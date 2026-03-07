Paraná: trasladaron a los hermanos Miño a la Alcaidía de Tribunales

Raúl Miguel Ángel Miño y Luis Rafael Miño están señalados como los autores de la muerte de Martín Siegfried en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná

Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, dos reclusos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales por orden judicial. Se trata de los hermanos Raúl Miguel Ángel Miño, de 25 años, y Luis Rafael Miño de 22 , quienes están señalados como los que atacaron a puñaladas a Martín Siegfried, de 26 años, en el pabellón N° 6 que compartían . La disposición emanó de la fiscal Patricia Yedro.

Los presuntos autores del homicidio cuentan con condenas previas por homicidios cometidos en Paraná. En una audiencia de juicio abreviado realizada en 2024, Raúl Miguel Ángel aceptó su responsabilidad en dos asesinatos: el de Miguel Ángel Segovia (30 de agosto de 2022, en el Volcadero municipal) y el de Oscar Darío Romero (16 de junio de 2019, en el barrio Humito). Por estos crímenes recibió una pena de 20 años de prisión efectiva.

Por su parte, Luis Rafael reconoció su participación en el homicidio de Segovia y fue condenado a 8 años y medio de cárcel. Ambos permanecían detenidos en la Unidad Penal N° 1 de Paraná al momento del nuevo hecho.

En tanto la víctima estaba recluida junto a su hermano Facundo Siegfried, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Alejandra Rucu Silva, ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio El Morro de Paraná.

El fallecimiento de Siegfried, a quien le restaban apenas dos meses para agotar una condena de cuatro años por delitos de estafa, narcomenudeo y amenazas, reavivó viejos conflictos en el entorno penitenciario. El joven contaba con antecedentes vinculados a causas de alto impacto, habiendo sido juzgado y absuelto en el marco del femicidio de Alejandra Silva, ocurrido en 2018, caso por el cual Facundo Siegfried, su hermano, cumple actualmente prisión perpetua.

El viernes se vivieron momentos de tensión frente al penal cuando los familiares del muerto quemaron cubiertas e increparon a funcionarios judiciales cuando ingresaban al lugar. En un momento, la pareja del fallecido reavivó el fuego con un bidón de nafta , lo que provocó una explosión y ella y dos personas fueron alcanzadas por el fuego.

El despliegue policial intentó contener el avance del fuego y evitar que la situación pasara a mayores, mientras los familiares denunciaban la falta de seguridad dentro de los pabellones.

La investigación judicial se encuentra en manos de la Fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, doctora Patricia Yedro, quien busca esclarecer las circunstancias de la pelea que terminó con la vida del interno.

El conflicto se habría originado por "problemas de convivencia y disputas de liderazgo" dentro del pabellón donde se encontraba la víctima. Mientras tanto, las autoridades penitenciarias analizan los videos de seguridad para determinar responsabilidades, en un clima que sigue siendo de total hermetismo y hostilidad en las inmediaciones del penal..