Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Se corre la segunda fecha en Viedma y Mariano Werner llega tras el abandono en El Calafate. Nicolás Moscardini del equipo del Gurí es el puntero del torneo.

El Turismo Carretera llega este fin de semana a Viedma, donde la categoría afrontará el segundo capítulo de la temporada. Serán 58 los pilotos inscriptos, lo que marcará el número más alto de vehículos para una carrera de TC en los últimos 19 años, superando a los 57 que se registraron en la cuarta fecha en Toay el año pasado.

Allí estará Mariano Werner quien buscará torcer la mala racha. Fue un 2025 difícil y el presente año lo vio arrancar con buen potencial, pero una clasificación atípica por el cronometraje lo complicó y en carrera, sufrió una merma de rendimiento, culminando 32º.

Qué dijo Mariano Werner

El de Paraná expresó cómo fue el rendimiento del Ford Mustang y cuál fue el problema que lo retrasó: “Mucho mejor. Lamentablemente, tuvimos el problema de carburador ajeno al motorista, lo alquilo por fuera. Se me salió la trompeta, y esto nos dejó a pie, pero veníamos bien, con buen funcionamiento. Esperamos ansiosos Viedma, que es un circuito que nos ha tratado bien siempre”.

Además, contó en Campeones que Mario y Luis Riva, sus nuevos motoristas, “trabajan con ganas y pasión” y que serán “cuatro o cinco carreras hasta que desarmen, conozcan”.

Sobre los cambios aerodinámicos, analizó: “Fueron buenos. Por ahí la pista de El Calafate, al tener baja temperatura, colabora un poco con el ritmo. Cuando vayamos a más calor, se va a complicar un poco más el freno y todo, producto de esta quita de carga. Hasta que volvamos todos a trabajar y a estar un poquito mejor de equilibrio”.

Cómo está el torneo previo a Viedma

Nicolás Moscardini lidera el campeonato de Turismo Carretera. El piloto de La Plata juntó 47 puntos en El Calafate ya que ganó la clasificación, su serie, y la competencia final. En el segundo lugar se encuentra Agustín Martínez, quien esta semana anunció recientemente que deja la actividad automovilística, y en la tercera posición se ubica Jonatan Castellano. Quien llega con 0 puntos es Julián Santero que fue excluido por técnica.

En esta oportunidad habrá un debutante: Lucas Carabajal (26 años). El chaqueño desembarca en el TC con un peculiar historial. Fue campeón de TC Mouras en 2025, pero como ya contaba con carreras disputadas en el TC Pista entre 2020 y 2021, el Facha fue habilitado para correr en el TC. En este caso será sobre un Ford Mustang del DTA Racing que recibe los motores de Marcelo Esteban.

En lo que respecta al sábado habrá dos tandas de entrenamientos tanto para TC como para TC Pista. Posteriormente, a las 15.20 iniciará la tanda clasificatoria del TC Pista con tres tercios de 8 minutos cada uno, para luego darle lugar al TC que hará lo propio desde las 16 con cuatro cuartos de 8 minutos cada uno.

El domingo iniciará temprano con las series de TC Pista a las 9.55, luego con las de TC a partir de las 10.55. Y terminará con las Finales de la segnda fecha: el TC Pista correrá a las 12.55, mientras que el TC competirá a las 14. La transmisión estará a cargo de Canal 9 desde las 10 hasta las 15.