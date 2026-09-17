Banco Entre Ríos y el impulso financiero fabril

El Banco Entre Ríos exhibirá herramientas para inversión, liquidez, comercio exterior y administración durante el encuentro de la Jornada de la Industria.

El Banco Entre Ríos es sponsor de la 22° Jornada de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), donde presentará sus soluciones para financiar inversiones, capital de trabajo, comercio exterior y gestión de las empresas entrerrianas.

Banco Entre Ríos, el principal aliado del entramado productivo entrerriano, estará presente en la 22° Jornada de la Industria que organiza la UIER, que se realizará este jueves en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, bajo el lema “Decisiones de hoy para competir mañana”.

Como sponsor del encuentro, el Banco contará con un stand y un equipo comercial especializado, que estará a disposición de las empresas para presentarles su propuesta integral de productos y servicios financieros, con alternativas orientadas a acompañar tanto las necesidades cotidianas de la actividad industrial como sus proyectos de inversión y crecimiento.

La propuesta incluye financiación para inversión productiva y líneas de capital de trabajo, junto con alternativas como leasing sustentable para la adquisición de bienes de capital, herramientas para la gestión de liquidez y soluciones digitales que permiten simplificar las operaciones financieras.

Entre estas últimas se destaca el descuento de eCheqs 100% online, que permite a las empresas gestionar sus necesidades de financiamiento de manera simple y ágil, y la posibilidad de realizar la apertura de una cuenta corriente 100% online.

La propuesta del banco también contempla soluciones específicas para la gestión financiera de las empresas, como Visa Business, Fondos Comunes de Inversión y pago de haberes, además de herramientas para operar en Comercio Exterior, incluyendo transferencias, gestión de pagos, órdenes de pago y la posibilidad de acreditar cobros en tres pasos y de manera 100% online.

A esto se suman alternativas de financiamiento como el descuento de Factura de Crédito Electrónica a través de Finvoi y una propuesta de seguros a medida para empresas, con coberturas como ART y Caución, destinadas a proteger y respaldar las distintas actividades productivas.

El Banco Entre Ríos acompañará a firmas industriales locales.

Un banco cerca de la industria

La participación en la Jornada de la Industria se enmarca en el rol de Banco Entre Ríos como agente financiero de la provincia y acompañante permanente de la matriz productiva regional, con una propuesta que busca responder a las necesidades concretas de las empresas en cada etapa de su desarrollo.

Durante la jornada, representantes de la entidad brindarán asesoramiento personalizado y acercarán opciones diseñadas según el perfil de cada compañía, con foco en facilitar el acceso al crédito, optimizar recursos y fortalecer la planificación financiera.