Los jugadores que siguen en Patronato, los que se van y los que regresan

Patronato sufrirá una sangría importante en su plantel. La base está integrada por 13 futbolistas más otros tres que deberán retornar al Rojinegro.

Patronato evitó el papelón en el tramo final de la temporada al asegurar su permanencia en la Primera Nacional. El empate frente a Atlético Rafaela, en condición de visitante, sumado a la derrota de Nueva Chicago ante Chacarita por 2 a 0 en Villa Maipú, le permitió al Rojinegro conservar su lugar en la segunda categoría del fútbol argentino.

Con el alivio de haber dejado atrás una temporada marcada por la irregularidad y la lucha por evitar el descenso, la dirigencia y el cuerpo técnico comenzarán ahora a trabajar en el armado del plantel para 2027. El desafío será construir una estructura que le permita al Santo dejar atrás los sobresaltos y ser protagonista en el próximo campeonato.

El primer paso será definir la continuidad de los futbolistas que integran el actual plantel. En ese escenario, hay 15 jugadores cuyos vínculos contractuales llegan a su fin y deberán resolver su futuro en las próximas semanas.

Entre los nombres que finalizan sus contratos aparecen el arquero Alan Sosa; los defensores Fernando Evangelista, Nahuel Genez, Maximiliano Rueda, Federico Bravo, Juan Salas y Facundo Heredia; los mediocampistas Gonzalo Salega, Brandon Cortés y Benjamín Bravo; y los delanteros Franco Soldano, Diego Díaz, Hernán Rivero, Renzo Reynaga y Tomás Attis.

La base de Patronato para empezar a construir

Más allá de las salidas que puedan producirse, Patronato cuenta con una base de futbolistas que tienen contrato vigente y sobre la cual podrá comenzar a diagramar la estructura del próximo plantel.

En ese grupo aparecen Franco Rivasseau, Román Peralta, Matías Caballero, Gabriel Díaz, Facundo Díaz, Santiago Piccioni, Francisco Lencinas, Luciano Pacco, Augusto Picco, Valentín Pereyra, Joaquín Barolín y Luciano Strey. También está Alejo Miró, quien tiene vínculo con la institución hasta diciembre de 2028.

A esa nómina podrían sumarse tres futbolistas que deben regresar de sus respectivos préstamos. Se trata del arquero Iván Cháves, quien se encuentra en Aucas de Ecuador; Santiago Bellatti, que viene de formar part del plantel de Acassuso que descendió a la Primera B Metropolitana, y Alejandro Leiva, cuyo último paso fue por 9 de Julio de Rafaela en el Torneo Federal A.

Ivan Chaves deberá retornar a Patronato.

De esta manera, Patronato tiene por delante un período de decisiones. Con la permanencia asegurada, el Rojinegro buscará ordenar su estructura deportiva, resolver las situaciones contractuales y definir qué futbolistas serán parte del proyecto 2027. La intención será dejar atrás una campaña decepcionante y comenzar a sentar las bases de un equipo que pueda mirar hacia objetivos más ambiciosos.