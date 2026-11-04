Uno Entre Rios | La Provincia | Dengue

Dengue: la Municipalidad de Paraná inicia el monitoreo con ovitrampas

La Municipalidad de Paraná puso en marcha el relevamiento sobre las zonas con mayor ovipostura del mosquito y actuar para evitar la proliferación de dengue.

4 de noviembre 2026 · 18:03hs
La Municipalidad de Paraná inicia el monitoreo del mosquito del dengue con ovitrampas. 

La Municipalidad de Paraná inicia el monitoreo del mosquito del dengue con ovitrampas. 

Distintos actores que intervendrán en la nueva edición del programa ovitrampas se reunieron para exponer los resultados de la temporada pasada y abordar la metodología de trabajo para este 2026.

El monitoreo implica la colocación de más de 40 ovitrampas (en primera instancia se colocarán 21), que se revisarán semanalmente, en distintos puntos de la capital entrerriana.

LEER MÁS: Se puso en marcha un nuevo ciclo de ovitrampas en las escuelas

El monitoreo contra el dengue

“Nos permitirá determinar la cantidad de larvas que posee el dispositivo. Si el conteo de larvas es alto, se diagramará un operativo de descacharrización ocho cuadras alrededor de donde está ubicado el dispositivo”, explicó la secretaria de Salud, Claudia Enrique.

Asimismo, la funcionaria mencionó que “el dengue está en los domicilios de las personas, en instituciones y en los peridomicilios”.

Y agregó: “Para el dengue no existe fumigación preventiva, lo más importante para la prevención es eliminar los criaderos de mosquitos, y la mejor forma es sacar todo lo que sea depósito de agua”.

Desde los primeros días de noviembre los Centros de Atención Primaria de la Salud del municipio comenzarán con la entrega de repelente a personas de bajos recursos. “Las personas que tienen que usar repelente sí o sí son aquellas que están transitando la enfermedad (dengue, zika o chikungunya) para evitar que lo pique otro mosquito y transmita la enfermedad a otra persona”, subrayó.

Este año uno de los objetivos del programa es incorporar más escuelas. Pierino Goette, integrante de la subsecretaría de Ambiente, dijo que “el dispositivo no solo servirá para monitorear, sino que también para realizar la sensibilización sobre la problemática y los alumnos serán responsables de reportar, mediante el celular, los datos de la ovitrampa”.

Dengue Municipalidad de Paraná ovitrampas
Noticias relacionadas
OSER agumentó inconsistencias y cobros indebidos. La Femer reiteró que la obra social d ela provincia debe efectivizar pago de honorarios por prestaciones

OSER y FEMER se volvieron a cruzar por corte de internaciones

Se trata de un agente del Ministerio de Desarrollo Humano que afronta un sumario y presunta causal de cesantía por acumulación de más 500 inasistencias

La Provincia le reclama a un agente que devuelva casi $30 millones

La emergencia agropecuaria de Entre Ríos comprende explotaciones ganaderas y apícolas en zonas de islas y anegadizos de seis departamentos 

Entre Ríos declaró el estado de emergencia agropecuaria

marianela marclay denuncio ante la justicia video de chajari

Marianela Marclay denunció ante la Justicia video de Chajarí

Ver comentarios

Lo último

Desocupados marcharon al municipio de Concordia

Desocupados marcharon al municipio de Concordia

Llega a la Argentina el primer autotest de VIH sin pinchazos: cuánto cuesta y cómo funciona

Llega a la Argentina el primer autotest de VIH sin pinchazos: cuánto cuesta y cómo funciona

El papa León XIV pidió oraciones antes de su viaje a la Argentina, Uruguay y Perú

El papa León XIV pidió oraciones antes de su viaje a la Argentina, Uruguay y Perú

Ultimo Momento
Desocupados marcharon al municipio de Concordia

Desocupados marcharon al municipio de Concordia

Llega a la Argentina el primer autotest de VIH sin pinchazos: cuánto cuesta y cómo funciona

Llega a la Argentina el primer autotest de VIH sin pinchazos: cuánto cuesta y cómo funciona

El papa León XIV pidió oraciones antes de su viaje a la Argentina, Uruguay y Perú

El papa León XIV pidió oraciones antes de su viaje a la Argentina, Uruguay y Perú

Los bancos cerrarán cinco días consecutivos en todo el país: cuándo volverá la atención

Los bancos cerrarán cinco días consecutivos en todo el país: cuándo volverá la atención

Quini 6: este miércoles se sortean 5.400 millones pesos y crece la expectativa por los premios

Quini 6: este miércoles se sortean 5.400 millones pesos y crece la expectativa por los premios

Policiales
Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

Causa Daniel Rosatelli: detienen en un campo a un prófugo por narcotráfico

Causa Daniel Rosatelli: detienen en un campo a un prófugo por narcotráfico

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Desocupados marcharon al municipio de Concordia

Desocupados marcharon al municipio de Concordia

Dengue: la Municipalidad de Paraná inicia el monitoreo con ovitrampas

Dengue: la Municipalidad de Paraná inicia el monitoreo con ovitrampas

Entre Ríos recibió $3. 000 millones y se posiciona entre las provincias más favorecidas por ATN

Entre Ríos recibió $3. 000 millones y se posiciona entre las provincias más favorecidas por ATN

OSER y FEMER se volvieron a cruzar por corte de internaciones

OSER y FEMER se volvieron a cruzar por corte de internaciones

La Provincia le reclama a un agente que devuelva casi $30 millones

La Provincia le reclama a un agente que devuelva casi $30 millones

Dejanos tu comentario