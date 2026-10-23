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Los bancos prevén un aumento de la demanda de créditos hipotecarios y personales

Los bancos anticipan una mayor demanda de préstamos hipotecarios y personales durante el último trimestre de 2026, según un informe del BCRA.

23 de octubre 2026 · 21:50hs
Los bancos prevén un aumento de la demanda de créditos hipotecarios y personales.

Los bancos prevén un aumento de la demanda de créditos hipotecarios y personales.

Los bancos proyectan que durante el cuarto trimestre de 2026 aumentará la demanda de financiamiento por parte de las familias argentinas, principalmente a través de préstamos hipotecarios y créditos destinados al consumo. La expectativa representa un cambio respecto de los meses anteriores, cuando predominó un escenario de estabilidad en las solicitudes de las distintas líneas crediticias.

Las estimaciones surgen del informe Condiciones Crediticias, elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que recoge las perspectivas de las entidades financieras sobre la evolución del mercado de préstamos durante los últimos tres meses del año.

Según el relevamiento, los hogares mostrarían una recuperación más extendida en la búsqueda de financiamiento, mientras que las empresas presentarían una mejora considerablemente menor, luego de registrar una caída de la demanda durante el tercer trimestre.

Crecen las expectativas para los créditos al consumo

El informe del organismo monetario señala que uno de los mayores incrementos esperados corresponde a los préstamos destinados al consumo.

En este segmento, el Índice de Difusión (ID), utilizado para medir las expectativas de las entidades financieras sobre la evolución de la demanda, pasaría de un registro negativo del 1,3% durante el tercer trimestre a uno positivo del 21,3% para el cierre de 2026.

Por su parte, los créditos hipotecarios también presentarían un crecimiento en las expectativas de demanda. El indicador avanzaría del 2,4% registrado en el período anterior al 21% proyectado para los últimos tres meses del año.

En el caso de las tarjetas de crédito, las entidades prevén que el índice aumentará del 0,3% al 12,8%, lo que refleja una expectativa de mayor utilización de esta herramienta de financiamiento.

En contraste, los préstamos prendarios mostrarían una evolución prácticamente estable, con una variación del indicador del 3,2% al 3,4%.

Las empresas muestran una recuperación más moderada

El comportamiento esperado para los hogares contrasta con las perspectivas del financiamiento empresarial.

Durante el tercer trimestre, la demanda de crédito de las empresas registró un Índice de Difusión negativo del 35,1%, mientras que para el cuarto trimestre las entidades financieras proyectan una recuperación hasta un valor positivo del 7,2%.

De acuerdo con el relevamiento, esta mejora estaría explicada exclusivamente por las expectativas vinculadas con las grandes empresas, sin una recuperación generalizada entre los distintos segmentos del sector productivo.

Sin cambios importantes en los requisitos

A pesar del aumento previsto en las solicitudes de financiamiento de las familias, los bancos no anticipan modificaciones significativas en las condiciones exigidas para acceder a los préstamos.

El Banco Central indicó que las entidades esperan mantener un escenario de neutralidad en los estándares crediticios de todas las líneas destinadas a los hogares.

Esto significa que, según las proyecciones recogidas por el organismo, los requisitos de aprobación se mantendrían sin cambios de magnitud durante el último trimestre del año.

De esta manera, el informe refleja una expectativa de mayor interés de las familias por obtener financiamiento, especialmente para vivienda y consumo, aunque ese escenario no implica necesariamente un incremento equivalente en la cantidad de créditos efectivamente otorgados.

Bancos créditos hipotecarios Bienes Personales
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