Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

La jefa de la Policía Departamental de Gualeguay remarcó la importancia de que las víctimas puedan acercarse a realizar las denuncias correspondientes.

La jefa de la Policía Departamental de Gualeguay, comisario mayor Gabriela Bruna , informó que hubo 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana.

Bruna consideró elevado el número de presentaciones y aclaró que estas situaciones no necesariamente están relacionadas con lesiones físicas de gravedad, sino que también comprenden agresiones verbales, amenazas y otras formas de violencia.

En este sentido, indicó que no hubo personas aprehendidas por estos hechos durante el período informado y remarcó la importancia de que las víctimas puedan acercarse a realizar las denuncias correspondientes.

También hizo referencia a los disturbios registrados en el barrio 150 Viviendas, donde efectivos policiales intervinieron ante discusiones entre vecinos, lanzamiento de piedras y otros inconvenientes. En esos episodios se identificó a personas involucradas, aunque no se registraron lesiones de gravedad que derivaran en aprehensiones, publicó El Debate Pregón.