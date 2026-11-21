En el Día de la Enfermería, se busca visibilizar la labor de estos profesionales.

Los enfermeros y enfermeras representan más del 60% de la fuerza laboral sanitaria y cubren el 80% de las necesidades asistenciales diarias. En el Día Nacional de la Enfermería , se busca visibilizar la labor de estos profesionales en el sistema de salud.

La enfermería constituye uno de los pilares del sistema sanitario argentino. Actualmente, representa más del 60% de la fuerza laboral en salud y cubre cerca del 80% de las necesidades asistenciales cotidianas, tanto en el ámbito de la internación como en el cuidado domiciliario.

Sin embargo, Argentina enfrenta un importante desafío en materia de disponibilidad de profesionales y, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, el país cuenta con apenas 4,24 enfermeros cada 10.000 habitantes, una de las tasas más bajas de América Latina.

Esta cifra se encuentra muy por debajo del estándar mínimo considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que se requieren al menos 23 profesionales (médicos y enfermeros) cada 10.000 habitantes para garantizar una atención esencial y segura.

En el marco del Día de la Enfermería en Argentina, que se celebra cada 21 de noviembre, Antonella Luque, licenciada en Enfermería por la Universidad Hospital Italiano, señaló: “Acompañamos a los pacientes durante toda su estadía o enfermedad. La carrera me hizo tomar conciencia sobre lo importante que es contar con alguien cuando uno está atravesando una situación de vulnerabilidad”.