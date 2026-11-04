El Quini 6 realizará este miércoles 4 de noviembre un nuevo sorteo con un pozo estimado de 5.400 millones pesos. Cómo participar y dónde seguir los resultados.

Quini 6: este miércoles se sortean 5.400 millones pesos y crece la expectativa por los premios.

El Quini 6 tendrá este miércoles 4 de noviembre una nueva edición con un pozo estimado de 5.400 millones de pesos, una cifra que vuelve a despertar expectativas entre los apostadores de todo el país. El sorteo se realizará a las 21.15 en la sede de la Lotería de Santa Fe.

Los resultados podrán seguirse en vivo a través de las señales de Telefe Santa Fe y Canal 9 Litoral, además de la transmisión por streaming en el canal oficial de YouTube de la institución.

El tradicional juego de azar, que se desarrolla desde 1988, es uno de los más populares de la Argentina y ofrece distintas modalidades para acceder a premios que dependen de la recaudación.

Cómo participar del Quini 6

Para jugar al Quini 6, los apostadores deben elegir seis números comprendidos entre el 00 y el 45. La apuesta se realiza en las agencias oficiales de lotería, donde se entrega un comprobante que acredita la participación.

El objetivo principal consiste en acertar los seis números extraídos durante el sorteo. Sin embargo, también existen premios para quienes consiguen cinco o cuatro aciertos, según la modalidad correspondiente.

El juego cuenta con tres variantes principales: Tradicional, Revancha y Siempre Sale. Para participar de las últimas dos modalidades es necesario haber realizado previamente una apuesta en el Tradicional.

Los valores de las apuestas varían de acuerdo con las opciones seleccionadas y pueden modificarse según las actualizaciones establecidas por la Lotería de Santa Fe.

Cuándo se realiza el sorteo y dónde ver los resultados

Los sorteos del Quini 6 se desarrollan habitualmente los miércoles y domingos, a partir de las 21.15. La organización está a cargo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, organismo responsable de administrar el juego desde su creación.

A diferencia de otros sistemas de premios fijos, el Quini 6 funciona mediante un mecanismo de pozos variables. Esto significa que una parte de lo recaudado por las apuestas se destina a conformar los montos que se distribuyen entre los ganadores.

Cuando determinadas categorías quedan vacantes, los premios pueden acumularse para las siguientes ediciones, lo que permite alcanzar cifras millonarias.

Los premios millonarios que marcaron la historia

A lo largo de su trayectoria, el Quini 6 entregó importantes premios a apostadores de distintas provincias argentinas.

Uno de los casos más recordados ocurrió en julio de 2021, cuando un jugador de Villa María, Córdoba, obtuvo 362.830.402 pesos después de acertar los seis números de su apuesta.

La combinación ganadora estuvo integrada por el 05, 11, 16, 19, 25 y 41. La identidad del beneficiario no fue difundida públicamente por razones de seguridad.

Aquella cifra constituyó un premio extraordinario para su época, aunque posteriormente el crecimiento de los pozos permitió superar esos montos.

Con 5.400 millones de pesos estimados para este miércoles, el Quini 6 vuelve a concentrar la atención de miles de participantes que esperan convertirse en los próximos ganadores de uno de los juegos de azar más tradicionales del país.