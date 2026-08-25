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El horóscopo para este martes 25 de agosto de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

25 de agosto 2026 · 07:34hs
El horóscopo para este martes 25 de agosto de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Aries

El martes pide dejar atrás la pereza y recuperar intensidad, sobre todo si ya retomaste la rutina. Mantenerte activo y buscar nuevos estímulos puede prepararte para una oportunidad importante que se acerca. En el amor, convendrá ser claro si alguien está tomando más en serio un vínculo que para vos todavía es informal.

Horóscopo

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Tauro

Puede llegar una propuesta que te entusiasme y que implique hacer algo que venís deseando desde hace tiempo. Si estás en pareja, será importante recordar que ambos necesitan conservar espacios propios. Compartir mucho no significa tener que hacer absolutamente todo juntos.

Géminis

Tu creatividad puede ayudarte a destacarte profesionalmente y abrir nuevas oportunidades, especialmente si trabajás en ventas, comunicación o entornos digitales. En el amor, una persona que estás conociendo despierta cada vez más interés, aunque será mejor avanzar con calma y observar antes de involucrarte demasiado.

Cáncer

Antes de tomar una decisión importante, convendrá escuchar opiniones pero sin permitir que otros definan por vos. Tu propio criterio será clave. También puede aparecer un pedido familiar que demande tiempo y energía. En pareja, será necesario demostrar afecto con gestos que vayan más allá de lo cotidiano.

Leo

El panorama favorece proyectos y decisiones económicas que implican cierto riesgo, siempre que estén bien pensadas. Una idea nueva puede convertirse en el inicio de un camino prometedor. En el amor, alguien cercano podría estar sintiendo mucho más de lo que imaginás y tu intuición puede ayudarte a descubrirlo.

LEER MÁS: El horóscopo para este lunes 24 de agosto de 2026

Virgo

El ánimo puede arrancar algo bajo, pero no faltan motivos para mirar el presente con mayor optimismo. Hay proyectos, estabilidad y personas cercanas que te acompañan. En el amor, una relación que parecía haber caído en la rutina puede mostrarte que todavía tiene mucho para ofrecer si cambiás la mirada.

Libra

Un proyecto que no salió como esperabas puede terminar liberándote para concentrarte en algo que realmente te entusiasma. Si necesitás recursos para avanzar, será momento de pensar alternativas. En la pareja, una jornada romántica puede traer señales sobre un paso que la otra persona quiere dar junto a vos.

Escorpio

El martes será favorable para empezar a modificar rutinas o situaciones que venían resultando pesadas. No hace falta cambiar todo de golpe: pequeños movimientos pueden devolverte confianza. En lo sentimental, una relación reciente muestra buenas perspectivas, aunque convendrá cuidar tanto la pasión como la conexión emocional.

Sagitario

No será el mejor momento para compras importantes, créditos o compromisos económicos de largo plazo. La prudencia puede evitar complicaciones posteriores. En el amor, la otra persona empieza a sentir cierta falta de atención y será importante demostrar interés antes de que el distanciamiento avance.

Capricornio

La sobrecarga laboral viene ocupando demasiado espacio y el día invita a recuperar equilibrio. Algunas cosas importantes pueden estar pasando desapercibidas por exceso de obligaciones. En pareja, será un buen momento para tomar decisiones que afiancen el vínculo y prestar atención a señales que venían repitiéndose.

Acuario

Puede aparecer cierta distancia con alguien a quien acostumbrabas aconsejar y acompañar. Será importante respetar más los límites y la intimidad ajena. En la pareja, si surge una duda vinculada con terceras personas, lo mejor será hablar directamente y pedir sinceridad sin caer en controles excesivos.

Piscis

El día invita a ampliar la mirada y no concentrarte solamente en lo inmediato. Una oportunidad puede aparecer fuera de los lugares habituales. En el amor, quizás estés demasiado pendiente de alguien que no responde mientras ignorás a otra persona que sí demuestra interés. Será momento de revisar dónde ponés tu energía.

Horóscopo Signo Agosto
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