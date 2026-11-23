Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 23 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 23 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Tendrás un nivel de energía moderado; aceptar una salida social te ayudará a despejar un leve bajón anímico. Es un día para actuar con cautela frente a posibles oposiciones o rivalidades en lo laboral. Evita prolongar situaciones que no te convencen; hablar con sinceridad aclarará el panorama con tu pareja.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Mantendrás una vitalidad estable, ideal para enfocarte en el bienestar dentro del hogar y la familia. Buen momento para el ahorro y para realizar adquisiciones planificadas, mientras tu esfuerzo laboral comienza a ser reconocido. El clima afectivo será armónico y receptivo, favoreciendo los encuentros cercanos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Con el inicio de tu temporada solar sentirás fuerza y entusiasmo, pero evita los excesos físicos. Se abren intercambios fructíferos, contratos o proyectos vinculados con estudios y viajes. Tu magnetismo estará en alza, facilitando acuerdos y momentos gratos en pareja.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Disfrutarás de un excelente bienestar físico; aprovecha algún momento a solas para meditar y recargar energías. Las circunstancias juegan a tu favor y podrías recibir una propuesta económica interesante; analizala con madurez antes de decidir. El dinamismo y la simpatía marcarán tus vínculos, permitiéndote compartir tiempo de calidad.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Contarás con gran vitalidad física y claridad mental para encarar el inicio de la semana. Es una jornada propicia para impulsar proyectos comerciales o de comunicación por iniciativa propia. La empatía será clave; si alguien que te interesa atraviesa un momento sensible, respeta sus tiempos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Podrías experimentar algo de tensión o ansiedad, por lo que conviene organizar tus horarios y hacer pausas. Cuida tus finanzas y posterga las decisiones económicas importantes para otro día más despejado. El plano afectivo se mantiene estable, aunque requerirá paciencia para evitar malentendidos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Tendrás alta resistencia y energía para afrontar una agenda intensa y renovar tu imagen personal. Es uno de los puntos más fuertes del día, con posibilidades de ganancias y cambios muy favorables. Si estás en pareja, expresa tus sentimientos con claridad; si reaparece alguien del pasado, evalúa bien antes de dar un paso.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Podrías sentir una leve baja energética; prioriza el descanso y evita sobrecargarte. Necesitarás diplomacia, orden y perseverancia para sortear algunos obstáculos laborales. Una charla sincera sin reproches permitirá resolver diferencias que vienen arrastrándose en la pareja.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Mantén el optimismo y no dejes que los retrasos momentáneos afecten tu descanso o estado de ánimo. La economía y los vínculos se entrecruzan; es un buen día para organizar gastos compartidos o recibir apoyo de alguien cercano. Podría surgir una atracción inesperada dentro de tu entorno laboral o cotidiano.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Tu estado físico será equilibrado siempre que logres mantener tu centro emocional. Se aconseja prudencia con los gastos y perseverancia si una entrevista o gestión no sale como esperabas a la primera. Evita las discusiones impulsivas y cuida las palabras para conservar la armonía en tus relaciones.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Contarás con buena energía vital y una notable capacidad de concentración para retomar pendientes. Jornada muy favorable para avanzar en tareas complejas y proyectos vinculados con el intercambio o el extranjero. Vivirás un día de gran entendimiento, complicidad y sensualidad en el plano sentimental.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Cuida tus niveles de energía y evita exigirte de más en el arranque de la semana. Jornada para avanzar con cautela en temas financieros y evitar gastos innecesarios. Busca la calma en tus vínculos y tómate el tiempo necesario antes de reaccionar ante diferencias de opinión.