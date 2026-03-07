Uno Entre Rios | Policiales | Villaguay

Villaguay: rescatan a un hombre que cayó en una fosa de un silo abandonado

Un dramático episodio se registró en Villaguay, cuando un hombre debió ser rescatado tras caer en una profunda fosa ubicada dentro de un predio con silos.

7 de marzo 2026 · 11:47hs
Un dramático episodio se registró en la mañana de este sábado en el departamento Villaguay, cuando un hombre debió ser rescatado tras caer en una profunda fosa ubicada dentro de un predio con silos en desuso pertenecientes a una antigua arrocera.

El accidente en Villaguay

El hecho ocurrió alrededor de las 8, cuando el radioperador policial recibió un llamado al 101 alertando sobre gritos de auxilio que provenían desde el interior del terreno situado sobre calle Goyena, entre Tomás Zaburlin y Almeida.

El aviso fue realizado por empleados municipales que circulaban por la zona y, al percibir los desesperados pedidos de ayuda, dieron aviso inmediato a las autoridades.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre se encontraba atrapado dentro de una fosa de aproximadamente cuatro metros de profundidad. El pozo carecía de tapa y tampoco contaba con una escalera de acceso, lo que hacía imposible que la víctima pudiera salir por sus propios medios.

Hombre en pozo Villaguay
Ante la complejidad de la situación, se convocó de inmediato a personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villaguay y a una ambulancia del servicio de emergencias.

Tras un operativo coordinado y utilizando maniobras de rescate, los bomberos lograron extraer al hombre del interior de la fosa. Posteriormente fue asistido por personal sanitario y trasladado al hospital local para su evaluación médica.

Según los primeros datos recabados, el damnificado tiene 30 años y reside en la zona sur de la ciudad. Al momento del rescate se encontraba consciente. Las autoridades confirmaron que, pese al accidente y las circunstancias, el hombre se encuentra fuera de peligro.

Villaguay Hombre predio
