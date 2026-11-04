Dengue: la Municipalidad de Paraná inicia el monitoreo con ovitrampas

La Municipalidad de Paraná puso en marcha el relevamiento sobre las zonas con mayor ovipostura del mosquito y actuar para evitar la proliferación de dengue.

Distintos actores que intervendrán en la nueva edición del programa ovitrampas se reunieron para exponer los resultados de la temporada pasada y abordar la metodología de trabajo para este 2026.

El monitoreo implica la colocación de más de 40 ovitrampas (en primera instancia se colocarán 21), que se revisarán semanalmente, en distintos puntos de la capital entrerriana.

El monitoreo contra el dengue

“Nos permitirá determinar la cantidad de larvas que posee el dispositivo. Si el conteo de larvas es alto, se diagramará un operativo de descacharrización ocho cuadras alrededor de donde está ubicado el dispositivo”, explicó la secretaria de Salud, Claudia Enrique.

Asimismo, la funcionaria mencionó que “el dengue está en los domicilios de las personas, en instituciones y en los peridomicilios”.

Y agregó: “Para el dengue no existe fumigación preventiva, lo más importante para la prevención es eliminar los criaderos de mosquitos, y la mejor forma es sacar todo lo que sea depósito de agua”.

Desde los primeros días de noviembre los Centros de Atención Primaria de la Salud del municipio comenzarán con la entrega de repelente a personas de bajos recursos. “Las personas que tienen que usar repelente sí o sí son aquellas que están transitando la enfermedad (dengue, zika o chikungunya) para evitar que lo pique otro mosquito y transmita la enfermedad a otra persona”, subrayó.

Este año uno de los objetivos del programa es incorporar más escuelas. Pierino Goette, integrante de la subsecretaría de Ambiente, dijo que “el dispositivo no solo servirá para monitorear, sino que también para realizar la sensibilización sobre la problemática y los alumnos serán responsables de reportar, mediante el celular, los datos de la ovitrampa”.