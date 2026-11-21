La institución británica destacó que los debates sobre aquello que distingue a los seres humanos de las máquinas marcaron la agenda pública.

Humano, la palabra del año 2026 para el Diccionario de Cambridge

El Diccionario de Cambridge eligió human (humano) como la palabra del año 2026, una decisión que refleja la creciente preocupación por el avance de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en la identidad, la creatividad y las capacidades de las personas.

La institución británica destacó que los debates sobre aquello que distingue a los seres humanos de las máquinas marcaron la agenda pública durante los últimos doce meses, especialmente en ámbitos como la educación, el trabajo y la producción artística.

“La inteligencia artificial está cambiando nuestra forma de hablar sobre lo que significa ser humano”, explicó Colin McIntosh, lexicógrafo del diccionario, quien señaló que el temor a perder determinadas capacidades intelectuales llevó a reconsiderar la dependencia de estas tecnologías.

Palabras y expresiones

Los especialistas detectaron un incremento en el uso de expresiones en inglés que reivindican la intervención humana y permiten distinguir las creaciones de las personas de aquellas generadas mediante sistemas automatizados.

La elección también estuvo vinculada con las numerosas manifestaciones de escritores, músicos y actores, entre ellos Billie Eilish, Cate Blanchett y Scarlett Johansson, en defensa de los derechos de autor frente al uso de sus obras por parte de las empresas tecnológicas.

Entre las otras palabras consideradas figuraron agent (agente), en referencia a los sistemas de inteligencia artificial capaces de operar de manera autónoma, y analogue (analógico), asociada con experiencias alejadas del universo digital, como la lectura de libros impresos.

El diccionario también identificó expresiones que podrían adquirir mayor relevancia en los próximos años, como FOBO, sigla en inglés que alude al miedo a quedar obsoleto ante el avance tecnológico.

En 2025, Cambridge había elegido parasocial, término que describe los vínculos unilaterales que una persona establece con celebridades o personajes de ficción.