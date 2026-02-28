Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este sábado 28 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

28 de febrero 2026 · 08:50hs
Horóscopo

Horóscopo

Horóscopo

Aries

Nadie puede vencerte hoy. Tu único enemigo es el tiempo y tienes que apurarte para alcanzar el plazo establecido.

Horóscopo.

El horóscopo para este viernes 27 de febrero de 2026

el horoscopo para este jueves 26 de febrero de 2026

El horóscopo para este jueves 26 de febrero de 2026

Salud: No te dejes llevar por complicados razonamientos y escucha más tu sensibilidad. Trata de trabajar menos para tener más momentos de ocio.

Amor: Posibilidades románticas y sensuales en viajes, cursos, ámbitos universitarios o culturales, o con personas extranjeras. Aventuras.

Dinero: Ganarás algunos puntos en la medida en que se reconozcan tus cualidades de dirigente, eso te llevará a asumir responsabilidades.

Tauro

La flexibilidad y la generosidad le darán una esperanza a las relaciones conflictivas. Mensajes que llegan por vías inesperadas.

Salud: Es indispensable que evites percances nerviosos, por lo que es aconsejable una vida regular, sin permitir que te agobien con tensiones.

Amor: Estás preparado para nuevas oportunidades en lo amoroso. No desaproveches la luna llena para hacer lo que más te gusta, de a dos.

Dinero: Trabajarás demasiadas horas y asumirás compromisos imposibles de sobrellevar para alguien menos fuerte de lo que tú eres.

Géminis

Entre algunos de tus familiares se darán malos entendidos, quizás por celos o por algún descuido al hablar.

Salud: Si deseas poder y riqueza, primero debes ser rico en tu conciencia. Revisa los pensamientos y creencias que te limitan y no tengas miedo a actuar.

Amor: Son días más que propicios para estrenar un nuevo amor. Solo bastará con tener ganas de salir y conocer nuevas personas.

Dinero: Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar que te dejará muy bien posicionado económicamente. No lo arruines e inviértelo.

Cáncer

Puede que te ataquen y te tengas que defender frente a conocidos. No temas, tienes la razón, y al final la verdad saldrá a flote.

Salud: Ama lo que haces en tu trabajo o en tu casa y te sentirás libre. Deja de ver solo en lado negativo y pesimista de las cosas.

Amor: El amor se renueva de la mano de una mayor carga erótica. Las sorpresas y la originalidad encienden la llama de relaciones antiguas.

Dinero: Tus proyectos tendrán un giro importante, pero para tu bien. Quien se beneficia serás tú, así que no tengas miedo.

Horóscopo 3
Hor&oacute;scopo

Horóscopo

Leo

Nada resultará fácil en esta etapa. Se complican tus vínculos, tus reacciones se ponen bastante violentas. Apela a la tranquilidad.

Salud: No te muevas a ciegas, la información será la base de tu éxito. Deberás analizar qué estás dispuesto a sacrificar para tenerla.

Amor: Dejaste atrás dudas y celos hacia tu pareja. De nuevo vivirán momentos especiales, sin problemas de por medio.

Dinero: Sin problemas con los que dan las órdenes. Conserva un perfil bajo y deja en claro que estás haciendo el esfuerzo de negociar.

Virgo

Es un buen día para dedicárselo a tu look y renovar tu vestuario que, más que un capricho, se está convirtiendo en una necesidad.

Salud: El estudio de lo oculto te abrirá amplios canales de conocimiento adicional, los mismos que podrás aplicar en tus actividades profesionales con éxito.

Amor: Tu energía vital y sexual se encontrarán en óptimas condiciones. Pero ten cuidado y evita los excesos.

Dinero: Un día tranquilo, trabajo no faltará y remuneración tampoco. Es posible que te atrasen un pago, pero lo vas a poder cobrar.

Libra

Marte va a sacar tu lado más impaciente. El mejor consejo que pueden darte los astros es que cuentes hasta diez antes de enfurecerte.

Salud: Duerme, duerme y duerme, es la mejor terapia para este día. Necesitas dosis extras de descanso y algo de desconexión.

Amor: Prepárate para escuchar propuestas osadas y utiliza tu cuerpo y tu sensualidad para pasar una velada sumamente excitante.

Dinero: Harás con acierto lo relacionado a la administración, la selección de personal y la determinación de rutinas según producción.

Escorpio

Ponte el objetivo de ser más humilde y todo te irá mejor. Las relaciones se basan en el amor, no en cosas tan superficiales.

Salud: Las verduras y frutas te darán la vitalidad que necesitas para sobrellevar los arduos días de trabajo intenso que te esperan.

