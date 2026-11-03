Causa Daniel Rosatelli: detienen en un campo a un prófugo por narcotráfico

Juan Siebenlist Bustos fue detenido en Hasenkamp tras casi dos meses prófugo, acusado de participar en el transporte de más de 1.300 kilos de marihuana.

Juan Siebenlist Bustos fue detenido en Hasenkamp tras casi dos meses prófugo, acusado de participar en el transporte de más de 1.300 kilos de marihuana.

Tras permanecer aproximadamente dos meses oculto en un establecimiento rural sobre la Ruta Nacional 127, Juan Esteban Siebenlist Bustos fue capturado por la policía en el marco de la causa que investiga el transporte de más de 1.300 kilos de marihuana, hallados en febrero de este año en un camino rural del departamento La Paz. En dicha causa está detenido el comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli , Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna, y los hermanos Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri.

Según se informó a UNO, al notar la irrupción policial intentó huir a pie, pero fue rápidamente reducido por las fuerzas de seguridad. El sospechoso registraba un pedido de captura vigente dictado por la Justicia Federal y permanecía oculto en las instalaciones de un establecimiento rural denominado "Doña Inés", emplazado sobre la Ruta Nacional N.º 127, en la jurisdicción de Hasenkamp, dentro del departamento Paraná. Las actuaciones contaron con la directa intervención del Juzgado Federal de Paraná Nº 1, a cargo del Dr. Leandro Ríos.

Imágenes de la noche en que se secuestró la camioneta con la droga.

El procedimiento fue llevado a cabo por el personal especializado de la Sección Narcotráfico de la División Operaciones, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, en el marco de una causa instruida por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. La irrupción en el predio rural contó además con la valiosa colaboración y el apoyo táctico de la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.), unidad subordinada a la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública de la provincia.

Al momento de advertir la llegada del contingente policial al inmueble rural donde se ocultaba, Siebenlist Bustos intentó darse a la fuga de forma intempestiva a través de los terrenos adyacentes. Sin embargo, la oportuna y rápida intervención de los agentes policiales frustró el intento de escape y permitió concretar su inmediata aprehensión en el lugar, poniendo fin a un período de clandestinidad que se extendía por cerca de dos meses.

La causa madre: el histórico secuestro en La Paz y la conexión policial

El pedido de captura que pesaba sobre el detenido se vincula directamente con una compleja investigación penal iniciada en febrero de este año, a raíz del secuestro de un cargamento masivo de aproximadamente 1.300 kilogramos de marihuana que eran transportados ocultos en el compartimento de carga de una camioneta Renault Jumper en la ciudad de La Paz.

Durante la inspección y el allanamiento concretados en el establecimiento rural "Doña Inés", si bien las autoridades no hallaron sustancias estupefacientes acumuladas en el lugar, se logró el secuestro de un significativo volumen de elementos de alto valor probatorio para la causa penal:

-Un automóvil marca Toyota Corolla que presentaba severas adulteraciones en las numeraciones de identificación del chasis y del motor, junto a una cédula de identificación vehicular.

-Una carabina junto a diecinueve cartuchos calibre .22 sin percutir.

-Seis teléfonos celulares incautados para ser sometidos a peritajes informáticos

-Dinero en efectivo que ronda los dos millones de pesos argentinos ($2.000.000 ARS), más de doscientos cuarenta dólares estadounidenses (USD 240+), sesenta mil pesos guaraníes (PYG 60.000) y una suma menor de reales brasileños.

Durante la irrupción policial en el predio rural también fueron identificadas otras cinco personas que se encontraban presentes al momento del operativo. Por disposición estricta de las autoridades judiciales intervinientes, Siebenlist Bustos quedó formalmente detenido e incomunicado, siendo trasladado e alojado de inmediato en la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná.