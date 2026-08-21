Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 20 de agosto de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

21 de agosto 2026 · 07:58hs
El horóscopo para este viernes 20 de agosto de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 19 de agosto de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este martes 18 de agosto de 2026

Sea prudente cuando cuente un problema a su pareja. La holgura económica le permite hacer ciertas compras. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. Lleve calzado cómodo, tiene tendencia a las torceduras.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tiene que esforzarse para mantener su relación amorosa. Para obtener beneficios debe arriesgar. Solicite un salto laboral, ya ha demostrado su valía. Hoy, el estrés será su peor enemigo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Por una vez sorprenda a su pareja, salga de la rutina. Obtendrá beneficios inesperados. No está de suerte hoy en lo que a trabajo se refiere. Hágase unos análisis de sangre para controlar su salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Tómese su tiempo y aclárese. Ha gastado más de la cuenta y va a arrepentirse. Ojo, podría descuidar algún trabajo importante. Su ánimo necesita salir de casa y relacionarse con otras personas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Reúnase con antiguos compañeros, quizá surja el amor. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. La ayuda de sus compañeros le resultará beneficiosa. No intente trabajar 25 horas al día, su salud es lo primero.

LEER MÁS: El horóscopo para este miércoles 19 de agosto de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La compañía ideal puede estar cerca. Ha de reducir en lo posible sus gastos. Si se lo puede permitir, pida una excedencia. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Las opiniones de otras personas le ayudarán en su vida sentimental. Ahorre y podrá hacer el viaje que lleva tiempo planeando. Trabaje en equipo, sus compañeros le ayudarán. Evite consumir bebidas frías, ha de cuidarse la garganta.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La amistad cobrará protagonismo si no tiene pareja. Cuide de manera especial sus inversiones en bolsa. Ponga en práctica en el trabajo sus dotes de líder. Se mantendrá en forma si evita los excesos.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El día de hoy se caracteriza por los sinsabores amorosos. Aumentan sus ahorros; el número 8 puede darle suerte. Trate de averiguar qué esperan sus superiores de usted. Utilice un calzado adecuado para evitar rozaduras.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Conocerá a una persona que le resultará interesante. Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse. Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas. Su salud es excelente, disfrútela.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Parte de su presupuesto lo invertirá en un viaje inesperado. Los asuntos laborales le irán muy bien. Día estupendo para dedicarse a la relajación.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No está preparado para emprender aventuras alocadas. Lea la letra pequeña de los contratos para evitarse sorpresas. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales imprevistos. Siga el camino emprendido, su salud mejora.

Horóscopo Signo Agosto
Noticias relacionadas
el horoscopo para este lunes 17 de agosto de 2026

El horóscopo para este lunes 17 de agosto de 2026

el horoscopo para este domingo 16 de agosto de 2026

El horóscopo para este domingo 16 de agosto de 2026

el horoscopo para este sabado 15 de agosto de 2026

El horóscopo para este sábado 15 de agosto de 2026

horoscopo del viernes 14 de agosto de 2026

Horóscopo del viernes 14 de agosto de 2026

Ver comentarios

Lo último

El horóscopo para este viernes 20 de agosto de 2026

El horóscopo para este viernes 20 de agosto de 2026

La producción lechera entrerriana dejó atrás dos años de caída y creció 12% en 2025

La producción lechera entrerriana dejó atrás dos años de caída y creció 12% en 2025

Central perdió con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores

Central perdió con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores

Ultimo Momento
El horóscopo para este viernes 20 de agosto de 2026

El horóscopo para este viernes 20 de agosto de 2026

La producción lechera entrerriana dejó atrás dos años de caída y creció 12% en 2025

La producción lechera entrerriana dejó atrás dos años de caída y creció 12% en 2025

Central perdió con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores

Central perdió con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores

Rogelio Frigerio anunció medidas de alivio para el sector turístico

Rogelio Frigerio anunció medidas de alivio para el sector turístico

Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales

Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales

Policiales
Roncaglia, tras la detención del comisario: No es una simple sospecha

Roncaglia, tras la detención del comisario: "No es una simple sospecha"

Una cuenta policial volvió a activarse y apuntó contra la cúpula tras la detención de Rosatelli

Una cuenta policial volvió a activarse y apuntó contra la cúpula tras la detención de Rosatelli

Daniel Rosatelli pidió acceder al expediente y postergó su declaración

Daniel Rosatelli pidió acceder al expediente y postergó su declaración

Condenan a casi cinco años de cárcel a un joven de Paraná por el transporte de más de ocho kilos de marihuana

Condenan a casi cinco años de cárcel a un joven de Paraná por el transporte de más de ocho kilos de marihuana

Detuvieron a un hombre por robar paltas y escapar por los techos

Detuvieron a un hombre por robar paltas y escapar por los techos

Ovación
Central perdió con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores

Central perdió con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores

Los horarios que tendrá el Turismo Carretera en Paraná

Los horarios que tendrá el Turismo Carretera en Paraná

La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

Matías Roskopf tiene nuevo club: el delantero paranaense jugará en Oriente Petrolero

Matías Roskopf tiene nuevo club: el delantero paranaense jugará en Oriente Petrolero

En Misiones un árbitro expulsó a un vendedor de chipa en pleno partido

En Misiones un árbitro expulsó a un vendedor de chipa en pleno partido

La provincia
Rogelio Frigerio anunció medidas de alivio para el sector turístico

Rogelio Frigerio anunció medidas de alivio para el sector turístico

Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales

Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales

Corriente de El Niño: Rogelio Frigerio reunió a intendentes y funcionarios para coordinar acciones

Corriente de El Niño: Rogelio Frigerio reunió a intendentes y funcionarios para coordinar acciones

Familias del departamento Concordia recibieron escrituras de sus viviendas

Familias del departamento Concordia recibieron escrituras de sus viviendas

La Provincia sostiene y amplía las capacitaciones en Ley Micaela

La Provincia sostiene y amplía las capacitaciones en Ley Micaela

Dejanos tu comentario