Horóscopo de este viernes 15 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

15 de agosto 2025 · 07:19hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Es posible que pase por una situación amorosa difícil. No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero. El trabajo le ofrecerá bastantes satisfacciones. Ágil y con energía suficiente para hacer lo que le apetezca.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tenga más en cuenta a sus amigos si no quiere perderlos. Tome precauciones ante los numerosos gastos futuros. Controle su agresividad en el trabajo. Active la circulación de sus piernas caminando.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. Posiblemente tenga que comprar un coche nuevo. Hoy pueden proponerle un ascenso. Ponga a punto su cuerpo, por ejemplo, bailando.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Apertura y comunicación interesantes con sus familiares. Debe planificar más a fondo sus proyectos financieros. Surgirán obstáculos en su trabajo debido a la intransigencia. No magnifique sus problemas de salud y resuélvalos.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Huye ante el temor de un desengaño amoroso. Ahorre en las cosas de las que puede prescindir. Tiene que centrarse y organizar su trabajo. Le dolerán los pies por su gran actividad.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Si no tiene pareja, láncese al mercado y búsquela. Antes de comprar, compare precios y calidades. Demasiadas responsabilidades laborales. Su cuerpo necesita comer mejor.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. Su economía no es preocupante. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo. Recupere las buenas costumbres alimenticias.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Aparecen los celos en su relación. Conseguirá grandes ventajas en sus movimientos económicos. Haga frente a los conflictos laborales con decisión. Tenga en cuenta esos avisos del organismo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sentimientos expansivos, alegría y felicidad. Tiene dinero de sobra, no escatime en gastos. Mantenga la calma ante las dificultades laborales. Vigile sus articulaciones y no se exceda con el deporte.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Gente aprovechada intenta darle un «sablazo». Trate de dar ejemplo a sus subordinados. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La vida amorosa comienza a plantearle problemas, reaccione. Esa indiferencia por los temas económicos es peligrosa. Diferencias con sus compañeros enturbiarán la jornada. Su organismo responderá bien a una nueva dieta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Pueden aparecer conflictos en esa nueva relación. Mala jornada económica, aunque podrá superarla. Ganas de ampliar sus horizontes profesionales. Cualquier momento libre es bueno para mover su cuerpo.

