En noviembre, el Gobierno nacional volvió a destinar fondos de ATN a Entre Ríos y ya acumula $15. 000 millones en 2026. La provincia está quinta en el ránking.

Entre Ríos recibió $3. 000 millones y se posiciona entre las provincias más favorecidas por ATN.

Según un informe, las tres provincias mesopotámicas (Entre Ríos, Corrientes y Misiones) resultan las más favorecidas por el Gobierno nacional en relación a los envíos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante 2026.

En tanto que, esta tendencia, que se verifica desde el inicio del año, se profundizó en las últimas horas con nuevos envíos.

Entre Ríos, entre las provincias con más ATN

El informe revela que durante octubre el Gobierno nacional no realizó ningún giro por esta vía a las jurisdicciones del interior y la recaudación del fondo ATN alcanzó a $115.102 millones, según la consultora Politikon Chaco en base a informes de la Dirección Nacional de Administración Provincial (DNAP).

En rigor, en octubre se devengaron fondos para cuatro provincias que fueron efectivamente pagados en noviembre y por eso en base caja se contabilizan este mes. En este marco, el informe revela envíos a: Corrientes ($3.500 millones), Chaco ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones) y Misiones ($3.000 millones).

De esta forma, en el acumulado de los 10 meses del año, se distribuyeron un total de $ 184.000 millones en ATN. Considerando que dicho fondo recaudó unos $1.204.482 millones en este período, la distribución del mismo alcanzó el 18%, superior al del igual período de 2025 (16,9%).

El ránking es el siguiente: Misiones ($25.000 millones), Corrientes ($19.000 millones), Catamarca ($18.500 millones), Salta ($18.000 millones), Entre Ríos ($ 15.000 millones) y Mendoza ($14.000 millones) aparecen en el top.

Luego, le siguen Jujuy ($13.500 millones), Neuquén ($12.000 millones), San Juan ($10.000 millones); Chaco ($10.000 millones); Santa Fe ($8.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Santa Cruz ($6.000 millones), Córdoba ($5.000 millones) y cierra La Pampa ($3.500 millones).