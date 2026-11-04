OSER y FEMER se volvieron a cruzar por corte de internaciones

El vicepresidente de OSER , Ricardo García, abordó las recientes tensiones con la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) tras la notificación de suspender servicios de internación, aclarando que dicha cobertura está garantizada mediante un acuerdo con ACLER.

En diálogo con La Red Paraná explicó que la obra social implementó rigurosas auditorías para detectar inconsistencias y frenar cobros indebidos o duplicados por parte de ciertos profesionales, lo cual ha generado fricciones y reclamos públicos.

Asimismo, destacó que la administración actual eliminó la burocracia inútil y habilitó múltiples canales de denuncia para proteger a los afiliados frente a manejos irregulares.

Finalmente, reconoció la crisis estructural que atraviesa el sistema sanitario argentino, pero reafirmó el compromiso de la institución para resolver los casos particulares y ampliar la cobertura a pesar de las dificultades.

"Hicimos un relevamiento en los principales clínicas y sanatorios de la provincia y nuestros pacientes están siendo internados, operados y y evaluados, depende los turnos que estaban programados. Rechazamos de manera absoluta la modalidad y la pretensión y la manera intestiva y razonable donde la FEMER nos anuncia, de un día para otro, que sus médico, cortaban el servicio a pacientes internados, nivel dos. También exigimos que, de manera inmediata, cesen con esa medida y y que cumplan con el con el marco contractual que nos vincula", expresó el funcionario.

Denunció que, de 100 internaciones había 80 casos donde el médico había cobrado la consulta médica en internación a través del convenio de ACLER y la consulta médica en internación a través del convenio de FEMER. De 106 casos, 80 pretendían cobrar dos veces por la misma práctica de solo una de las cajas que empezamos a auditar. Y esto no es de ahora, nosotros lo empezamos desde el mismo comienzo de la gestión.

Sobre el caso del policía Mario Córdoba indicó que están al tanto del caso desde el principio. "Queremos dejar bien en claro a los afiliados que la obra social que se están haciendo auditorías de lo que se nos pretende cobrar por parte de las federaciones, asociaciones y médicos. Y cuando detectamos una inconsistencia o algo que no corresponde pagar, obviamente no lo pagamos. Eso evidentemente está generando molestias".

"Estamos armando la denuncia para este profesional que intentó hacer esto con este paciente, pero al resto de los pacientes cuando se encuentran con alguna irregularidad tienen el en nuestro 0800 para denunciar".

El desafío

Por otra parte indicó que el sistema sanitario argentino está en una crisis estructural y que OSER no escapa a esa situación. "El desafío de la gestión es una vez normalizado, 1.100 cirugías que se habían este dejado de hacer, una deuda de superaba los 50.000 millones de pesos, corrupción, sobrepecios que se pagaba en los medicamentos, un nicho de corrupción con las prótesis pagadas y no entregadas. Una vez que se este acomodó y se regularizó todo eso, el desafío es enfrentar estos problemas estructurales que tiene cualquier obra social del país".

La postura FEMER

La Federación Médica de Entre Ríos reiteró que la Obra Social provincial (OSER) debe reconocer y efectivizar el pago de honorarios por prestaciones oportunamente brindadas en internación a sus afiliados por los médicos entrerrianos agrupados en sus entidades departamentales.

La falta de reglas claras, criterios de auditoría consensuados y uniformes, errores de sistemas no se resolvieron en forma adecuada en las numerosas reuniones realizadas. Estamos reclamando en el mes de noviembre débitos aplicados en los dos últimos pagos de OSER, sobre honorarios del mes de Junio y Julio/26, existiendo también montos significativos por reclamo de débitos pendientes desde el año pasado.

Nuestro Consejo Directivo ha adoptado una medida luego de agotar instancias administrativas y tiempos de espera más que razonables para obtener respuestas satisfactorias. La FEMER continúa abierta al diálogo constructivo para superar este conflicto, manteniendo el objetivo de cuidar el trabajo médico, preservando el sistema que atiende la salud de los afiliados de la OSER.

Afiliados denuncian

La Asociación en Defensa de los derechos de los Afiliados (ADDA OSER) había denunciado una severa crisis en la obra social de la provincia, que pone en riesgo la salud y supervivencia de numerosos afiliados debido a la interrupción de coberturas médicas, cirugías y la falta de entrega de medicamentos oncológicos y crónicos.

"Lamentablemente, estamos viendo cómo aquellas advertencias se convierten en una realidad que está condenando a muchos afiliados, no solo en lo referente a la calidad de vida, sino -y sobretodo- en lo que hace a la supervivencia misma.» «La salud de los afiliados no puede depender de campañas solidarias, ni del dinero que cada persona tenga en el bolsillo", destacan en un comunicado.

El texto enviado a UNO detalla protestas recientes de trabajadores y cuidadores domiciliarios frente a la falta de pagos, además de incrementos injustificados en los descuentos del fondo voluntario sin recibir respuestas institucionales. Asimismo, la organización advierte sobre los peligros de centralizar las decisiones sin mecanismos de supervisión y exigió explicaciones transparentes sobre la administración de recursos, el estado de las deudas prestacionales y soluciones urgentes para garantizar los derechos de los afiliados.