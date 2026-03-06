Uno Entre Rios | Policiales | Bovril

Jurado popular declaró culpable al acusado de asesinar a un juez de paz

Norberto Miguel Rosales fue hallado responsable del homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae de Roberto Curá, en Bovril

6 de marzo 2026 · 22:32hs
Jurado popular declaró culpable a Miguel Rosales por asesinar a un juez de paz.

Jurado popular declaró culpable a Miguel Rosales por asesinar a un juez de paz.

El jurado popular reunido en La Paz declaró culpable a Norberto Miguel Rosales, un jubilado de 68 años dedicado a trabajos de construcción y residente en Bovril, por el asesinato del ex juez de Paz de esa localidad, Roberto Curá, quien fue hallado sin vida en su vivienda en abril de 2024.

El veredicto se conoció luego de cuatro jornadas de debate en el juicio por jurados que se desarrolló bajo la presidencia del juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo.

por una falla tecnica, la justicia no transmitira por streaming el veredicto contra juan ruiz orrico

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

El hombre cayó dentro de una fosa profundo en silos en desuso ubicados en Villaguay.

Villaguay: rescataron a un hombre que cayó en una fosa de un silo abandonado

Durante el proceso declararon 29 testigos. La acusación pública estuvo a cargo del fiscal Facundo Barboza, mientras que la querella fue representada por el abogado Marcos Rodríguez Allende. Por su parte, la defensa de Rosales fue ejercida por la defensora pública Nadia Musante.

Jurado popular declaró culpable a Miguel Rosales por asesinar a un juez de paz

bovril jurado popular juez de paz
Jurado popular declaró culpable a Miguel Rosales por asesinar a un juez de paz.

Jurado popular declaró culpable a Miguel Rosales por asesinar a un juez de paz.

Según la acusación, alrededor de las 5 de la mañana del 23 de abril de 2024 Rosales ingresó a la vivienda de Curá y su esposa, ubicada en calle Eva Perón 1599 de Bovril. Allí fue sorprendido por el ex juez de Paz en el quincho de la casa.

En ese momento, el acusado atacó a la víctima con golpes de puño y patadas que le provocaron un traumatismo craneoencefálico grave y una hemorragia subaracnoidea extensa, lesiones que finalmente derivaron en su muerte.

De acuerdo con la hipótesis sostenida por la querella, Rosales actuó para garantizar su impunidad al ser descubierto en el interior de la vivienda. Además, los investigadores indicaron que luego del ataque ingresó a una de las habitaciones de la casa para sustraer un arma de fuego antigua, tipo pistolón.

Tanto el fiscal Barboza como el querellante Rodríguez Allende rechazaron los planteos presentados por la defensa durante el juicio.

Tras el veredicto del jurado popular, el miércoles se realizará la audiencia de cesura en la que se fijará la pena que deberá cumplir el condenado. Para este tipo de delito, la única condena prevista por la ley es la prisión perpetua.

Luego de la resolución del jurado, Rosales fue trasladado a una unidad penitenciaria de Gualeguaychú, donde permanecerá detenido mientras se define la sentencia definitiva.

Bovril jurado popular Roberto Curá juez La Paz
Noticias relacionadas
Raúl Miguel Ángel Miño y Luis Rafael Miño están señalados como los autores de la muerte de Martín Siegfried en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná

Paraná: trasladaron a los hermanos Miño a la Alcaidía de Tribunales

El choque múltiple produjo el corte total de la Autovía Artigas a la altura de Gualeguaychú.

Gualeguaychú: corte total en la Ruta Nacional 14 por choque múltiple

La policía y distintas áreas municipales participaron del operativo realizado este jueves en la zona oeste de Concordia.

En Concordia desarmaron casillas donde vendían estupefacientes

Los familiares del preso asesinado prendieron cubiertas frente a la Unidad Penal de Paraná.

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Ver comentarios

Lo último

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Susana Giménez contó por qué viajó a España

Susana Giménez contó por qué viajó a España

Alejandro Sanz regresó a Buenos Aires con su gira mundial ¿Y ahora qué?

Alejandro Sanz regresó a Buenos Aires con su gira mundial "¿Y ahora qué?"

Ultimo Momento
Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Susana Giménez contó por qué viajó a España

Susana Giménez contó por qué viajó a España

Alejandro Sanz regresó a Buenos Aires con su gira mundial ¿Y ahora qué?

Alejandro Sanz regresó a Buenos Aires con su gira mundial "¿Y ahora qué?"

Paolo Rocca, junto a Lula, inauguró una escuela en Brasil

Paolo Rocca, junto a Lula, inauguró una escuela en Brasil

AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento universitario

AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento universitario

Policiales
Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Villaguay: rescataron a un hombre que cayó en una fosa de un silo abandonado

Villaguay: rescataron a un hombre que cayó en una fosa de un silo abandonado

Paraná: trasladaron a los hermanos Miño a la Alcaidía de Tribunales

Paraná: trasladaron a los hermanos Miño a la Alcaidía de Tribunales

Gualeguaychú: corte total en la Ruta Nacional 14 por choque múltiple

Gualeguaychú: corte total en la Ruta Nacional 14 por choque múltiple

Jurado popular declaró culpable al acusado de asesinar a un juez de paz

Jurado popular declaró culpable al acusado de asesinar a un juez de paz

Ovación
Goblins dará un salto de calidad y exigencia

Goblins dará un salto de calidad y exigencia

Rowing, a todo o nada en Rosario

Rowing, a todo o nada en Rosario

Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

Capibaras XV perdió con Pampas con cinco entrerrianos como titulares

Capibaras XV perdió con Pampas con cinco entrerrianos como titulares

Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

La provincia
AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento universitario

AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento universitario

Profesionales de la Salud piden mejora de salarios y estabilidad

Profesionales de la Salud piden mejora de salarios y estabilidad

Propuestas culturales en Entre Ríos por el Mes de la Mujer

Propuestas culturales en Entre Ríos por el Mes de la Mujer

Lanzaron una web con información de la causa por la planta de hidrógeno verde

Lanzaron una web con información de la causa por la planta de hidrógeno verde

Crece la demanda de cursos de oficios en Paraná ante la incertidumbre laboral

Crece la demanda de cursos de oficios en Paraná ante la incertidumbre laboral

Dejanos tu comentario