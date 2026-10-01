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En Paraná se disputará la Copa de Oro de la Liga Provincial de Menores Sub 16 Femenina

La Liga Provincial de Menores de la FEV definirá al campeón de la categoría durante el fin de semana. Los partidos se disputarán en Paracao y Rowing.

1 de octubre 2026 · 20:33hs
Estudiantes es uno de los equipos que luchará por quedarse con la Liga Provincial de Menores.

Prensa Vóley CAE

Estudiantes es uno de los equipos que luchará por quedarse con la Liga Provincial de Menores.

Paraná será escenario de la definición de la Copa de Oro de la Liga Provincial de Menores (Liprome) Sub 16 Femenina, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Vóley (FEV). La competencia reunirá a los equipos que avanzaron a la instancia decisiva y se desarrollará durante sábado y domingo en canchas del Club Atlético Paracao y Paraná Rowing Club.

La jornada del sábado estará destinada a la definición de las zonas, mientras que el domingo llegará el turno de los cruces que determinarán al campeón provincial de la categoría.

La actividad comenzará el sábado desde las 9 en las instalaciones de Paracao, donde se desarrollará la Zona A. Allí competirán Estudiantes, Paracao Azul, Basso y Larroque. En simultáneo, el Paraná Rowing Club será sede de la Zona B, que tendrá como protagonistas a Rowing Azul, Neuquén Rojo, Racing y San José.

De esta instancia surgirán los equipos que ocuparán las posiciones que definirán los cruces de semifinales del domingo, en el PRC, donde se disputarán los cruces decisivos de la competencia.

Los partidos de la Liga Provincial de Menores Sub 16 Femenino

Sábado

En Paracao

9: Estudiantes vs Paracao Azul

10: Basso vs Larroque

11: Estudiantes vs Larroque

12: Basso vs Paracao Azul

13: Larroque vs Paracao Azul

14: Estudiantes vs Basso

En Rowing

9: Rowing Azul vs Neuquén Rojo

10: Racing vs San José

11: Rowing Azul vs San José

12: Racing vs Neuquén Rojo

13: San José vs Neuquén Rojo

14: Rowing Azul vs Racing

16: 4° Zona A vs 4° Zona B (por el 7º y 8º puesto)

17: 3° Zona A vs 3° Zona B (por el 5º y 6º puesto

Domingo

En Rowing

9: 1° Zona A vs 2° Zona B (semifinal 1)

10.30: 1° Zona B vs 2° Zona A (semifinal 2)

15: perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2 (por el 3° y 4° puesto)

16: ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2 (final)

Liga Provincial Paraná Paracao Rowing
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