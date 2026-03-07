El índice de precios de alquileres subió más de 16 veces en tres años.

El índice de alquileres de Paraná pasó de 100 puntos en enero de 2023 a 1.772,16 en enero de 2026, según el relevamiento de Estadística y Censos.

El índice de alquileres de Paraná pasó de 100 puntos en enero de 2023 a 1.772,16 en enero de 2026, según el relevamiento de Estadística y Censos.

El índice de precios de alquileres de la ciudad de Paraná muestra un crecimiento sostenido y muy marcado desde comienzos de 2023 hasta enero de 2026 , de acuerdo con los datos del relevamiento de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos.

Según un informe al que pudo acceder UNO , con base enero de 2023 igual a 100, el indicador alcanzó en enero de 2026 un valor de 1.772,16 puntos, lo que refleja un incremento acumulado muy significativo en el mercado locativo de la capital entrerriana durante el período analizado.

Alquileres en Paraná se vuelven inaccesibles: un análisis del índice oficial

El punto de partida del índice se ubica en enero de 2023, cuando el indicador fue fijado en 100 puntos. A partir de allí comenzaron a registrarse incrementos mensuales. En febrero de ese año el índice subió a 129,69 puntos, lo que implicó una variación mensual de 29,69%. En marzo el indicador alcanzó 136,65 puntos con un aumento de 5,37%, mientras que en abril llegó a 147,75 puntos tras una suba mensual de 8,12%. Durante mayo el índice continuó creciendo hasta 157,77 puntos, con una variación de 6,78%.

En los meses siguientes de 2023 el ritmo de incremento se moderó, aunque la tendencia continuó siendo ascendente. En junio el índice fue de 161,21 puntos con una variación mensual de 2,18%, mientras que en julio alcanzó 165,30 puntos con un incremento de 2,54%. En agosto el indicador prácticamente no mostró cambios relevantes al ubicarse en 165,46 puntos, con una suba de apenas 0,09%. En septiembre volvió a registrarse un aumento algo mayor, llevando el índice a 169,54 puntos, lo que representó una variación mensual de 2,47%.

Durante el último trimestre de 2023 los aumentos volvieron a intensificarse. En octubre el índice llegó a 180,79 puntos con una suba mensual de 6,64%. En noviembre alcanzó 195,46 puntos con un incremento de 8,11%. Finalmente, en diciembre se produjo uno de los aumentos más pronunciados del año, cuando el indicador trepó a 245,58 puntos, lo que implicó una variación mensual de 25,65%.

El inicio de 2024 mostró nuevamente incrementos importantes. En enero el índice llegó a 285,40 puntos, con una variación mensual de 16,21% y un aumento interanual de 185,40% respecto a enero de 2023. En febrero el indicador se ubicó en 319,51 puntos con una suba mensual de 11,95% y una variación interanual de 146,36%. En marzo el índice alcanzó 346,84 puntos, registrando un incremento mensual de 8,56% y una variación interanual de 153,82%.

En abril de 2024 el indicador experimentó otro salto significativo al ubicarse en 403,79 puntos, con una variación mensual de 16,42% y una suba interanual de 173,29%. Durante mayo el índice ascendió a 428,13 puntos con un aumento mensual de 6,03% y una variación interanual de 171,36%. En junio continuó el crecimiento hasta 445,91 puntos, con una suba mensual de 4,15% y un incremento interanual de 176,60%.

A lo largo del segundo semestre de 2024 el índice mantuvo su tendencia ascendente, aunque con fluctuaciones en el ritmo de aumento. En julio alcanzó 452,30 puntos con una variación mensual de 1,43% y una suba interanual de 173,63%. En agosto subió a 478,54 puntos con un incremento mensual de 5,80% y una variación interanual de 189,22%. En septiembre el indicador llegó a 497,40 puntos, lo que representó una suba mensual de 3,94% y un aumento interanual de 193,38%.

En octubre de 2024 el índice alcanzó 545,15 puntos con una variación mensual de 9,60% y una suba interanual de 201,53%. En noviembre se ubicó en 605,20 puntos tras un incremento mensual de 11,02% y una variación interanual de 209,64%. En diciembre el indicador cerró el año en 709,24 puntos, con una suba mensual de 17,19% y un incremento interanual de 188,80%.

