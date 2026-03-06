Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

En Concordia desarmaron casillas donde vendían estupefacientes

En un asentamiento de Concordia se procedió a desarmar construcciones precarias que servían para la venta de droga. Participó policía y el área municipal.

6 de marzo 2026 · 22:23hs
La policía y distintas áreas municipales participaron del operativo realizado este jueves en la zona oeste de Concordia.

La policía y distintas áreas municipales participaron del operativo realizado este jueves en la zona oeste de Concordia.

En un reciente operativo por parte de la Policía de Entre Ríos se concluyó con el desarme de numerosas casillas que eran ocupadas como centros para la venta de estupefacientes. El operativo tuvo lugar en el asentamiento conocido como La Arrocera, ubicado en el extremo oeste de la ciudad de Concordia, donde también colaboró personal municipal.

Golpe a la venta de droga en Concordia.

Golpe a la venta de droga en Concordia.

El procedimiento estuvo a cargo del jefe de la comisaría Octava, Nicolás Rodríguez, y fue coordinado por el jefe de la División Operaciones, Roberto Barboza, junto al director de Prevención y Seguridad Municipal, Martín Amiano, teniendo como objetivo desarticular varios puntos utilizados para la venta de estupefacientes al menudeo, que funcionaban de manera rotativa en distintas casillas precarias para evitar ser detectados.

El operativo en Concordia

Durante el operativo se procedió al desarme de varias construcciones de madera y loteos ilegales levantados sobre terrenos fiscales. Además, fueron identificadas distintas personas que se encontraban en el lugar, muchas de las cuales no serían de la zona, consignó Concordia Policiales.

Según se informó, estas estructuras eran utilizadas como “aguantaderos” para la comercialización de droga, por lo que el procedimiento busca frenar la proliferación de kioscos de venta minorista y aportar mayor seguridad a los vecinos del sector.

