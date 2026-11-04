Desocupados marcharon al municipio de Concordia

El movimiento de desocupados se pronunciaron en la Municipalidad de Concordia para reclamar por derechos y presentar un recurso de amparo colectivo.

Un grupo de aproximadamente 200 a 300 personas se movilizó hasta la Municipalidad de Concordia para entregar un petitorio impulsado por la Asociación Desocupados Sobrevivientes Esperanza, con el objetivo de reclamar la reglamentación del artículo 24 de la Constitución de Entre Ríos, que establece el derecho a la alimentación y a un ingreso mínimo indispensable para quienes atraviesan situaciones de desempleo e inestabilidad económica y social.

La iniciativa fue encabezada por el referente barrial Juan Retamar, quien explicó que el documento presentado es resultado de un relevamiento realizado en distintos sectores de la ciudad, con participación de vecinos de aproximadamente diez barrios, principalmente de la zona noroeste.

Retamar detalló que uno de los principales pedidos es que el gobernador Rogelio Frigerio avance con la reglamentación del artículo 24 de la Constitución provincial, vigente desde la reforma de 2008.

La solicitud de derechos

Al analizar la realidad económica y laboral de los barrios, Retamar sostuvo que “las condiciones se deterioraron considerablemente, principalmente por la disminución de las changas y las oportunidades de trabajo informal”.

En ese sentido, señaló que “se redujeron drásticamente las hectáreas destinadas a la producción de arándanos, mientras que la actividad citrícola atravesó una temporada de fuerte crisis”.

"Falta absolutamente la changa, que es lo que la gente utiliza para conseguir la alimentación diaria para su familia. Hoy ya es muy difícil, queda muy poca changa", manifestó en LT 15.

También consideró que existe una importante cantidad de personas con voluntad de trabajar, pero que actualmente no encuentran oportunidades laborales.

El pedido de la organización de Concordia

Retamar recordó que la organización viene reclamando la reglamentación del artículo 24 desde 2009, cuando realizaron una ocupación de la CAF para visibilizar el pedido. Según relató, durante aquel año hubo un antecedente de pago de un beneficio durante los meses de agosto, septiembre y octubre, aunque posteriormente la iniciativa no tuvo continuidad.

Retamar explicó que la primera instancia es la presentación del petitorio ante la Municipalidad, con el pedido de que el intendente lo traslade al Gobierno provincial, ya que la reglamentación del artículo corresponde al ámbito del Poder Ejecutivo provincial.

Sin embargo, advirtió que, si no reciben una respuesta dentro de las próximas 72 horas, avanzarán con un recurso de amparo colectivo ante los tribunales. "Vamos a ir a tribunales a presentar un recurso de amparo colectivo y que la Justicia se ponga a trabajar", expresó.

Finalmente, el dirigente remarcó que, más allá de las obras y mejoras que puedan realizarse en la ciudad, la prioridad para los sectores más vulnerables debe ser garantizar la alimentación de las familias. "Hay algo que es fundamental: la prioridad para nosotros, para la gente de trabajo y los desocupados, es la comida", concluyó.