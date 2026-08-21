El horóscopo para este viernes 20 de agosto de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este martes 18 de agosto de 2026

El horóscopo para este miércoles 19 de agosto de 2026

Sea prudente cuando cuente un problema a su pareja. La holgura económica le permite hacer ciertas compras. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. Lleve calzado cómodo, tiene tendencia a las torceduras.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tiene que esforzarse para mantener su relación amorosa. Para obtener beneficios debe arriesgar. Solicite un salto laboral, ya ha demostrado su valía. Hoy, el estrés será su peor enemigo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Por una vez sorprenda a su pareja, salga de la rutina. Obtendrá beneficios inesperados. No está de suerte hoy en lo que a trabajo se refiere. Hágase unos análisis de sangre para controlar su salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Tómese su tiempo y aclárese. Ha gastado más de la cuenta y va a arrepentirse. Ojo, podría descuidar algún trabajo importante. Su ánimo necesita salir de casa y relacionarse con otras personas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Reúnase con antiguos compañeros, quizá surja el amor. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. La ayuda de sus compañeros le resultará beneficiosa. No intente trabajar 25 horas al día, su salud es lo primero.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La compañía ideal puede estar cerca. Ha de reducir en lo posible sus gastos. Si se lo puede permitir, pida una excedencia. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Las opiniones de otras personas le ayudarán en su vida sentimental. Ahorre y podrá hacer el viaje que lleva tiempo planeando. Trabaje en equipo, sus compañeros le ayudarán. Evite consumir bebidas frías, ha de cuidarse la garganta.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La amistad cobrará protagonismo si no tiene pareja. Cuide de manera especial sus inversiones en bolsa. Ponga en práctica en el trabajo sus dotes de líder. Se mantendrá en forma si evita los excesos.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El día de hoy se caracteriza por los sinsabores amorosos. Aumentan sus ahorros; el número 8 puede darle suerte. Trate de averiguar qué esperan sus superiores de usted. Utilice un calzado adecuado para evitar rozaduras.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Conocerá a una persona que le resultará interesante. Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse. Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas. Su salud es excelente, disfrútela.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Parte de su presupuesto lo invertirá en un viaje inesperado. Los asuntos laborales le irán muy bien. Día estupendo para dedicarse a la relajación.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No está preparado para emprender aventuras alocadas. Lea la letra pequeña de los contratos para evitarse sorpresas. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales imprevistos. Siga el camino emprendido, su salud mejora.