Natalidad en la Argentina: 68% de los hombres quiere ser padre

Aunque la crianza aún recae en las mujeres, un reciente estudio de la ONU advirtió que un 68% de los hombres argentinos ve la posbilidad de tener hijos.

Un reciente estudio de la ONU advirtió que un 68% de los hombres argentinos ve la posbilidad de tener hijos como uno de los aspectos más importantes para una vida plena. No obstante, solo un 21% reconoció tener un rol activo en la crianza.

El estudio refleja que los hombres particiapan desde un costado recreativo, mientras las tareas más duras aún recaen en las mujeres. Consultoras y organizaciones destacaron que hoy hay una paternidad en transformación aunque queda camino por recorrer hasta llegar a una distribución equitativa del quehacer cotidiano.

El dato surgió del análisis "Deseos reproductivos en la encrucijada. Motivaciones y barreras para decidir en un contexto de baja de natalidad en Argentina", elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina y la consultora Voices!.

Desde esta consultora, advirtieron que la representación actual de paternidad cambió, en comparación con el modelo tradicional, pero que aún quedan cambios por realizarse para que tareas entre ambos géneros se equiparen.

Por su parte, para Grow - Género y Trabajo esa repartición desequilibrada termina dotando a los padres de la parte positiva del vínculo con los hijos, mientras la parte dura, de chequear pendientes y seguir una logística queda de mano de las madres. Por último, la organización Fundar apuntó a la necesidad de que el sistema cuente con políticas que refuercen la responsabilidad parental, para que exista un equilibrio entre el afuera y el adentro del hogar.

La brecha del cuidado

La UNFPA y Voices! descubrieron que mientras para ellos la plenitud de la vida está en los hijos en un 68%, para ellas lo está en un 65%. A su vez, al ahondar en la distribución de tareas de cuidado, el rol más activo para ellos se ubicó en participar en juegos con los hijos (21%), donde se registró "una mayor percepción de reparto equitativo", es decir "en el que sienten que ambos están igual". Por su lado, la mayor carga para ellas se ubicó en:

Bañar y vestirlos (62%);

Cuidarlos enfermos (61%);

Llevarlos al médico (60%);

Cocinar (58%);

Comprar ropa (53%);

Al ser consultada sobre qué ideas tienen los varones analizados sobre la paternidad, la portavoz de Voices! Constanza Ciley expresó que hoy las representaciones de paternidad están en una transformación importante, aunque incompleta. En ese sentido, detalló que la figura del "proveedor" pierde terreno pero el deseo no está acompañado de una equivalencia cotidiana. Así, distingue tareas de dos grupos: las del “centro” y las del “borde”.

Mientras las primeras responden al cotidiano puertas adentro -agenda de los niños, organización, aseo, cumplimiento de las rutinas- las segundas van hacia el afuera (llevarlos y buscarlos del colegio, acompañarlos a una actividad). En ese sentido, el rol asumido por ellos pasa por el ocio "mientras la gestión de las necesidades básicas" aún recae en ellas.

En ese plano, Ciley recalcó que la carga mental no pasa solo por quién ejecuta una tarea, sino también quién recuerda que hay que hacerla, la anticipa, la organiza y se asegura de que efectivamente suceda. En resumen, esas "pequeñas cosas que hacen que la vida familiar funcione". Sin embargo, lejos de padres ausentes, "el desafío es avanzar hacia una corresponsabilidad más integral, que incluya las tareas repetitivas, menos visibles y menos gratificantes del cuidado".

Para la directora de Grow - Género y Trabajo, Carolina Villanueva ellos terminan teniendo "todo el amor y beneficios de tener hijos" mientras a las mamás les corresponde "la parte más aburrida": "Hay muchos con deseos de tener hijos, pero la figura que más crece en los censos son los hogares monomarentales. También lo podés ver con los deudores alimentarios. En el abandono del hogar hay un dato", subrayó.