El Encuentro Estudiantil de Teatro “Los Jóvenes Expresan” 2026 se desarrolló el viernes 20 de noviembre en el Instituto Comercial Crespo D-33

El teatro volvió a ser protagonista en Crespo con la realización del 9° Encuentro Estudiantil de Teatro “Los Jóvenes Expresan” 2026. La actividad se desarrolló el viernes 20 de noviembre en el Instituto Comercial Crespo D-33 y reunió a estudiantes, docentes y comunidades educativas de distintas instituciones de la ciudad.

La apertura estuvo a cargo de la vicerrectora de la institución anfitriona, profesora Dora Ghibaudo, quien destacó la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan expresarse, compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre las escuelas a través del arte.

Durante la jornada se presentaron las producciones de los talleres de teatro de la Escuela Secundaria N° 74 “Walter Heinze”, la Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario”, la EPMNYS N° 35 “General Don José de San Martín” y el Instituto Comercial Crespo. También participó la Compañía de Teatro Independiente “Del Pueblo”, que acompaña e impulsa esta iniciativa junto a los docentes coordinadores.

Las obras abordaron diferentes temáticas relacionadas con las inquietudes y miradas de las juventudes. A través de cada presentación, los estudiantes compartieron sus ideas, mostraron el trabajo realizado en los talleres y encontraron en el teatro una forma de expresión y encuentro.

El evento se realiza de manera itinerante desde 2016 y tiene como objetivos promover la convivencia, visibilizar el trabajo artístico de las escuelas y fortalecer los vínculos entre estudiantes y docentes.

Desde la organización destacaron el respeto, el compañerismo y el compromiso de las instituciones participantes, que hicieron posible una nueva edición de esta propuesta cultural y educativa, consolidada como un espacio para acercar a las nuevas generaciones a las artes escénicas.