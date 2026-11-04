El papa León XIV iniciará el viernes 6 de noviembre su gira por Sudamérica. Pidió a los fieles que recen por su misión y fortalezcan la esperanza.

El papa León XIV pidió oraciones antes de su viaje a la Argentina, Uruguay y Perú.

A dos días del comienzo de su sexto viaje apostólico, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, el papa León XIV envió un mensaje a los fieles durante la audiencia general celebrada este miércoles en el Vaticano. El Sumo Pontífice solicitó que lo acompañen con sus oraciones para que su recorrido por Sudamérica contribuya a fortalecer la fe y renovar la esperanza.

"Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe", expresó León XIV, en un mensaje que recordó una de las frases más características de su antecesor, el papa Francisco, quien acostumbraba pedir a los fieles que rezaran por él.

"Recen por mí para que se renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría", manifestó el pontífice.

También solicitó el acompañamiento espiritual de los creyentes durante las actividades previstas en los tres países. "Les pido que me acompañen con sus oraciones, para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero", agregó.

La llegada del Papa a la Argentina

El viaje apostólico comenzará en Uruguay, donde León XIV desarrollará las primeras actividades de su agenda sudamericana. Posteriormente, el domingo 8 de noviembre, arribará a la Argentina, donde será recibido por el presidente Javier Milei.

Durante su primera jornada en Buenos Aires, el pontífice realizará un homenaje en el Monumento al General José de San Martín y mantendrá un encuentro institucional en la Casa Rosada.

La agenda también contempla una actividad en el Palacio Libertad, donde se reunirá con autoridades y representantes de distintos sectores de la sociedad. Además, está previsto que dirija un mensaje a la población argentina mediante una transmisión por cadena nacional.

La visita tendrá un fuerte componente religioso e institucional, con celebraciones litúrgicas, encuentros pastorales y actividades destinadas a distintos sectores de la comunidad.

Misas y encuentros religiosos en Buenos Aires

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, una institución dedicada a la atención y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

Posteriormente, presidirá una misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde se espera una importante concurrencia de fieles.

Por la tarde, participará de un encuentro en la Universidad Católica Argentina y mantendrá una reunión con representantes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada concluirá a las 18.45, cuando celebrará las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

Córdoba recibirá al pontífice el martes

El martes 10 de noviembre, el Papa viajará por la mañana a Córdoba, donde desarrollará una serie de actividades religiosas y encuentros con integrantes de la Iglesia.

La agenda contempla un recorrido en el papamóvil para saludar a los fieles y una misa prevista para las 10.

Durante la tarde, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

Finalizadas las actividades, regresará a Buenos Aires, donde realizará otro recorrido en el vehículo oficial por la avenida del Libertador.

Por la noche, encabezará una vigilia con jóvenes, uno de los encuentros previstos para promover la participación de las nuevas generaciones en la vida de la Iglesia.

El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar #Uruguay, #Argentina y #Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría. #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 4, 2026

La misa en Luján y la despedida del país

El miércoles 11 de noviembre, durante su última jornada en la Argentina, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde mantendrá un encuentro vinculado con la atención pastoral de las personas privadas de su libertad.

Posteriormente, se trasladará a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

Allí realizará un recorrido en papamóvil para saludar a los fieles antes de presidir una misa en la plaza de la Basílica, programada para las 10.

La ceremonia constituirá una de las actividades centrales de su paso por territorio argentino y marcará el cierre de una agenda que combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y visitas pastorales.

Finalmente, a las 14, el pontífice partirá hacia Lima, Perú, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica hasta el 17 de noviembre.

Verificación editorial: contrasté el itinerario con el programa oficial de la Santa Sede. Las fechas, los destinos y los principales horarios de las actividades en Argentina coinciden con la agenda publicada por el Vaticano. Vatican News+1

Hay un detalle que conviene ajustar antes de publicar: el programa oficial no menciona una cadena nacional durante la visita del domingo 8. Es preferible hablar de un discurso ante autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.