Donald Trump sobre Irán: "Se está considerando la destrucción total"

Donald Trump advirtió que “hoy Irán será golpeado duro” y que “se está considerando seriamente la destrucción total” de algunas zonas

Donald Trump advirtió que “hoy Irán será golpeado duro” y que “se está considerando seriamente la destrucción total” de algunas zonas

Donald Trump advirtió que “hoy Irán será golpeado duro” y que “se está considerando seriamente la destrucción total” de algunas zonas

Donald Trump advirtió que “hoy Irán será golpeado duro” y que “se está considerando seriamente la destrucción total” de algunas zonas

Donald Trump advirtió que “hoy Irán será golpeado duro” y que “se está considerando seriamente la destrucción total” de algunas zonas

Donald Trump advirtió que “hoy Irán será golpeado duro” y que “se está considerando seriamente la destrucción total” de algunas zonas

Donald Trump advirtió que “hoy Irán será golpeado duro” y que “se está considerando seriamente la destrucción total” de algunas zonas, en el marco del conflicto desatado en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán . Lo dijo luego de que Teherán afirmara que va a poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios. Así, el presidente norteamericano dijo estar evaluando atacar a "grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo".

Luego de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian , afirmara que decidieron ponerle fin a los ataques contra los países vecinos , a menos que sean atacados desde esos territorios, Donald Trump aseguró el régimen "ya no es el matón de Oriente Medio" y le lanzó una nueva y fuerte advertencia: "Hoy será golpeado duro".

El presidente de Estados Unidos destacó en sus redes sociales que Irán "se ha rendido ante sus vecinos" y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque en las próximas horas.

Donald Tump

Estados Unidos e Israel comenzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero, y desde entonces Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra Israel y contra intereses estadounidenses en países de la región, principalmente en el Golfo.

Pezeshkian, en un discurso transmitido por la televisión estatal, pidió disculpas a los Estados del Golfo cercanos por las represalias de Irán, y añadió que Teherán no apuntaría contra sus vecinos a menos que los ataques se originaran en sus territorios.

Luego de este pedido de disculpas, Trump escribió un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que afirmó que Irán "se ha rendido" debido "al implacable ataque de Estados Unidos e Israel".

"Irán ya no es el 'matón de Oriente Medio, ahora es, en cambio, 'íEL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO!', y lo será durante muchas décadas, hasta que se rinda o, más posiblemente, colapse por completo".

Fue hacia el final de su mensaje que lanzó una fuerte advertencia contra el régimen: "¡Hoy Irán recibirá un duro golpe! Debido a la mala conducta de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo".

Presidente de Irán 1 Masoud Pezeshkian (2)

Irán afirma que no se rendirá ante Estados Unidos e Israel

Masoud Pezeshkian se disculpó este sábado por los ataques a otros países de la región mientras sus misiles y drones volaban hacia los estados árabes del golfo Pérsico, lo que indica que el liderazgo político de Teherán no puede controlar plenamente a las fuerzas armadas. El mandatario rechazó las reiteradas exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una rendición.

“Debo pedir disculpas en mi nombre a los países vecinos que fueron atacados por Irán”, afirmó el presidente. “A partir de ahora, no deben atacar a los países vecinos ni dispararles misiles, a menos que seamos atacados por esos países. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia”, agregó.

Pezeshkian es uno de los miembros de un consejo de liderazgo que supervisa la República Islámica desde que un ataque aéreo inició la guerra el 28 de febrero y mató al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Lanzó su desafiante mensaje justo a una semana del inicio de un conflicto que se ha extendido por Medio Oriente, sacudió los mercados globales y paralizó los viajes en avión. Además, los cientos de ataques aéreos israelíes y estadounidenses han debilitado mucho al liderazgo en Teherán.

Donald Tump Irán

El mensaje, que aparentemente fue filmado con prisa y sin un equipo profesional de transmisión, volvió a subrayar el limitado poder que ejercen los líderes de la teocracia sobre la Guardia Revolucionaria paramilitar, que controla los misiles balísticos que apuntan a Israel y otros. La Guardia solo respondía ante Jamenei y ahora parece estar eligiendo sus propios objetivos a medida que el conflicto se expande.

Aunque el presidente iraní intentó apaciguar la creciente ira de los estados árabes del golfo Pérsico por los ataques, apenas unas horas antes una oleada de misiles y drones habían suspendido los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái, alcanzaron una importante instalación petrolera saudí e hicieron que la población corriera a ponerse a cubierto en múltiples ocasiones en Bahrein.

Fuentes: AP, EFE y AFP.