Sebastián Schneider, el entrerriano nominado a los Martín Fierro en Miami

Sebastián Schneider, escritor y comunicador de Nogoyá, fue nominado como Mejor Conductor en Streaming por sus entrevistas y contenidos en redes sociales.

Sebastián Schneider, escritor y comunicador nacido en Nogoyá y radicado en Sicilia, Italia, fue nominado como Mejor Conductor en Streaming a los premios Martín Fierro que se entregarán en Miami. En diálogo con La Mañana de la Red, repasó su trayectoria y el trabajo que desarrolla en YouTube e Instagram.

Su vínculo con la comunicación comenzó mucho antes de las redes sociales. A los 12 años escribía para el diario La Acción de Nogoyá, donde publicaban sus textos. Más adelante trabajó en radio y se formó como psicopedagogo.

De la pandemia al streaming: una búsqueda de profundidad

En 2020, durante la pandemia, Schneider retomó una actividad que siempre lo había acompañado. Desde su casa comenzó a realizar entrevistas y contenidos para YouTube e Instagram. Su mirada combina la experiencia educativa con la comunicación y busca que cada conversación deje una reflexión, además de visibilizar historias que suelen quedar fuera de los temas más difundidos en las plataformas.

Su intención fue abordar temas vinculados con las ciencias sociales y humanas. También abrió un espacio para testimonios de personas atravesadas por situaciones difíciles, que compartieron sus historias y procesos de transformación.

Entre las experiencias entrevistadas mencionó relatos sobre la muerte de un hijo, enfermedades graves y familias que adoptaron niños con discapacidad. Son historias que muestran la capacidad de reconstruirse frente a la adversidad.

Ese trabajo es central en su propuesta. Según explicó, APTRA valoró la posibilidad de generar contenidos que vayan más allá de lo superficial y recuperen la dimensión humana de quienes participan de las entrevistas. “Lo importante no es tanto destacar mi rol como conductor, sino los contenidos que he podido desarrollar desde ese rol”, expresó.

Una escritura que cruzó el Atlántico

Actualmente, Schneider concentra buena parte de su actividad en la difusión de su novela La herencia de los eucaliptus. A través del proyecto Book to Film, trabaja con España en la posibilidad de llevar la obra a la pantalla como una serie de televisión de ocho episodios.

Su residencia en Sicilia, tierra de sus ancestros, también modificó su perspectiva como autor. Define su escritura como transnacional, porque vivir en Europa le permitió ampliar los temas y públicos con los que se relaciona. Sin embargo, mantiene un vínculo importante con Argentina: la mayoría de sus seguidores está en el país y en otros puntos de Iberoamérica.

Aunque hoy su actividad está relacionada con la novela, no abandonó las entrevistas ni la búsqueda de contenidos que transmitan un mensaje. En Instagram continúa compartiendo historias y publicaciones, con atención a la escritura y la música.

La ceremonia será el 29 de noviembre en Miami

La entrega de los premios se realizará el 29 de noviembre en el hotel Marriott de Miami. Schneider confirmó que estará presente en la ceremonia, donde se conocerá al ganador.

El entrerriano comparte la terna con Maximiliano Lequi, Alejandra Hartman, Andrea Purita, Fernando Quiroga y Matías Palau, comunicadores vinculados a distintos espacios de streaming de Argentina y Estados Unidos.

El reconocimiento lo encontró con sorpresa. Había recibido una notificación de aceptación del material, pero desconocía en qué categoría sería considerado. Finalmente, APTRA evaluó su canal de YouTube y contempló tanto su tarea como conductor como la divulgación de su obra literaria.

Su canal se llama Sebastián Schneider en Nueva Habitualidad y en Instagram se lo encuentra como @sebastian-schneider_it.

Al despedirse, Schneider destacó sus raíces y el vínculo con los lugares que marcaron su historia. Dijo sentirse orgulloso de representar a Entre Ríos, donde nació y se educó, y recordó también sus años en Santa Fe. Por eso, se definió como un litoraleño, sin dejar de reconocerse entrerriano.

La nominación, afirmó, es un hito en su recorrido y un reconocimiento que desea dedicar a su lugar de origen. Desde Italia, con proyectos que buscan cruzar fronteras, mantiene presente la identidad y la cultura que lo acompañaron desde sus primeros pasos.