Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

El campeonato, que se realizará en el Club Talleres (Hipólito Yrigoyen 593), contará con la participación de 12 equipos, divididos en masculinos y femeninos.

El hockey sobre patines volverá a tener una jornada especial en Paraná con la realización de una nueva edición del torneo 3x3 organizado por el Club Atlético Talleres. El certamen, que ya se transformó en una tradición dentro de la institución, reunirá a 12 equipos y se disputará este sábado durante toda una jornada que comenzará a las 13 y se extenderá hasta altas horas de la noche.

La competencia se desarrollará íntegramente en la cancha del club (Hipólito Yrigoyen 593) y tendrá un formato dinámico que busca ofrecer partidos rápidos, con muchas situaciones de gol y un ambiente que combine deporte, familia y espectáculo. En esta oportunidad, los organizadores decidieron concentrar toda la actividad en un solo día, una decisión que permitió ajustar la logística del torneo y mantener la intensidad que caracteriza a esta modalidad.

El formato 3x3 propone una adaptación del hockey sobre patines tradicional. Cada equipo cuenta con tres jugadores de campo y un arquero, lo que genera partidos más abiertos y vertiginosos. Los encuentros se disputan en dos tiempos de cinco minutos cada uno, sin interrupciones prolongadas, lo que obliga a los jugadores a sostener un ritmo muy alto durante cada partido.

Este sistema de juego convierte a cada encuentro en un espectáculo atractivo tanto para los jugadores como para quienes se acercan a observar. La cantidad de goles y las situaciones ofensivas suelen ser mucho mayores que en el formato convencional, algo que con el paso de los años fue consolidando el atractivo del torneo.

Además, el evento no se limita únicamente a lo deportivo. Con el correr de las horas, la jornada suele transformarse en un punto de encuentro para familias, jugadores y simpatizantes del hockey sobre patines que encuentran en esta propuesta una oportunidad para compartir el deporte en un clima distendido.

En esta edición participarán equipos masculinos y femeninos. Cada categoría disputará su propio torneo y, aunque comparten el mismo escenario, las competencias se desarrollan de manera independiente. Desde la organización confirmaron que los cupos ya se encuentran completos, lo que refleja el interés que genera esta propuesta dentro de la comunidad del hockey.

La programación contempla una larga serie de partidos durante toda la tarde y la noche, con la intención de llegar a las instancias decisivas cerca de las 23. A partir de ese momento se disputarán las semifinales y finales que definirán a los campeones de la jornada.

Torneo de hockey sobre césped 3x3 en el Club Talleres

hockey sobre patines 1 Este sábado habrá un torneo hockey sobre césped 3x3 en el Club Talleres

En diálogo con UNO, el organizador del evento, Lucas Caffaro, explicó cómo se consolidó esta propuesta dentro del club y por qué continúa generando tanta convocatoria entre los jugadores. “El torneo 3x3 es algo que el club viene haciendo desde hace muchos años. Se discontinuó durante la pandemia, pero después en 2022 volvimos a retomarlo”, señaló.

En sus comienzos, la competencia tenía un carácter mucho más informal y estaba pensada principalmente para jugadores del propio club o ex jugadores que querían reencontrarse con la actividad. Sin embargo, con el paso del tiempo el torneo comenzó a crecer y a abrirse a otros equipos. “Al principio era más interno, jugaban chicos del club o ex jugadores. Después se fue abriendo a los demás clubes y hoy ya participan equipos de distintos lugares y de distintas edades”, explicó Caffaro.

Según el organizador, uno de los factores que explican el éxito de la propuesta es la dinámica propia del formato 3x3, que vuelve a los partidos mucho más entretenidos y exigentes desde lo físico. “La modalidad es muy divertida. Al ser tres jugadores por equipo en cancha, tenés muchas más llegadas al arco y muchos goles. Los partidos son cortos, pero muy intensos. En definitiva, es un juego muy dinámico y eso es lo que más le gusta a los jugadores y también al público”, comentó.

Cada encuentro dura apenas diez minutos, divididos en dos tiempos de cinco, y se disputa sin pausas prolongadas. Este ritmo obliga a los equipos a mantener una gran intensidad y permite que durante la jornada cada equipo dispute varios partidos. “En un día podés jugar seis, siete u ocho partidos tranquilamente. Es muy exigente físicamente, pero también muy divertido”, agregó.

En esta edición, los organizadores optaron por limitar la cantidad de equipos para poder concentrar todo el torneo en una sola jornada. En ediciones anteriores, cuando la cantidad de participantes superaba los veinte equipos, la competencia se extendía durante dos días. “Muchos años lo hicimos sábado y domingo, pero se hacía demasiado largo. Este año decidimos hacerlo en un solo día, arrancar más temprano y poner un límite de equipos”, explicó.

Más allá de lo deportivo, el torneo también se caracteriza por el clima que se genera alrededor de la pista. Con el correr de las horas, el club se llena de familias, amigos y jugadores que comparten la jornada. “Se arma algo muy familiar. Van los hijos de los jugadores, los amigos, gente del club. Además, al ser partidos cortos y con muchos goles, el público se engancha mucho”, destacó Caffaro.

Presente del hockey sobre patines en Paraná

Finalmente, Caffaro se refirió al presente del hockey sobre patines en Paraná y marcó una diferencia entre el crecimiento del femenino y las dificultades que atraviesa el masculino. “El hockey sobre patines femenino está muy bien posicionado a nivel nacional. Hay chicas que fueron subcampeonas argentinas y otras que integran selecciones juveniles. Incluso una jugadora se fue a competir a San Juan, que es una de las potencias del país”, explicó.

En cambio, el panorama en el masculino es diferente. Según Caffaro, la disciplina atraviesa un momento más complejo debido a la falta de jugadores en las distintas categorías. “Antes el masculino era el que estaba fuerte y el femenino no tanto. Ahora se dio vuelta. En lo que es masculino cuesta que los chicos arranquen y sigan todas las categorías hasta llegar a primera”, concluyó.