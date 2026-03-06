Uno Entre Rios | Ovación | Hockey

Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

El campeonato, que se realizará en el Club Talleres (Hipólito Yrigoyen 593), contará con la participación de 12 equipos, divididos en masculinos y femeninos.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

6 de marzo 2026 · 22:40hs
Este sábado habrá un torneo hockey sobre césped 3x3 en el Club Talleres

Este sábado habrá un torneo hockey sobre césped 3x3 en el Club Talleres

El hockey sobre patines volverá a tener una jornada especial en Paraná con la realización de una nueva edición del torneo 3x3 organizado por el Club Atlético Talleres. El certamen, que ya se transformó en una tradición dentro de la institución, reunirá a 12 equipos y se disputará este sábado durante toda una jornada que comenzará a las 13 y se extenderá hasta altas horas de la noche.

La competencia se desarrollará íntegramente en la cancha del club (Hipólito Yrigoyen 593) y tendrá un formato dinámico que busca ofrecer partidos rápidos, con muchas situaciones de gol y un ambiente que combine deporte, familia y espectáculo. En esta oportunidad, los organizadores decidieron concentrar toda la actividad en un solo día, una decisión que permitió ajustar la logística del torneo y mantener la intensidad que caracteriza a esta modalidad.

Pampas XV se quedó con un triunfo ajustado ante Capibaras XV.

Capibaras XV perdió con Pampas con cinco entrerrianos como titulares

Autoridades durante la presentación de The Show Pro Series.

Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

El formato 3x3 propone una adaptación del hockey sobre patines tradicional. Cada equipo cuenta con tres jugadores de campo y un arquero, lo que genera partidos más abiertos y vertiginosos. Los encuentros se disputan en dos tiempos de cinco minutos cada uno, sin interrupciones prolongadas, lo que obliga a los jugadores a sostener un ritmo muy alto durante cada partido.

Este sistema de juego convierte a cada encuentro en un espectáculo atractivo tanto para los jugadores como para quienes se acercan a observar. La cantidad de goles y las situaciones ofensivas suelen ser mucho mayores que en el formato convencional, algo que con el paso de los años fue consolidando el atractivo del torneo.

Además, el evento no se limita únicamente a lo deportivo. Con el correr de las horas, la jornada suele transformarse en un punto de encuentro para familias, jugadores y simpatizantes del hockey sobre patines que encuentran en esta propuesta una oportunidad para compartir el deporte en un clima distendido.

En esta edición participarán equipos masculinos y femeninos. Cada categoría disputará su propio torneo y, aunque comparten el mismo escenario, las competencias se desarrollan de manera independiente. Desde la organización confirmaron que los cupos ya se encuentran completos, lo que refleja el interés que genera esta propuesta dentro de la comunidad del hockey.

La programación contempla una larga serie de partidos durante toda la tarde y la noche, con la intención de llegar a las instancias decisivas cerca de las 23. A partir de ese momento se disputarán las semifinales y finales que definirán a los campeones de la jornada.

Torneo de hockey sobre césped 3x3 en el Club Talleres

hockey sobre patines 1
Este sábado habrá un torneo hockey sobre césped 3x3 en el Club Talleres

Este sábado habrá un torneo hockey sobre césped 3x3 en el Club Talleres

En diálogo con UNO, el organizador del evento, Lucas Caffaro, explicó cómo se consolidó esta propuesta dentro del club y por qué continúa generando tanta convocatoria entre los jugadores. “El torneo 3x3 es algo que el club viene haciendo desde hace muchos años. Se discontinuó durante la pandemia, pero después en 2022 volvimos a retomarlo”, señaló.

En sus comienzos, la competencia tenía un carácter mucho más informal y estaba pensada principalmente para jugadores del propio club o ex jugadores que querían reencontrarse con la actividad. Sin embargo, con el paso del tiempo el torneo comenzó a crecer y a abrirse a otros equipos. “Al principio era más interno, jugaban chicos del club o ex jugadores. Después se fue abriendo a los demás clubes y hoy ya participan equipos de distintos lugares y de distintas edades”, explicó Caffaro.

Según el organizador, uno de los factores que explican el éxito de la propuesta es la dinámica propia del formato 3x3, que vuelve a los partidos mucho más entretenidos y exigentes desde lo físico. “La modalidad es muy divertida. Al ser tres jugadores por equipo en cancha, tenés muchas más llegadas al arco y muchos goles. Los partidos son cortos, pero muy intensos. En definitiva, es un juego muy dinámico y eso es lo que más le gusta a los jugadores y también al público”, comentó.

