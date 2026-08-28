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Horóscopo del viernes 28 de agosto de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 28 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

28 de agosto 2026 · 08:33hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 28 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 28 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 28 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Aries

El trabajo avanza bien, aunque tal vez sientas que los resultados tardan más de lo esperado. La clave estará en sostener la paciencia y confiar en tu capacidad para crecer. En el amor, convendrá no apurar los tiempos ni presionar a quien tenés al lado. Cada etapa necesita su propio ritmo.

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Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 26 de agosto de 2026

Tauro

Un reconocimiento laboral puede levantar el ánimo y confirmar que el esfuerzo viene dando frutos. También será un buen momento para pensar en capacitarte o actualizar conocimientos. En el amor, si alguien realmente te interesa, será mejor escuchar más a la intuición y dejar de darle tantas vueltas.

Géminis

Una preocupación que venís arrastrando puede pesar más de la cuenta, pero no será necesario resolverla en soledad. Pedir consejo a alguien con experiencia puede destrabar la situación. A la vez, vos también podrías convertirte en una ayuda importante para alguien cercano que atraviesa un problema.

Cáncer

Aislarte no va a mejorar el ánimo ni resolver eso que te preocupa. El viernes será mejor para hablar, dejarte acompañar y empezar a hacer pequeños cambios. Si atravesás una situación sentimental difícil, modificar algunas rutinas puede ayudarte a recuperar lentamente otra perspectiva.

Leo

La jornada aparece favorable para reconciliaciones y para cerrar diferencias con personas que todavía te importan. Un encuentro casual puede abrir la puerta a dejar atrás viejos conflictos. En el amor, quienes están en pareja tendrán un buen día, mientras que una historia del pasado podría reaparecer para quienes están solos.

Virgo

Estás atravesando una etapa favorable, aunque cierto temor puede hacerte dejar pasar oportunidades. Será importante revisar qué querés realmente y animarte un poco más. En lo sentimental, una persona que estás conociendo puede ofrecerte una relación estable si dejás de poner tantas barreras.

Libra

El trabajo requerirá concentración y quizá obligue a postergar otros planes. También puede aparecer un comentario sobre tus hábitos que convendrá tomar con seriedad. En el amor, si alguien viene intentando deslumbrarte, será mejor observar más allá de la primera impresión antes de confiar demasiado.

Escorpio

Una reunión o conversación laboral puede darte la oportunidad de mostrar tus ideas y defender mejor tu criterio. La creatividad estará alta y será un buen momento para confiar más en lo que podés aportar. En el amor, el panorama aparece estable y con buenas perspectivas hacia adelante.

Sagitario

La jornada puede confirmar que dejaste atrás una etapa que venía cargada de tensiones. Hay más claridad sobre lo que querés y eso se refleja también en el ánimo. En pareja, algunos problemas recientes empiezan a que

dar atrás y el vínculo puede recuperar entusiasmo y una sensación de n

uevo comienzo.

Horóscopo

Horóscopo

Capricornio

Puede aparecer una oportunidad para trabajar en un ámbito diferente al habitual. No conviene rechazarla solo por inseguridad si realmente te entusiasma. En lo sentimental, si una relación informal viene creciendo desde hace tiempo, será momento de pensar si querés llevarla a un lugar más serio.

Acuario

No será necesario tener respuestas para todo, especialmente en el trabajo. Reconocer lo que no sabés puede evitarte conflictos y ayudarte a aprender. Esa misma actitud también puede mejorar tus vínculos cercanos. En pareja, convendrá revisar si cierta distancia tiene que ver con la forma en que venís comunicándote.

Piscis

Algunas novedades laborales pueden preocuparte, pero la mejor respuesta será actuar y no quedarte esperando. El viernes pide iniciativa y capacidad para adaptarte si hace falta cambiar de rumbo. En el amor, será importante ceder un poco más y permitir que la otra persona también tome decisiones.

Horóscopo viernes Signo zodíaco Astrología
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