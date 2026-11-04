Los bancos no abrirán del 6 al 10 de noviembre por el Día del Bancario y los feriados vinculados con la visita del Papa. Qué operaciones estarán disponibles.

Los bancos cerrarán cinco días consecutivos en todo el país: cuándo volverá la atención.

Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive, debido a la celebración del Día del Bancario y los feriados establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina.

La medida afectará la atención presencial en las entidades financieras, aunque los clientes podrán continuar utilizando los servicios digitales, los cajeros automáticos y otros mecanismos para realizar pagos, transferencias y extracciones de efectivo.

En la provincia de Buenos Aires, el cierre se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre, por lo que las sucursales de ese distrito acumularán seis jornadas consecutivas sin atención al público.

Por qué los bancos permanecerán cerrados cinco días

El cronograma comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se conmemora el Día del Bancario, una jornada no laborable para los trabajadores del sistema financiero. Por ese motivo, las sucursales de todo el territorio nacional no abrirán sus puertas.

A esa fecha se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, días en los que habitualmente no se brinda atención bancaria presencial.

El lunes 9 tampoco habrá actividad debido al feriado nacional dispuesto por el Gobierno mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1.103/2026, con motivo de la visita apostólica del papa León XIV.

Por su parte, el martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba. Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció mediante la Comunicación A 8487 que la suspensión de la actividad bancaria y de las cámaras electrónicas de compensación se extenderá a todo el país.

De esta manera, las entidades financieras permanecerán cinco jornadas consecutivas sin atención presencial, una situación excepcional que obligará a reorganizar las operaciones que requieran trámites en ventanilla.

Qué operaciones podrán realizarse durante el cierre

A pesar de la interrupción de la atención en las sucursales, los clientes tendrán disponibles distintas alternativas para administrar su dinero.

El homebanking y las aplicaciones móviles de las entidades permitirán realizar transferencias inmediatas, consultar saldos, pagar servicios y efectuar otras gestiones habituales.

Los cajeros automáticos continuarán habilitados para retirar efectivo y realizar operaciones de autogestión. Las entidades financieras también prevén reforzar la recarga de dinero para responder a la demanda durante las jornadas sin atención presencial.

Otra posibilidad será utilizar los servicios de extracción de efectivo en supermercados, farmacias y otros comercios adheridos, mediante tarjetas de débito.

Asimismo, las tarjetas de crédito y débito y las billeteras virtuales seguirán funcionando para compras y pagos. No obstante, determinadas operaciones que requieran compensación bancaria podrían procesarse una vez reanudada la actividad.

La visita del Papa y los feriados especiales

La llegada del papa León XIV a la Argentina está prevista para el domingo 8 de noviembre, en el marco de una visita que incluirá actividades religiosas, institucionales y encuentros con autoridades nacionales.

El programa contempla celebraciones en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la localidad bonaerense de Luján, donde se espera una importante convocatoria de fieles.

En función de esta agenda, el Gobierno nacional dispuso feriados especiales para facilitar los operativos de seguridad, la organización de las actividades y los desplazamientos del pontífice.

El lunes 9 será feriado nacional, mientras que el martes 10 la medida tendrá alcance territorial en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. El miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Cuándo volverá la atención bancaria en Entre Ríos

En Entre Ríos, las sucursales retomarán la atención presencial el miércoles 11 de noviembre, después de cinco días consecutivos sin actividad al público.

La reapertura alcanzará a las entidades financieras de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y las demás localidades de la provincia.

En cambio, las sucursales de la provincia de Buenos Aires permanecerán cerradas durante el miércoles 11 por el feriado establecido con motivo de la misa que el pontífice celebrará en Luján. Allí, la actividad bancaria se reanudará el jueves 12 de noviembre.

Ante este calendario excepcional, se recomienda a los usuarios anticipar los trámites que requieran atención personalizada y prever la disponibilidad de efectivo, especialmente para aquellas operaciones que no puedan resolverse mediante los canales digitales.