Cada encuentro dura apenas diez minutos, divididos en dos tiempos de cinco, y se disputa sin pausas prolongadas. Este ritmo obliga a los equipos a mantener una gran intensidad y permite que durante la jornada cada equipo dispute varios partidos. “En un día podés jugar seis, siete u ocho partidos tranquilamente. Es muy exigente físicamente, pero también muy divertido”, agregó.

En esta edición, los organizadores optaron por limitar la cantidad de equipos para poder concentrar todo el torneo en una sola jornada. En ediciones anteriores, cuando la cantidad de participantes superaba los veinte equipos, la competencia se extendía durante dos días. “Muchos años lo hicimos sábado y domingo, pero se hacía demasiado largo. Este año decidimos hacerlo en un solo día, arrancar más temprano y poner un límite de equipos”, explicó.

Más allá de lo deportivo, el torneo también se caracteriza por el clima que se genera alrededor de la pista. Con el correr de las horas, el club se llena de familias, amigos y jugadores que comparten la jornada. “Se arma algo muy familiar. Van los hijos de los jugadores, los amigos, gente del club. Además, al ser partidos cortos y con muchos goles, el público se engancha mucho”, destacó Caffaro.

Presente del hockey sobre patines en Paraná

Finalmente, Caffaro se refirió al presente del hockey sobre patines en Paraná y marcó una diferencia entre el crecimiento del femenino y las dificultades que atraviesa el masculino. “El hockey sobre patines femenino está muy bien posicionado a nivel nacional. Hay chicas que fueron subcampeonas argentinas y otras que integran selecciones juveniles. Incluso una jugadora se fue a competir a San Juan, que es una de las potencias del país”, explicó.

En cambio, el panorama en el masculino es diferente. Según Caffaro, la disciplina atraviesa un momento más complejo debido a la falta de jugadores en las distintas categorías. “Antes el masculino era el que estaba fuerte y el femenino no tanto. Ahora se dio vuelta. En lo que es masculino cuesta que los chicos arranquen y sigan todas las categorías hasta llegar a primera”, concluyó.

Hockey Talleres Paraná Club Talleres
Noticias relacionadas
Manuel Garrigo (a la derecha) tiene 15 años y buscará su lugar en los Juegos Suramericanos.

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

No fue bueno el inicio de temporada para Mariano Werner en el Turismo Carretera.

Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres.

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo.

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

Ver comentarios

Lo último

Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

Gualeguaychú: corte total en la Ruta Nacional 14 por choque múltiple

Gualeguaychú: corte total en la Ruta Nacional 14 por choque múltiple

Jurado popular declaró culpable a Miguel Rosales por asesinar a un juez de paz

Jurado popular declaró culpable a Miguel Rosales por asesinar a un juez de paz

Ultimo Momento
Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

Gualeguaychú: corte total en la Ruta Nacional 14 por choque múltiple

Gualeguaychú: corte total en la Ruta Nacional 14 por choque múltiple

Jurado popular declaró culpable a Miguel Rosales por asesinar a un juez de paz

Jurado popular declaró culpable a Miguel Rosales por asesinar a un juez de paz

En Concordia desarmaron casillas donde vendían estupefacientes

En Concordia desarmaron casillas donde vendían estupefacientes

Paritaria nacional: UPCN aceptó el aumento del 2,2% y ATE lo rechazó por insuficiente

Paritaria nacional: UPCN aceptó el aumento del 2,2% y ATE lo rechazó por "insuficiente"

Policiales
Gualeguaychú: corte total en la Ruta Nacional 14 por choque múltiple

Gualeguaychú: corte total en la Ruta Nacional 14 por choque múltiple

En Concordia desarmaron casillas donde vendían estupefacientes

En Concordia desarmaron casillas donde vendían estupefacientes

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Ovación
Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

La provincia
Jurado popular declaró culpable a Miguel Rosales por asesinar a un juez de paz

Jurado popular declaró culpable a Miguel Rosales por asesinar a un juez de paz

Rogelio Frigerio recorrió las obras de puesta en valor de la sede central del Copnaf

Rogelio Frigerio recorrió las obras de puesta en valor de la sede central del Copnaf

Dal Molín fulminó al PJ: En 20 años la deuda creció más de 25.000%

Dal Molín fulminó al PJ: "En 20 años la deuda creció más de 25.000%"

Inscripciones abiertas para el Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

Inscripciones abiertas para el Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

Feliciano: La Municipalidad denunció abusos tras allanamiento en un CIC

Feliciano: La Municipalidad denunció "abusos" tras allanamiento en un CIC

Dejanos tu comentario