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El horóscopo para este jueves 26 de agosto de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

27 de agosto 2026 · 06:58hs
El horóscopo para este jueves 26 de agosto de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Aries

El exceso de trabajo puede empezar a pasarte factura y será importante reconocerlo antes de llegar al agotamiento. El jueves pide descanso y un poco de distancia para pensar mejor. En el amor, si venís de una ruptura reciente, convendrá no idealizar el pasado y recordar también por qué esa historia terminó.

Horóscopo

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El horóscopo para este martes 25 de agosto de 2026

Tauro

La estabilidad laboral sigue siendo valiosa, pero la rutina empieza a pesar más de la cuenta. Buscar nuevas formas de hacer las cosas puede devolverte entusiasmo sin necesidad de romper con todo. En pareja, será un día para acompañar y contener, sobre todo si la otra persona atraviesa un momento difícil.

Géminis

El jueves pide menos impulso y más diálogo, especialmente en el trabajo. Una discusión por diferencias de criterio puede evitarse si escuchás antes de reaccionar. En el amor, la jornada aparece mucho más amable y puede traer una sorpresa inesperada por parte de alguien muy importante para vos.

Cáncer

Será un buen día para cerrar diferencias y acercarte nuevamente a personas con las que hubo distancia. En el trabajo, alguien que parecía frío puede mostrar otra actitud y abrir una puerta interesante. También convendrá cuidarte de cambios bruscos de temperatura. Una invitación especial puede cambiar el tono de la jornada.

Leo

El trabajo exigirá concentración, pero también mantener presentes objetivos que vienen de más atrás. Puede que estén observando cuánto podés asumir. En la familia, tu opinión será importante para resolver un tema pendiente. En pareja, no alcanza con sentir: también será necesario demostrar afecto de forma más visible.

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Virgo

Después de varias semanas de dudas, llega el momento de tomar una decisión que ya no conviene postergar. El estrés puede haber complicado tu mirada, así que será clave buscar algo de calma antes de avanzar. En el amor, una definición también parece necesaria para recuperar estabilidad.

Libra

La sobrecarga puede volverte más sensible a comentarios que, en otro momento, no te afectarían tanto. Antes de reaccionar, convendrá revisar si esa crítica tiene algo útil. Si podés aflojar el ritmo durante la tarde, te hará bien. Un paseo o un encuentro agradable puede ayudarte a recuperar otra perspectiva.

Escorpio

El día exige organización para evitar errores provocados por las prisas. Si aparece una oportunidad para explorar un camino distinto, será mejor no descartarla por miedo a salir de lo conocido. También puede surgir una decepción con alguien de confianza, aunque en el amor la jornada trae señales mucho más positivas.

Sagitario

Puede que sientas que distintas áreas de tu vida no terminan de equilibrarse y eso genere frustración. El jueves invita a detectar qué necesita más atención antes de seguir avanzando. En el amor, una nueva conexión puede crecer, aunque será mejor no cargarla demasiado pronto con preocupaciones personales.

Capricornio

Las prisas no serán buenas consejeras, sobre todo si aparece un negocio o una decisión económica. Tomarte tiempo para revisar detalles puede evitar errores. En el trabajo, convendrá mantener perfil bajo frente a tensiones ajenas. En lo sentimental, será importante no dejarte llevar por tentaciones si ya tenés un compromiso.

Acuario

El clima puede sentirse más tenso de lo habitual y será clave cuidar las formas, especialmente en el trabajo. Defender tu postura no significa entrar en conflicto. Si sentís que una etapa laboral está agotada, puede ser un buen momento para mirar otras opciones. En el amor, algunas dudas empiezan a disiparse.

Piscis

Si el trabajo te pesa demasiado, convendrá preguntarte si el problema realmente está ahí o si viene de otro aspecto de tu vida. No será momento de tirar por la borda lo conseguido por un bajón pasajero. En el amor, una decepción reciente puede ayudarte a ver con más claridad quién tenés enfrente.

Horóscopo Signo Agosto
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