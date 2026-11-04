Rosario Romero llevó el reclamo de los municipios al Gobierno nacional.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, expuso ante Diputados de la Nación las desigualdades que enfrentan los diferentes municipios del interior.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero , llevó este miércoles al Congreso de la Nación el reclamo de los municipios del interior frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional. Ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, la jefa comunal cuestionó la desigual distribución de los subsidios al transporte público, la falta de recursos que corresponden por ley a las jurisdicciones locales y los recortes en el programa Remediar.

Romero participó del encuentro junto a unos 80 intendentes de ciudades importantes del país, nucleados en el Consejo Federal de Intendentes (Cofein). La reunión, encabezada por la diputada cordobesa Carolina Basualdo, tuvo como eje la preocupación por el impacto de las decisiones nacionales en las economías municipales y en la prestación de servicios esenciales.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la actualización de los subsidios al transporte, que beneficia exclusivamente a las líneas de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los intendentes también reiteraron su reclamo por la distribución del Impuesto a los Combustibles, que se recauda en todo el país pero cuyos recursos, señalaron, no se distribuyen de manera equitativa conforme a lo establecido por la ley.

En este marco, Romero fue una de las voceras del reclamo y cuestionó la desigualdad en la distribución de los recursos destinados al transporte público. “El subsidio no es un pecado, ayuda a sostener un sistema de transporte. Nos podrán decir que el subsidio debería ir al pasajero y estamos de acuerdo, pero los beneficios de la SUBE los congelaron, ¿cómo explican eso?”, planteó.

La intendenta puso en evidencia la diferencia entre las tarifas que afrontan los usuarios del interior y las condiciones del transporte en Buenos Aires. “¿Ustedes saben cuánto cuesta el pasaje en Paraná? 1.720 pesos. En Santa Fe, creo que ya está llegando a los 2 mil. Acá (en Buenos Aires) yo veo que los medios nacionales se asustan. Nosotros pagamos hace mucho tiempo más caro el transporte y ¿quiénes subsidian para que la gente pueda tomarse el transporte? Los estados locales, en nuestro caso con alguna ayuda del gobierno provincial”, interpeló.

En ese sentido, advirtió sobre las dificultades que enfrentan los gobiernos municipales para sostener los servicios públicos en un contexto de creciente restricción de recursos.

“Cada vez la coparticipación se nos restringe más, vivimos con lo nuestro. Somos estados equilibrados, no generamos deuda y hacemos obras. Las obras que nos paralizó Nación en diciembre de 2023 las hemos continuado”, afirmó.

Más detalles de la alocución de Rosario Romero

La situación del programa Remediar también ocupó un lugar central en la exposición de Romero, quien alertó sobre las consecuencias sanitarias y económicas de los recortes en la provisión de medicamentos esenciales. “Los argentinos tenemos que dejar de fundar la República cada cuatro años. Y quienes hoy creen que sacando el plan Remediar, como acá se ha dicho, van a hacer economía, están muy lejos de tener la verdad”, sostuvo.

La intendenta explicó que el debilitamiento de la atención primaria de la salud no solo perjudica a quienes necesitan acceder a medicamentos, sino que también genera mayores costos para el conjunto del sistema sanitario.

“Al contrario, van a provocar mayores deterioros en las finanzas públicas de todos los estados: municipales, provinciales y aún quizás nacional, porque van a provocar mayor crecimiento de enfermedades que las podemos prevenir desde nuestros centros de salud”, advirtió.

Romero remarcó que los centros de atención primaria cumplen una función fundamental para evitar la saturación de hospitales y garantizar una respuesta sanitaria temprana.

“Si la gente se acerca al centro de salud y obtiene el medicamento, lo que hace es no llegar al gran centro de salud, no llegar al hospital con su demanda. Y a su vez aprovechamos para hacer una detección temprana si faltan vacunas para atender a la familia”, explicó.

Finalmente, cuestionó el impacto de los recortes sobre el vínculo entre la comunidad y los servicios sanitarios de proximidad: “Acá desvinculamos a la gente de los centros de salud de la atención primaria y los mandamos todos a los hospitales”.

La intervención de Romero volvió a poner en agenda el reclamo de los gobiernos locales por una distribución más equitativa de los recursos nacionales y por la continuidad de políticas públicas que sostienen servicios esenciales en las ciudades del interior del país.