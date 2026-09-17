Uno Entre Rios | La Provincia | Banco Entre Ríos

Banco Entre Ríos y el impulso financiero fabril

El Banco Entre Ríos exhibirá herramientas para inversión, liquidez, comercio exterior y administración durante el encuentro de la Jornada de la Industria.

17 de septiembre 2026 · 09:12hs
El Banco Entre Ríos acompañará a firmas industriales locales.

El Banco Entre Ríos acompañará a firmas industriales locales.

El Banco Entre Ríos es sponsor de la 22° Jornada de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), donde presentará sus soluciones para financiar inversiones, capital de trabajo, comercio exterior y gestión de las empresas entrerrianas.

Banco Entre Ríos, el principal aliado del entramado productivo entrerriano, estará presente en la 22° Jornada de la Industria que organiza la UIER, que se realizará este jueves en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, bajo el lema “Decisiones de hoy para competir mañana”.

Leandro Dati y el nuevo escenario financiero: Las reglas de juego cambiaron

Arcos Capital y el nuevo escenario financiero: "Las reglas de juego cambiaron"

Daniel Herrero expondrá sobre liderazgo empresarial y gestión ante escenarios de cambio en la industria.

Los industriales analizan claves para competir frente a los nuevos desafíos

Como sponsor del encuentro, el Banco contará con un stand y un equipo comercial especializado, que estará a disposición de las empresas para presentarles su propuesta integral de productos y servicios financieros, con alternativas orientadas a acompañar tanto las necesidades cotidianas de la actividad industrial como sus proyectos de inversión y crecimiento.

La propuesta incluye financiación para inversión productiva y líneas de capital de trabajo, junto con alternativas como leasing sustentable para la adquisición de bienes de capital, herramientas para la gestión de liquidez y soluciones digitales que permiten simplificar las operaciones financieras.

Entre estas últimas se destaca el descuento de eCheqs 100% online, que permite a las empresas gestionar sus necesidades de financiamiento de manera simple y ágil, y la posibilidad de realizar la apertura de una cuenta corriente 100% online.

La propuesta del banco también contempla soluciones específicas para la gestión financiera de las empresas, como Visa Business, Fondos Comunes de Inversión y pago de haberes, además de herramientas para operar en Comercio Exterior, incluyendo transferencias, gestión de pagos, órdenes de pago y la posibilidad de acreditar cobros en tres pasos y de manera 100% online.

A esto se suman alternativas de financiamiento como el descuento de Factura de Crédito Electrónica a través de Finvoi y una propuesta de seguros a medida para empresas, con coberturas como ART y Caución, destinadas a proteger y respaldar las distintas actividades productivas.

El Banco Entre Ríos acompañará a firmas industriales locales.

El Banco Entre Ríos acompañará a firmas industriales locales.

Un banco cerca de la industria

La participación en la Jornada de la Industria se enmarca en el rol de Banco Entre Ríos como agente financiero de la provincia y acompañante permanente de la matriz productiva regional, con una propuesta que busca responder a las necesidades concretas de las empresas en cada etapa de su desarrollo.

Durante la jornada, representantes de la entidad brindarán asesoramiento personalizado y acercarán opciones diseñadas según el perfil de cada compañía, con foco en facilitar el acceso al crédito, optimizar recursos y fortalecer la planificación financiera.

Banco Entre Ríos UIER Trabajo 22° Jornada de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER)
Noticias relacionadas
el nino pone a prueba a la vitivinicultura entrerriana

El Niño pone a prueba a la vitivinicultura entrerriana

La Municipalidad de Paraná desplegó un operativo de limpieza y saneamiento del arroyo Colorado.

La Municipalidad de Paraná desplegó un operativo de limpieza y saneamiento del arroyo Colorado

Una nueva sesión de Casa Estudio muestra el talento de Un Día Más

Casa Estudio: la banda uruguayense Un Día Más protagoniza una nueva sesión

dolor y gloria, de pedro almodovar, llega al cineclub noble

"Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, llega al Cineclub Noble

Ver comentarios

Lo último

Arcos Capital y el nuevo escenario financiero: Las reglas de juego cambiaron

Arcos Capital y el nuevo escenario financiero: "Las reglas de juego cambiaron"

Banco Entre Ríos y el impulso financiero fabril

Banco Entre Ríos y el impulso financiero fabril

El Juan L. Ortiz recibe a Intermitente y Medusa para una noche de clásicos

El Juan L. Ortiz recibe a Intermitente y Medusa para una noche de clásicos

Ultimo Momento
Arcos Capital y el nuevo escenario financiero: Las reglas de juego cambiaron

Arcos Capital y el nuevo escenario financiero: "Las reglas de juego cambiaron"

Banco Entre Ríos y el impulso financiero fabril

Banco Entre Ríos y el impulso financiero fabril

El Juan L. Ortiz recibe a Intermitente y Medusa para una noche de clásicos

El Juan L. Ortiz recibe a Intermitente y Medusa para una noche de clásicos

El horóscopo para este jueves 17 de septiembre de 2026

El horóscopo para este jueves 17 de septiembre de 2026

Los industriales analizan claves para competir frente a los nuevos desafíos

Los industriales analizan claves para competir frente a los nuevos desafíos

Policiales
Paraná: la Policía Federal esclareció un falso secuestro extorsivo

Paraná: la Policía Federal esclareció un falso secuestro extorsivo

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Procesamiento de Rosatelli: Suma de Voluntades afirmó que colabora con la Justicia

Procesamiento de Rosatelli: Suma de Voluntades afirmó que colabora con la Justicia

Aprueban el abreviado condenatorio para el excolectivero que causó la muerte de un pasajero

Aprueban el abreviado condenatorio para el excolectivero que causó la muerte de un pasajero

Paraná: apareció el joven oriundo de Basavilbaso

Paraná: apareció el joven oriundo de Basavilbaso

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Arcos Capital y el nuevo escenario financiero: Las reglas de juego cambiaron

Arcos Capital y el nuevo escenario financiero: "Las reglas de juego cambiaron"

Banco Entre Ríos y el impulso financiero fabril

Banco Entre Ríos y el impulso financiero fabril

Los industriales analizan claves para competir frente a los nuevos desafíos

Los industriales analizan claves para competir frente a los nuevos desafíos

El Niño pone a prueba a la vitivinicultura entrerriana

El Niño pone a prueba a la vitivinicultura entrerriana

La Municipalidad de Paraná desplegó un operativo de limpieza y saneamiento del arroyo Colorado

La Municipalidad de Paraná desplegó un operativo de limpieza y saneamiento del arroyo Colorado

Dejanos tu comentario