Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este martes 3 de marzo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

3 de marzo 2026 · 07:34hs
Horóscopo

Horóscopo

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

El horóscopo para este lunes 2 de marzo de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este sábado 28 de febrero de 2026

Piense más en los pequeños detalles del amor. No derroche su dinero, pero tampoco sea tan tacaño. Trate de dar ejemplo a sus subordinados. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone el ejercicio.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Ignore los defectos de su pareja, tiene más virtudes. Trate de reducir los gastos inútiles. Sus intereses profesionales van viento en popa. Que los nervios no desequilibren su actual bienestar.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Posibilidad de recibir un premio en una rifa o sorteo. Los astros están de su lado, láncese a ese reto profesional. No descuide su visita al dentista.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su pareja no cumple lo hablado, debe tomar una desición. Póngase al día con los temas de dinero pendientes. Intente ser más organizado en su trabajo. Su espalda es su punto débil, corrija la postura en el trabajo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Tiene gran atractivo personal. Momento idóneo para inversiones. Está en una etapa creativa en todo lo laboral. Esos paseos con sus amigos son muy saludables.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

El amor favorece a las mujeres de este signo. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. Puede conseguir todo lo que se proponga en su trabajo. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Un amigo se está enamorando de usted. Es muy probable que un familiar le pida dinero. El trabajo va a desarrollarse en medio de cierta tensión. Quizá tenga dolor de cabeza, pero se le pasará enseguida.

LEER MÁS: El horóscopo para este lunes 2 de marzo de 2026

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Plantéese su vida sentimental con más seriedad. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. Luche con ahínco por sus intereses profesionales. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su desconfianza le hará perder un posible amor. Las estrategias económicas dan sus frutos. Desconcierto con respecto a su trabajo actual. Paciencia y un poco más de atención a su salud.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El egoísmo no es bueno, puede dar más amor del que da. La situación económica de un amigo afecta a la suya. Con su decisión, acaba de marcar su porvenir profesional. Problemas con la tensión arterial, vaya al médico.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Cumpla la promesa que le hizo a su pareja. No se agobie por el estado de sus cuentas, pronto mejorarán. Sea muy prudente con todo lo que dice en el trabajo. Estaría bien que se decidiera a viajar.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Siempre discute por lo mismo con su pareja, soluciónelo. Lo mejor que puede hacer es invertir su dinero. Busque novedades en el trabajo o caerá en la rutina. Haga caso al médico y cuídese más.

Horóscopo Signo marzo
Noticias relacionadas
Horóscopo.

El horóscopo para este viernes 27 de febrero de 2026

el horoscopo para este jueves 26 de febrero de 2026

El horóscopo para este jueves 26 de febrero de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 25 de febrero de 2026

el horoscopo para este este martes 24 de febrero de 2026

El horóscopo para este este martes 24 de febrero de 2026

Ver comentarios

Lo último

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

El horóscopo para este martes 3 de marzo de 2026

El horóscopo para este martes 3 de marzo de 2026

Inicia este martes el juicio contra Leonardo Airaldi y otros acusados por narcotráfico

Inicia este martes el juicio contra Leonardo Airaldi y otros acusados por narcotráfico

Ultimo Momento
Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

El horóscopo para este martes 3 de marzo de 2026

El horóscopo para este martes 3 de marzo de 2026

Inicia este martes el juicio contra Leonardo Airaldi y otros acusados por narcotráfico

Inicia este martes el juicio contra Leonardo Airaldi y otros acusados por narcotráfico

El avance del consumo problemático en los jóvenes enciende las alarmas

El avance del consumo problemático en los jóvenes enciende las alarmas

Banfield se impuso con autoridad ante Aldosivi

Banfield se impuso con autoridad ante Aldosivi

Policiales
Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Inicia este martes el juicio contra Leonardo Airaldi y otros acusados por narcotráfico

Inicia este martes el juicio contra Leonardo Airaldi y otros acusados por narcotráfico

Concordia: un hombre habría asesinado a su pareja para luego suicidarse

Concordia: un hombre habría asesinado a su pareja para luego suicidarse

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Ovación
Mientras espera la llegada de Coudet, River Plate igualó ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Mientras espera la llegada de Coudet, River Plate igualó ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Argentina se recuperó contra Panamá y puso el pie en la segunda ronda rumbo a Qatar

Argentina se recuperó contra Panamá y puso el pie en la segunda ronda rumbo a Qatar

Banfield se impuso con autoridad ante Aldosivi

Banfield se impuso con autoridad ante Aldosivi

Torneo Apertura: Vélez le arrebató el liderazgo a Estudiantes de La Plata

Torneo Apertura: Vélez le arrebató el liderazgo a Estudiantes de La Plata

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

La provincia
El avance del consumo problemático en los jóvenes enciende las alarmas

El avance del consumo problemático en los jóvenes enciende las alarmas

SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Dejanos tu comentario