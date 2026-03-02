El horóscopo para este lunes 2 de marzo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este viernes 27 de febrero de 2026

El horóscopo para este sábado 28 de febrero de 2026

Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. Podría dolerle la espalda debido a una mala postura.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Reúnase con antiguos compañeros, quizá surja el amor. No se preocupe por los asuntos económicos; irán bien. Cada vez le convocan más a las reuniones de empresa. Es hora de cuidarse, su piel se lo agradecerá.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No eche más leña al fuego y sea cuidadoso con su amor. Absténgase de asumir riesgos financieros. Si cambia de trabajo no le dé prioridad a la nómina. Posibles dolores de cabeza y náuseas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Quizás ya ha llegado el momento de casarse. Debe administrar bien su dinero si quiere comprar una casa. Hoy viajará por motivos de trabajo. Sus dientes están muy sensibles al frío y al calor.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Prepárese, Cupido llamará a su puerta. Si posee acciones en bolsa, no corren buenos vientos. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Cuide sus pies, pisar mal genera muchos problemas.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Cerca de la familia será más feliz. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. Algo repercutirá en su estatus dentro del trabajo. El estrés le hará sentirse apático y desanimado.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Probablemente aparecerá en su vida alguien muy especial. Ahorre y podrá hacer el viaje que lleva tiempo planeando. Luche por sus intereses laborales, no deje que le paralicen. Enfoque bien su energía vital y canalice su potencial.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sea más afectivo o podría echarlo todo a perder. Momento adecuado para hacer compras pendientes. Un amigo va a intervenir para que se reconozca su trabajo. Sería conveniente para su salud un período de descanso.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Podría discutir con su pareja por un malentendido. Aproveche cualquier oportunidad que surja para ganar dinero. En el trabajo, estará bastante creativo. Quizás necesite ponerse gafas o revisar su graduación.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Deberá hacer un esfuerzo de comprensión afectiva. Está atravesando una buena racha económica, disfrute de su dinero. Si piensa en un cambio laboral, es el momento. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Hoy volcará su amor y compasión hacia los demás. Tenga cuidado con los gastos fuera del presupuesto. Delegue responsabilidades laborales, se alegrará. Hable de sus problemas con un profesional.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Aunque es muy reflexivo, desmelénese un poco. Si presta dinero asegúrese de que se lo van a devolver. Ponga todo su empeño en demostrar su valía profesional. Siga al pie de la letra los consejos médicos.