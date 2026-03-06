Uno Entre Rios | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV perdió con Pampas con cinco entrerrianos como titulares

En el CASI, Capibaras XV cayó 25-20 ante la franquicia bonaerense por la tercera fecha. Correa, Villagrán, Rossetto, Heit y Cipriani fueron titulares.

6 de marzo 2026 · 21:17hs
Capibaras XV no pudo mantener el invicto en el Súper Rugby Américas al perder este viernes ante Pampas como visitante por 25 a 20. El reñido partido se disputó en la cancha del CASI y correspondió a la tercera fecha del torneo. En la franquicia del Litoral hubo cinco jugadores entrerrianos como titulares.

La franquicia del Litoral tuvo como titulares a cinco jugadores de la ciudad de Paraná. En la primera línea estuvo nuevamente Diego Correa, jugador del club Estudiantes. En tanto, Felipe Villagrán (otro hombre del CAE) lo hizo en la tercera línea. Entre los backs hubo dos Albinegros más: Franco Rossetto será uno de los wines, mientras que Bruno Heit estuvo en la posición de centro. Por último, el jugador de Tilcara y con una gran experiencia en el Súper Rugby Américas (fue campeón con Dogos), Lautaro Cipriani, fue el otro win.

La derrota de Capibaras XV

Luego de las victorias iniciales ante el campeón Peñarol de Uruguay y Cobras de Brasil, Capibaras no logró seguir por la senda del triunfo. En un encuentro sumamente parejo, el equipo dirigido por Nicolás Galatro se quedó sin resto en el cierre y vio como Pampas logró su recuperación luego de caer ante Dogos XV de Córdoba.

En un cerrado primer tiempo, la visita se fue al descanso 8-7 arriba. El local comenzó ganando con un try de Ignacio Bottazzini, luego de un maul. Farisé logró la conversión para poner el 7-0 parcial.

Capibaras XV se despertó con un penal de Ignacio Dogliani y un ensayo de Francisco González. El juego no era vistoso, aunque en el complemento ambos elencos mejorarían su rendimiento.

Dogliani, con otro penal, estiró la ventaja a 11-7 a favor del conjunto del Litoral, pero Pampas llegó al try por intermedio del debutante Santiago Cordero (Farisé falló la conversión).

Con dos envíos a los palos que fueron efectivos, Dogliani puso las cosas 17-12 para la franquicia que representa a Entre Ríos, Santa Fe y Rosario. Pero la ventaja se esfumó luego de un gran try de Santiago Pernas y, junto a la conversión de Farisé, dejó el marcador 19-17 para el local.

En los minutos finales, la incertidumbre ganó espacio y Dogliani adelantó a Capibaras XV (20-19) con otro penal.

Claro que el local tenía resto para torcer la historia y Farisé fue el gran héroe de la noche, ya que con dos penales dejó las cosas 25-20 para la recuperación de Pampas.

