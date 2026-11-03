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Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

La Justicia prorrogó del arresto preventivo en la cárcel para Carlos Gastón Aguilar y Claudio Ramón Inofre. Está acusados del homicidio de Rodolfo Augusto Bassi.

3 de noviembre 2026 · 14:41hs
Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

El juez de Garantías Julián Vergara hizo lugar al pedido del fiscal Juan Manuel Pereyra y dispuso la prórroga por 90 días del arresto preventivo en la Unidad Penal para Carlos Gastón Aguilar (48) y Claudio Ramón Inofre (52), acusados del homicidio del arquitecto Rodolfo Augusto Bassi, de 61 años, ocurrido en Paraná EL 1° de septiembre, registró una novedad procesal central tras la audiencia desarrollada este martes en los tribunales locales. Ambos se encuentran alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Cabe destacar que el delito imputado formalmente a Aguilar e Inofre es el de homicidio doblemente agravado, por alevosía y criminis causae, al sostenerse que asesinaron al profesional para encubrir el robo de sus pertenencias.

Durante la audiencia, el fiscal Juan Manuel Pereyra sostuvo que se mantienen vigentes los riesgos procesales que justifican la medida. En primer lugar, advirtió sobre el peligro de entorpecimiento de la investigación, motivado por el temor de los testigos a declarar en caso de que los imputados recuperen la libertad.

En segundo lugar, la Fiscalía fundamentó el peligro de fuga a partir de las conductas que los sospechosos adoptaron tras el homicidio. Recordó que Inofre fue detenido por las fuerzas policiales mientras intentaba huir a bordo de un colectivo en Federación con rumbo a Misiones; y que Aguilar borró mensajes de texto de su celular y procedió a cortarse el pelo para alterar su imagen física y dificultar su identificación.

LEER MÁS: Homicidio de Bassi: el error ortográfico, moto vendida por nada y un corte de pelo urgente

A estos elementos se sumó una revelación determinante del fiscal Pereyra: las investigaciones judiciales determinaron que tanto Aguilar como Inofre realizaron transferencias de dinero a sus cuentas personales desde las cuentas bancarias de Bassi, operaciones ejecutadas poco después de haberle dado muerte.

La audiencia evidenció posiciones contrapuestas entre la acusación y uno de los defensores. Por un lado, la defensa técnica de Carlos Gastón Aguilar, la abogada Claudia Pasatori, no presentó oposición al pedido de prórroga de la prisión preventiva formulado por el fiscal Pereyra.

Por otro lado, el defensor oficial de Inofre, Juan Carlín, se opuso a la prórroga en la Unidad Penal y solicitó que se le otorgue a su representado la prisión domiciliaria con control mediante tobillera electrónica. El defensor Carlín cuestionó los argumentos del fiscal referidos a los riesgos de fuga y entorpecimiento, sosteniendo que Inofre cuenta con familiares en la ciudad de Paraná y que carece de dinero para fugarse.

El volumen de material probatorio acumulado en el expediente

Pese a los planteos de la defensa de Inofre, la investigación cuenta con abundante evidencia incriminatoria contra ambos acusados. Por la cantidad de material acumulado en el expediente, se perfila como casi seguro que a los imputados les espera un destino tras las rejas.

Entre las pruebas principales reunidas en la causa se destacan: declaraciones de residentes de la zona que observaron a los acusados en el lugar del hecho, hallazgo de huellas pertenecientes a los imputados en el departamento del arquitecto Bassi; imágenes de cámaras de seguridad que registraron los movimientos de Aguilar e Inofre.

Paraná detenidos Rodolfo Augusto Bassi
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