Amor: Atraviesas un período de emociones intensas, donde habrá magníficas oportunidades para encontrar a esa persona especial.

Dinero: Es momento de saber reivindicar activamente lo que te corresponde laboralmente. Hazlo de forma natural y sin irritarte.

Sagitario

Te levantarás de buen humor y te saldrá todo bien. Hoy es tu día de suerte así que aprovecha porque no se repetirá por un largo tiempo.

Salud: En este momento cuida tu alimentación para mantener un sistema nervioso equilibrado. El ejercicio te resultará imprescindible.

Amor: Tu pareja va a notar tu irritabilidad mucho más directamente que nadie. No te sorprendas si abundan entre ustedes discusiones.

Dinero: Dolores de cabeza te harán tomar remedios que ya conocías. Los nervios de estos días pueden ser la causa de esas molestias.

Capricornio

Hoy estarás más creativo e ingenioso que nunca. Avanzarás en tu proyecto personal a pasos agigantados.

Salud: El sauna y la natación te pueden traer la relajación que necesitas. Anímate a probar técnicas distintas a las habituales.

Amor: Si alguien pone a prueba tus sentimientos, se quedará sorprendido de la lealtad y la sinceridad con la que puedes manifestarte.

Dinero: Si te lo propones, hoy puede ser un día de muy buenos resultados económicos, pon mucho entusiasmo en tu trabajo y profesión.

Acuario

Estás en gran armonía con todo tu entorno. Tienes encanto, sensibilidad, discreción, buen humor, más atractivo imposible.

Salud: Tómate el tiempo necesario para realizarte chequeos médicos, visitas al dentista, programar un régimen de comidas y hacer ejercicios.

Amor: Podrías estar totalmente dedicado a tomar una decisión importante en relación a tu vida. Noche especial para el amor.

Dinero: Superarás la inestabilidad, la competencia y la escasez de efectivo. Ideal para viajar y comerciar, incluso Internet mediante.

Piscis

La pasión será un arma con la que defiendas tu territorio. No te importará protagonizar alguna polémica. Que no se metan contigo.

Salud: Puede que sientas algunas molestias en las articulaciones. Evita hacer exceso de esfuerzo físico y tómate un tiempo para descansar.

Amor: No te dejes llevar por esos celos sin sentido, porque tu pareja no tiene ojos para otra persona que no seas tú.

Dinero: Recibirás finalmente el reconocimiento a tu labor en el trabajo y es muy probable que te ofrezcan una mejora salarial.

Horóscopo Signo Amor dinero salud
Noticias relacionadas
Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 25 de febrero de 2026

el horoscopo para este este martes 24 de febrero de 2026

El horóscopo para este este martes 24 de febrero de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este lunes 23 de febrero de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este domingo 22 de febrero de 2026

Ver comentarios

Lo último

El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Confirmaron aumento de la tarifa plana de colectivos del área metropolitana

Confirmaron aumento de la tarifa plana de colectivos del área metropolitana

Ultimo Momento
El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Confirmaron aumento de la tarifa plana de colectivos del área metropolitana

Confirmaron aumento de la tarifa plana de colectivos del área metropolitana

Flopa Suksdorf y Emilia Cersofio relanzan PROYECTO BRRRLAK!

Flopa Suksdorf y Emilia Cersofio relanzan PROYECTO BRRRLAK!

Boca, con el regreso de Leandro Paredes, recibe a Gimnasia (M) en La Bombonera

Boca, con el regreso de Leandro Paredes, recibe a Gimnasia (M) en La Bombonera

Policiales
Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

Ovación
El Paraná vuelve a latir con la tradicional Doble Vuelta del 8

El Paraná vuelve a latir con la tradicional Doble Vuelta del 8

Boca, con el regreso de Leandro Paredes, recibe a Gimnasia (M) en La Bombonera

Boca, con el regreso de Leandro Paredes, recibe a Gimnasia (M) en La Bombonera

Rowing va por la ventaja como local

Rowing va por la ventaja como local

Capibaras XV buscará su segunda victoria en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV buscará su segunda victoria en el Súper Rugby Américas

Argentina va por la triple gloria Panamericana en Colombia

Argentina va por la triple gloria Panamericana en Colombia

La provincia
El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Confirmaron aumento de la tarifa plana de colectivos del área metropolitana

Confirmaron aumento de la tarifa plana de colectivos del área metropolitana

Entre Ríos: febrero se despide con altas temperaturas

Entre Ríos: febrero se despide con altas temperaturas

La parroquia Cristo Peregrino organizó un viaje a San Nicolás para juntar fondos y edificar más aulas

La parroquia Cristo Peregrino organizó un viaje a San Nicolás para juntar fondos y edificar más aulas

Dejanos tu comentario