Rowing, a todo o nada en Rosario

Rowing visitará este sábado, desde las 19, a Sonder, en el segundo duelo de cuartos de final de la Liga Nacional Masculina. El Remero no tiene margen de error.

Luego de haber perdido como local el pasado fin de semana, la historia quedó muy cuesta arriba para el primer equipo del Paraná Rowing Club . No obstante, en el conjunto Albiceleste saben que no está muerto quien pelea y, ahora, intentará dar el batacazo en condición de visitante ante uno de los candidatos al ascenso.

Este sábado, a partir de las 19, el Remero visitará a Sonder de Rosario, en el segundo partido de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional Masculina de Vóley (LNMV) Copa Lüsqtoff. Bernini y Chunco serán los árbitros del encuentro, mientras que Belbuzzi será el supervisor.

En el primer partido de la llave, disputado el pasado sábado, el conjunto dirigido por Jesús Nadalín cayó como local por 1-3 (parciales 25-27, 24-26, 25-23 y 20-25) y quedó entre la espada y la pared. Está obligado a ganar para forzar a tercer partido, mientras que si pierde se despedirá de la competencia organizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA).

Si el representante de la capital entrerriana llega a imponerse, el tercer y último duelo de la serie se jugará este domingo, desde las 19, nuevamente en el recinto de La Chicago Argentina.

Los otros partidos correspondiente a los segundos duelos de cuartos de final se disputarán desde las 21: La Calera de Córdoba-Citta Deportes de Villa Constitución (serie 0-1), Villa Dora de Santa Fe-Ferro Carril Oeste (0-1) y Escuela Normal N°3 de Rosario-Obras de San Juan (1-0).

Echagüe va por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Por otra parte, el Atlético Echagüe Club abrirá la segunda ronda de playout por la permanencia en la segunda categoría del vóley argentino. Su rival será Libertad de San Jerónimo Norte, con el que ya se midió en la Primera Fase.

Será al mejor de tres partidos y el que gane se asegurará su plaza para la temporada 2027, mientras que el cuadro que pierda descenderá a la Liga Federal.

El primer choque será este sábado, desde las 21, en el estadio Luis Butta, donde arbitrarán Gasser y Casari, y supervisará Maccione. El segundo encuentro será el domingo, desde las 19, en la localidad santafesina y, de ser necesario, el tercero será el martes 10, a las 21, nuevamente en San Jerónimo.

En la otra llave por la salvación jugarán Estudiantes de La Plata con Lafinur de San Luis. La ventaja de localía la tendrá el equipo puntano.