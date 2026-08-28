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Paritarias: el Gobierno busca garantizar salarios mínimos de al menos $1 millón

La iniciativa llega en un contexto en el que el salario mínimo vigente se ubica en $376.600, muy inferior a los ingresos de la mayoría de los convenios

28 de agosto 2026 · 08:44hs
La iniciativa llega en un contexto en el que el salario mínimo vigente se ubica en $376.600

La iniciativa llega en un contexto en el que el salario mínimo vigente se ubica en $376.600, muy inferior a los ingresos de la mayoría de los convenios
La iniciativa llega en un contexto en el que el salario mínimo vigente se ubica en $376.600

La iniciativa llega en un contexto en el que el salario mínimo vigente se ubica en $376.600, muy inferior a los ingresos de la mayoría de los convenios

En la antesala de una nueva reunión del Consejo del Salario, la Secretaría de Trabajo de la Nación impulsa un esquema para que los acuerdos paritarios aseguren ingresos mínimos de al menos 1 millón de pesos, una meta que busca consolidar la recuperación del poder adquisitivo sin modificar de manera abrupta el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La estrategia oficial no apunta únicamente a elevar el salario mínimo, sino a que las negociaciones entre sindicatos y empresas permitan que los trabajadores registrados alcancen un piso salarial cercano al millón de pesos mediante convenios colectivos.

El paro se concretará los días 27 y 28, com movilización provincial el viernes. Reclaman paritaria. La pérdida salarial alcanza el 16,1% frente a la inflación 

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La iniciativa llega en un contexto en el que el salario mínimo vigente se ubica en $376.600, muy por debajo de los ingresos que hoy perciben la mayoría de los trabajadores bajo convenio.

Por ese motivo, en la Casa Rosada consideran que la herramienta más efectiva para mejorar los salarios pasa por las paritarias antes que por un incremento significativo del haber mínimo.

El Consejo del Salario fue convocado para este 28 de agosto y reunirá a representantes del Gobierno, las centrales sindicales y las cámaras empresarias. Allí se debatirá una nueva actualización del salario mínimo y de las prestaciones por desempleo, aunque las expectativas oficiales están puestas en que las paritarias acompañen la meta de ingresos fijada por el Ejecutivo.

Desde el Gobierno sostienen que un piso salarial más elevado contribuiría a fortalecer el consumo y consolidar la desaceleración inflacionaria sin generar un impacto fiscal adicional, ya que la mejora provendría principalmente de acuerdos entre privados y no de una decisión unilateral sobre el salario mínimo, publica NA.

De esta manera, la discusión salarial de esta semana tendrá un doble frente: la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil y la búsqueda de un nuevo umbral de ingresos que ronde el millón de pesos para los trabajadores alcanzados por convenios colectivos, una de las principales apuestas económicas del Gobierno para la segunda mitad del año.

Paritarias Gobierno Consejo del Salario Salario mínimo
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