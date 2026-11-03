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Río Tercero conmemora 31 años del atentado a la Fábrica Militar con homenajes a las víctimas

Río Tercero recuerda los 31 años del atentado a la Fábrica Militar con actos y un homenaje a las siete víctimas de las explosiones del 3 de noviembre.

3 de noviembre 2026 · 17:35hs
Río Tercero conmemora 31 años del atentado a la Fábrica Militar con homenajes a las víctimas.

Río Tercero conmemora 31 años del atentado a la Fábrica Militar con homenajes a las víctimas.

A 31 años del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, la Municipalidad organizó este martes 3 de noviembre distintas actividades para recordar a las siete víctimas fatales y a los más de 300 heridos. La conmemoración también evoca las consecuencias que las explosiones dejaron en los barrios de la ciudad cordobesa, que debieron reconstruirse.

Desde el municipio convocaron a los vecinos a participar de una jornada de reflexión y homenaje, al señalar que se trata de “una fecha que nos une en el recuerdo y la memoria de nuestra ciudad”.

Una jornada para mantener viva la memoria

Las actividades comenzaron en el Paseo del Milagro, ubicado en Arenales 964, donde se realizó un acto protocolar y luego se celebró una misa. La programación también incluyó un homenaje al grupo Siete Estrellas, en recuerdo de las víctimas, previsto para las 18 en la Plazoleta de la Evocación.

“Los esperamos para compartir una jornada de reflexión, memoria y homenaje, manteniendo viva nuestra historia”, expresaron desde la Municipalidad.

Además, el municipio difundió un video en el que el intendente Marcos Ferrer destacó la necesidad de sostener el acompañamiento a las familias y el pedido de justicia.

“Pasaron 31 años y todavía tenemos mucho por hacer. La memoria se construye todos los días, acompañando a las familias, buscando la verdad y sosteniendo el reclamo de justicia”, manifestó.

Las explosiones que devastaron la ciudad

La mañana del 3 de noviembre de 1995, las explosiones en la Fábrica Militar alteraron para siempre la vida de Río Tercero. Proyectiles y municiones salieron despedidos y provocaron muertes, cientos de heridos y graves daños en distintos sectores de la ciudad.

Las víctimas fatales fueron Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela.

Aunque el entonces presidente Carlos Menem sostuvo ante la prensa que se había tratado de un accidente, la investigación judicial determinó posteriormente que las explosiones fueron intencionales y estuvieron destinadas a ocultar pruebas del tráfico ilegal de armas.

La maniobra estuvo vinculada con los envíos de armamento a los conflictos de la antigua Yugoslavia y a Ecuador durante la Guerra del Cenepa contra Perú.

Las condenas y el juicio que no llegó a realizarse

En 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a cuatro exdirectivos de Fabricaciones Militares por el delito de estrago doloso agravado.

La situación judicial de Menem atravesó distintas instancias. El expresidente fue procesado en 2013, pero al año siguiente una resolución de Cámara dejó sin efecto esa decisión. En 2017, la Cámara Federal de Casación Penal revocó su sobreseimiento tras las apelaciones presentadas.

En 2018 se confirmó su procesamiento bajo la imputación de presunta autoría mediata. Dos años después se ordenó la elevación de la causa a juicio oral, cuyas audiencias debían comenzar en febrero de 2021.

Sin embargo, el debate no llegó a realizarse. Menem murió el 14 de febrero de ese año, diez días antes de la fecha prevista para el inicio del juicio, por lo que su eventual responsabilidad en el atentado nunca fue juzgada.

Río Tercero militar atentado
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