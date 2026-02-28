Horóscopo
El horóscopo para este sábado 28 de febrero de 2026
Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud
Aries
Nadie puede vencerte hoy. Tu único enemigo es el tiempo y tienes que apurarte para alcanzar el plazo establecido.
Salud: No te dejes llevar por complicados razonamientos y escucha más tu sensibilidad. Trata de trabajar menos para tener más momentos de ocio.
Amor: Posibilidades románticas y sensuales en viajes, cursos, ámbitos universitarios o culturales, o con personas extranjeras. Aventuras.
Dinero: Ganarás algunos puntos en la medida en que se reconozcan tus cualidades de dirigente, eso te llevará a asumir responsabilidades.
Tauro
La flexibilidad y la generosidad le darán una esperanza a las relaciones conflictivas. Mensajes que llegan por vías inesperadas.
Salud: Es indispensable que evites percances nerviosos, por lo que es aconsejable una vida regular, sin permitir que te agobien con tensiones.
Amor: Estás preparado para nuevas oportunidades en lo amoroso. No desaproveches la luna llena para hacer lo que más te gusta, de a dos.
Dinero: Trabajarás demasiadas horas y asumirás compromisos imposibles de sobrellevar para alguien menos fuerte de lo que tú eres.
Géminis
Entre algunos de tus familiares se darán malos entendidos, quizás por celos o por algún descuido al hablar.
Salud: Si deseas poder y riqueza, primero debes ser rico en tu conciencia. Revisa los pensamientos y creencias que te limitan y no tengas miedo a actuar.
Amor: Son días más que propicios para estrenar un nuevo amor. Solo bastará con tener ganas de salir y conocer nuevas personas.
Dinero: Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar que te dejará muy bien posicionado económicamente. No lo arruines e inviértelo.
Cáncer
Puede que te ataquen y te tengas que defender frente a conocidos. No temas, tienes la razón, y al final la verdad saldrá a flote.
Salud: Ama lo que haces en tu trabajo o en tu casa y te sentirás libre. Deja de ver solo en lado negativo y pesimista de las cosas.
Amor: El amor se renueva de la mano de una mayor carga erótica. Las sorpresas y la originalidad encienden la llama de relaciones antiguas.
Dinero: Tus proyectos tendrán un giro importante, pero para tu bien. Quien se beneficia serás tú, así que no tengas miedo.
Leo
Nada resultará fácil en esta etapa. Se complican tus vínculos, tus reacciones se ponen bastante violentas. Apela a la tranquilidad.
Salud: No te muevas a ciegas, la información será la base de tu éxito. Deberás analizar qué estás dispuesto a sacrificar para tenerla.
Amor: Dejaste atrás dudas y celos hacia tu pareja. De nuevo vivirán momentos especiales, sin problemas de por medio.
Dinero: Sin problemas con los que dan las órdenes. Conserva un perfil bajo y deja en claro que estás haciendo el esfuerzo de negociar.
Virgo
Es un buen día para dedicárselo a tu look y renovar tu vestuario que, más que un capricho, se está convirtiendo en una necesidad.
Salud: El estudio de lo oculto te abrirá amplios canales de conocimiento adicional, los mismos que podrás aplicar en tus actividades profesionales con éxito.
Amor: Tu energía vital y sexual se encontrarán en óptimas condiciones. Pero ten cuidado y evita los excesos.
Dinero: Un día tranquilo, trabajo no faltará y remuneración tampoco. Es posible que te atrasen un pago, pero lo vas a poder cobrar.
Libra
Marte va a sacar tu lado más impaciente. El mejor consejo que pueden darte los astros es que cuentes hasta diez antes de enfurecerte.
Salud: Duerme, duerme y duerme, es la mejor terapia para este día. Necesitas dosis extras de descanso y algo de desconexión.
Amor: Prepárate para escuchar propuestas osadas y utiliza tu cuerpo y tu sensualidad para pasar una velada sumamente excitante.
Dinero: Harás con acierto lo relacionado a la administración, la selección de personal y la determinación de rutinas según producción.
Escorpio
Ponte el objetivo de ser más humilde y todo te irá mejor. Las relaciones se basan en el amor, no en cosas tan superficiales.
Salud: Las verduras y frutas te darán la vitalidad que necesitas para sobrellevar los arduos días de trabajo intenso que te esperan.
Amor: Atraviesas un período de emociones intensas, donde habrá magníficas oportunidades para encontrar a esa persona especial.
Dinero: Es momento de saber reivindicar activamente lo que te corresponde laboralmente. Hazlo de forma natural y sin irritarte.
Sagitario
Te levantarás de buen humor y te saldrá todo bien. Hoy es tu día de suerte así que aprovecha porque no se repetirá por un largo tiempo.
Salud: En este momento cuida tu alimentación para mantener un sistema nervioso equilibrado. El ejercicio te resultará imprescindible.
Amor: Tu pareja va a notar tu irritabilidad mucho más directamente que nadie. No te sorprendas si abundan entre ustedes discusiones.
Dinero: Dolores de cabeza te harán tomar remedios que ya conocías. Los nervios de estos días pueden ser la causa de esas molestias.
Capricornio
Hoy estarás más creativo e ingenioso que nunca. Avanzarás en tu proyecto personal a pasos agigantados.
Salud: El sauna y la natación te pueden traer la relajación que necesitas. Anímate a probar técnicas distintas a las habituales.
Amor: Si alguien pone a prueba tus sentimientos, se quedará sorprendido de la lealtad y la sinceridad con la que puedes manifestarte.
Dinero: Si te lo propones, hoy puede ser un día de muy buenos resultados económicos, pon mucho entusiasmo en tu trabajo y profesión.
Acuario
Estás en gran armonía con todo tu entorno. Tienes encanto, sensibilidad, discreción, buen humor, más atractivo imposible.
Salud: Tómate el tiempo necesario para realizarte chequeos médicos, visitas al dentista, programar un régimen de comidas y hacer ejercicios.
Amor: Podrías estar totalmente dedicado a tomar una decisión importante en relación a tu vida. Noche especial para el amor.
Dinero: Superarás la inestabilidad, la competencia y la escasez de efectivo. Ideal para viajar y comerciar, incluso Internet mediante.
Piscis
La pasión será un arma con la que defiendas tu territorio. No te importará protagonizar alguna polémica. Que no se metan contigo.
Salud: Puede que sientas algunas molestias en las articulaciones. Evita hacer exceso de esfuerzo físico y tómate un tiempo para descansar.
Amor: No te dejes llevar por esos celos sin sentido, porque tu pareja no tiene ojos para otra persona que no seas tú.
Dinero: Recibirás finalmente el reconocimiento a tu labor en el trabajo y es muy probable que te ofrezcan una mejora salarial.