Durante 2025 la tendencia de crecimiento continuó. En enero el índice alcanzó 815,34 puntos, con una variación mensual de 14,96% y un incremento interanual de 185,68%. En febrero se registró uno de los mayores aumentos del período: el indicador llegó a 1.030,88 puntos con una suba mensual de 26,44% y una variación interanual de 222,65%.

En marzo de 2025 el índice se ubicó en 1.106,75 puntos con una variación mensual de 7,36% y un aumento interanual de 219,09%. En abril alcanzó 1.182,79 puntos con una suba mensual de 6,87% y una variación interanual de 192,92%. En mayo el indicador ascendió a 1.257,81 puntos, registrando un incremento mensual de 6,34% y una variación interanual de 193,80%.

El crecimiento continuó durante el invierno de 2025. En junio el índice llegó a 1.391,25 puntos con una suba mensual de 10,61% y un aumento interanual de 212,00%. En julio alcanzó 1.491,53 puntos con una variación mensual de 7,21% y un incremento interanual de 229,76%. En agosto el indicador se ubicó en 1.504,58 puntos, lo que representó una suba mensual de 0,88% y una variación interanual de 214,41%.

Durante septiembre de 2025 el índice volvió a registrar un aumento importante al llegar a 1.643,92 puntos, con una variación mensual de 9,26% y una suba interanual de 230,50%. En octubre se ubicó en 1.670,29 puntos con un incremento mensual de 1,60% y una variación interanual de 206,39%. En noviembre alcanzó 1.717,48 puntos con una suba mensual de 2,83% y un aumento interanual de 183,79%.

El año 2025 cerró en diciembre con un índice de 1.769,54 puntos, lo que representó una variación mensual de 3,03% y un incremento interanual de 149,50%. El último dato disponible corresponde a enero de 2026, cuando el indicador llegó a 1.772,16 puntos. En ese mes la variación mensual fue de 0,15%, mientras que el aumento interanual alcanzó el 117,35% en comparación con enero del año anterior. Estos valores reflejan la fuerte suba acumulada de los precios de alquiler en Paraná a lo largo del período, multiplicándose más de 16 veces en tres años.

Con alta demanda estudiantil y oferta limitada

El inicio del ciclo lectivo universitario 2026 volvió a tensionar el mercado de alquileres en Paraná y la cercana localidad de Oro Verde. Según estimaciones de principios de marzo, ingresar a un monoambiente requiere un desembolso cercano a $1.000.000, un monto que refleja la alta demanda estudiantil y la oferta limitada de departamentos tipo estudio en la ciudad.

El costo inicial incluye, en la mayoría de los casos, el primer mes de alquiler, honorarios inmobiliarios y el sellado del contrato, gastos habituales al momento de formalizar un alquiler. Dependiendo del acuerdo con la inmobiliaria o el propietario, el monto puede variar, pero el mercado ubica la referencia en torno al millón de pesos.

En cuanto al alquiler mensual, los valores base parten de aproximadamente $350.000 para monoambientes ubicados en zonas demandadas como los bulevares, cercanos a universidades, transporte y servicios. El precio puede incrementarse según la ubicación exacta, las comodidades del edificio o el estado del inmueble.

A estos montos se suman expensas, tasas e impuestos, gastos frecuentes en departamentos de edificios o complejos habitacionales. En algunos casos, representan un incremento notable en el gasto mensual.

El sector inmobiliario destaca que la demanda se intensifica entre febrero y marzo, cuando miles de estudiantes llegan a Paraná y Oro Verde para cursar carreras universitarias o terciarias, presionando sobre la oferta disponible, especialmente en unidades pequeñas como monoambientes.

Con alta demanda y poca oferta, acceder a un alquiler implica un desembolso inicial cada vez mayor, especialmente para quienes llegan por primera vez a la ciudad.

Los valores mencionados corresponden a estimaciones registradas a comienzos de marzo de 2026 y pueden variar según el inmueble y las condiciones del contrato.