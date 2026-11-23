El pintor y músico cayó desde un segundo piso mientras trabajaba y sufrió fracturas en ambos tobillos. Sus compañeros organizaron un recital para el 28 de noviembre y una rifa solidaria

Fernando Errandonea, pintor y músico de Paraná, necesita reunir 5.800.000 pesos para afrontar los gastos médicos y las intervenciones quirúrgicas que debe realizarse en ambos tobillos, luego de sufrir un grave accidente laboral. Para acompañarlo en este momento, sus compañeros de la música, amigos y comerciantes organizaron un recital solidario y una rifa con premios.

El accidente ocurrió el 20 de octubre, cuando Fernando cayó desde un segundo piso, a una altura aproximada de 3,5 metros. El impacto le provocó fracturas en ambos tobillos y debió ser intervenido quirúrgicamente. Actualmente se encuentra sin poder caminar, se moviliza en silla de ruedas y no puede retomar sus actividades laborales.

Según contó, está realizando los trámites correspondientes con su obra social OSPACA, pero debe afrontar coseguros y diferencias económicas vinculadas con su cobertura. La situación se vuelve especialmente difícil porque es el único sostén económico de su familia y, debido a las lesiones, no puede trabajar.

Frente a este panorama, sus compañeros músicos decidieron organizar una noche solidaria para recaudar fondos. El encuentro será el sábado 28 de noviembre, en el bar Boston, ubicado en calle Corrientes 527 de Paraná. Participarán las bandas El Combo de Juaneco, con su propuesta de cumbia amazónica, y Pinto de Grande, de rock nacional. Todo lo recaudado durante el espectáculo será destinado a cubrir los gastos médicos y de las operaciones de Fernando.

La ayuda también llegó de parte de comerciantes de la zona, que donaron distintos premios para organizar una rifa solidaria. El sorteo se realizará el lunes 30 de noviembre, a través de la Lotería Nocturna de Entre Ríos.

Entre los premios se encuentra un asado completo para cuatro personas, que incluye carne, chorizos, morcillas, achuras, leña, carbón, salamines, queso, pan casero, bebidas y postre. El segundo premio será una pava eléctrica junto a un juego de cubiertos, platos y vasos. El tercero incluirá un parlante con cargador y Bluetooth, además de auriculares inalámbricos.

Cada número de la rifa tiene un valor de 10.000 pesos, mientras que dos números cuestan 15.000 pesos. Quienes quieran colaborar pueden realizar su aporte a través del alias Tansolo87.mp.

La convocatoria busca reunir a la comunidad alrededor de una causa que movilizó a músicos, amigos y comerciantes de Paraná. Para Fernando, cada colaboración representa una ayuda para afrontar los gastos de su recuperación y poder volver, de a poco, a su vida cotidiana y laboral.

Quienes deseen obtener más información sobre el recital, la rifa o colaborar pueden comunicarse al WhatsApp 343 466 6663.