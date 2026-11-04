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Llega a la Argentina el primer autotest de VIH sin pinchazos: cuánto cuesta y cómo funciona

El autotest de VIH estará disponible desde mediados de noviembre en farmacias. Cuesta $27.500, utiliza una muestra de saliva y ofrece resultados en 20 minutos.

4 de noviembre 2026 · 18:11hs
Llega a la Argentina el primer autotest de VIH sin pinchazos: cuánto cuesta y cómo funciona.

Llega a la Argentina el primer autotest de VIH sin pinchazos: cuánto cuesta y cómo funciona.

La Argentina contará desde mediados de noviembre con el primer autotest de venta libre para la detección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) mediante una muestra de fluidos orales. El dispositivo, aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), permite realizar la prueba en el domicilio, sin necesidad de pinchazos ni indicación médica, y obtener un resultado en aproximadamente 20 minutos.

Se trata de OraQuick HIV Self-Test, una herramienta que se comercializará en farmacias y plataformas de venta online a un precio estimado de 27.500 pesos. Su distribución estará a cargo del laboratorio argentino Richmond, mediante un acuerdo con la compañía estadounidense OraSure Technologies. El producto ya se utiliza en más de 60 países.

En declaraciones a Radio 2, el médico infectólogo Sergio Lupo destacó que la incorporación de esta tecnología representa un avance para facilitar el acceso al diagnóstico, especialmente entre quienes evitan concurrir a centros de salud por temor, vergüenza o prejuicios relacionados con la infección.

Una herramienta para ampliar el diagnóstico

El especialista explicó que el dispositivo puede ser utilizado por cualquier persona sin necesidad de conocimientos médicos previos. Su funcionamiento es sencillo y permite realizar la prueba en un ámbito privado.

"Lo puede hacer la persona por sí misma, lo compra en la farmacia, no necesita una indicación médica", señaló Lupo, quien comparó su utilización con la de los tradicionales test de embarazo.

El infectólogo advirtió que, según estimaciones médicas, alrededor de 18.000 personas en la Argentina desconocen que viven con VIH. En ese contexto, consideró que disponer de una alternativa domiciliaria puede contribuir a reducir las barreras que dificultan el acceso a los controles.

Para Lupo, una de las principales ventajas consiste en preservar la privacidad durante todo el procedimiento. La posibilidad de realizar el análisis sin concurrir a un establecimiento sanitario puede favorecer que más personas decidan conocer su estado serológico.

Cómo funciona el autotest y qué indican los resultados

El dispositivo incluye un pequeño tubo con una solución reactiva y un elemento recolector similar a un hisopo. Para realizar la prueba, la persona debe deslizar el recolector por las encías superiores e inferiores, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Una vez obtenida la muestra, el dispositivo se introduce en el tubo que contiene la solución y se espera aproximadamente 20 minutos para conocer el resultado.

La interpretación se realiza mediante líneas que aparecen en el indicador. Una sola marca en la posición C, correspondiente al control, señala un resultado negativo. En cambio, la aparición de dos líneas, una en C y otra en T, indica un resultado reactivo que requiere confirmación mediante estudios adicionales.

El especialista recomendó que, ante un resultado reactivo, la persona consulte con un profesional de la salud para acceder a las pruebas confirmatorias y recibir el asesoramiento correspondiente.

Es importante aclarar que un autotest reactivo no constituye por sí solo un diagnóstico definitivo de VIH. Del mismo modo, si no aparece la línea de control, el resultado se considera inválido y debe repetirse la prueba.

El período de ventana y las precauciones necesarias

Una de las principales características del nuevo dispositivo es que detecta anticuerpos contra el VIH, a diferencia de determinadas pruebas de laboratorio que también permiten identificar antígenos y, por lo tanto, pueden detectar la infección más tempranamente.

Lupo explicó que esta diferencia obliga a considerar el denominado período de ventana, es decir, el tiempo que transcurre entre una posible exposición al virus y el momento en que una prueba puede detectarlo.

En el caso del autotest oral, el período de ventana puede extenderse hasta 90 días. Esto significa que un resultado negativo no permite descartar una infección adquirida durante los tres meses anteriores.

Por ese motivo, si existió una exposición reciente, puede ser necesario realizar estudios adicionales o repetir la prueba una vez transcurrido el período correspondiente.

Además, ante una posible exposición al VIH ocurrida en las últimas 72 horas, se recomienda acudir de inmediato a un servicio de salud para evaluar la necesidad de profilaxis posexposición.

Una nueva alternativa para la prevención

El infectólogo recordó que en 1999 participó de una campaña en la que se realizaron más de 11.000 pruebas mediante una tecnología similar. Sin embargo, en aquel momento las muestras debían enviarse a un laboratorio de Estados Unidos para su procesamiento.

La evolución de estos dispositivos permitió simplificar el procedimiento y obtener resultados en el lugar donde se realiza la prueba, sin necesidad de trasladar las muestras.

Lupo también planteó la posibilidad de que, en el futuro, el Estado incorpore estos autotests a sus estrategias de salud pública, aunque inicialmente su adquisición estará a cargo de los usuarios.

La disponibilidad del nuevo método representa una alternativa complementaria a los análisis convencionales y puede favorecer la detección temprana de infecciones que hasta ahora permanecían sin diagnosticar.

Los especialistas recuerdan que conocer el diagnóstico permite acceder oportunamente a los tratamientos antirretrovirales, que mejoran la calidad de vida y evitan la progresión de la infección. Además, las personas que mantienen una carga viral indetectable gracias al tratamiento no transmiten el VIH por vía sexual, un principio conocido como indetectable igual a intransmisible (I=I).

VIH Argentina dispositivo
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