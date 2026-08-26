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El horóscopo para este miércoles 26 de agosto de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

26 de agosto 2026 · 07:46hs
Horóscopo

Horóscopo

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Aries

Una complicación laboral puede alterar el ritmo del día, pero reaccionar con serenidad será clave para resolverla. También podría aparecer una oportunidad económica interesante que convendrá evaluar. Si surge una invitación para cambiar de aire durante el fin de semana, aceptar puede ayudarte a despejar la cabeza.

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El horóscopo para este lunes 24 de agosto de 2026

Tauro

Si un objetivo todavía parece lejano, será momento de revisar cuánto esfuerzo venís poniendo y no dejarte desanimar por opiniones ajenas. Una persona cercana puede necesitar tu ayuda. En el amor, convendrá no exagerar pequeños conflictos: una relación sólida también atraviesa momentos de tensión.

Géminis

El cansancio puede hacerse sentir más de la cuenta y será una señal para ordenar el descanso y recuperar algo de movimiento. También convendrá dedicar más tiempo a la familia. En el amor, si acabás de salir de una relación complicada, no será buena idea volver atrás por un mensaje inesperado.

Cáncer

El bolsillo puede necesitar más cuidado y creatividad para resolver algunos gastos. Buscar alternativas o desprenderte de cosas que ya no usás puede ayudarte. El día también pide bajar la preocupación y encontrar momentos de calma. En lo sentimental, alguien del pasado podría reaparecer con una actitud diferente.

Leo

El trabajo puede darte buenas señales, pero también exige actualizarte y sumar herramientas nuevas. Capacitarte, explorar tecnologías o incorporar conocimientos puede abrirte puertas importantes. En el amor, será necesario poner límites si sentís que alguien aprovecha demasiado tu paciencia o tu buena voluntad.

LEER MÁS: El horóscopo para este martes 25 de agosto de 2026

Virgo

No será el mejor momento para lanzarte de lleno a un proyecto nuevo, pero sí para aprovechar oportunidades que ya están cerca y fortalecer lo que venís construyendo. También convendrá evitar discusiones innecesarias. En el amor, dejarte acompañar y bajar defensas puede hacerte muy bien.

Libra

Las dudas pueden dominar parte de la jornada y, ante decisiones importantes, será mejor esperar antes que avanzar sin claridad. En lo profesional, puede aparecer alguien con capacidad para ayudarte más adelante. Por ahora, la clave estará en cumplir con tus tareas y no dejar que un desengaño altere tu perspectiva.

Escorpio

La creatividad estará especialmente activa y una idea que al principio parezca difícil podría tener mucho potencial. Vale la pena analizarla y pensar cómo llevarla a la práctica. En el amor, si alguien despierta tu interés, este miércoles será favorable para tomar la iniciativa y dejar de postergar el acercamiento.

Sagitario

El día puede traer algunas complicaciones, pero esconderte de los problemas solo los hará crecer. Será importante actuar, decidir y aceptar que equivocarse también forma parte del aprendizaje. En el amor, si sabés que alguien está interesado en vos, quizás haya llegado el momento de dar una señal más clara.

Virgo

No será el mejor momento para lanzarte de lleno a un proyecto nuevo, pero sí para aprovechar oportunidades que ya están cerca y fortalecer lo que venís construyendo. También convendrá evitar discusiones innecesarias. En el amor, dejarte acompañar y bajar defensas puede hacerte muy bien.

Libra

Las dudas pueden dominar parte de la jornada y, ante decisiones importantes, será mejor esperar antes que avanzar sin claridad. En lo profesional, puede aparecer alguien con capacidad para ayudarte más adelante. Por ahora, la clave estará en cumplir con tus tareas y no dejar que un desengaño altere tu perspectiva.

Escorpio

La creatividad estará especialmente activa y una idea que al principio parezca difícil podría tener mucho potencial. Vale la pena analizarla y pensar cómo llevarla a la práctica. En el amor, si alguien despierta tu interés, este miércoles será favorable para tomar la iniciativa y dejar de postergar el acercamiento.

Sagitario

El día puede traer algunas complicaciones, pero esconderte de los problemas solo los hará crecer. Será importante actuar, decidir y aceptar que equivocarse también forma parte del aprendizaje. En el amor, si sabés que alguien está interesado en vos, quizás haya llegado el momento de dar una señal más clara.

Horóscopo Signo Agosto
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