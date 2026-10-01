Paraná será escenario de la definición de la Copa de Oro de la Liga Provincial de Menores (Liprome) Sub 16 Femenina, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Vóley (FEV). La competencia reunirá a los equipos que avanzaron a la instancia decisiva y se desarrollará durante sábado y domingo en canchas del Club Atlético Paracao y Paraná Rowing Club.
En Paraná se disputará la Copa de Oro de la Liga Provincial de Menores Sub 16 Femenina
La Liga Provincial de Menores de la FEV definirá al campeón de la categoría durante el fin de semana. Los partidos se disputarán en Paracao y Rowing.
La jornada del sábado estará destinada a la definición de las zonas, mientras que el domingo llegará el turno de los cruces que determinarán al campeón provincial de la categoría.
La actividad comenzará el sábado desde las 9 en las instalaciones de Paracao, donde se desarrollará la Zona A. Allí competirán Estudiantes, Paracao Azul, Basso y Larroque. En simultáneo, el Paraná Rowing Club será sede de la Zona B, que tendrá como protagonistas a Rowing Azul, Neuquén Rojo, Racing y San José.
De esta instancia surgirán los equipos que ocuparán las posiciones que definirán los cruces de semifinales del domingo, en el PRC, donde se disputarán los cruces decisivos de la competencia.
Los partidos de la Liga Provincial de Menores Sub 16 Femenino
Sábado
En Paracao
9: Estudiantes vs Paracao Azul
10: Basso vs Larroque
11: Estudiantes vs Larroque
12: Basso vs Paracao Azul
13: Larroque vs Paracao Azul
14: Estudiantes vs Basso
En Rowing
9: Rowing Azul vs Neuquén Rojo
10: Racing vs San José
11: Rowing Azul vs San José
12: Racing vs Neuquén Rojo
13: San José vs Neuquén Rojo
14: Rowing Azul vs Racing
16: 4° Zona A vs 4° Zona B (por el 7º y 8º puesto)
17: 3° Zona A vs 3° Zona B (por el 5º y 6º puesto
Domingo
En Rowing
9: 1° Zona A vs 2° Zona B (semifinal 1)
10.30: 1° Zona B vs 2° Zona A (semifinal 2)
15: perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2 (por el 3° y 4° puesto)
16: ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2 (final)