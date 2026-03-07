Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: persisten condiciones de inestabilidad y altas temperaturas

Las temperaturas se mantendrán cercanas a los 30 grados, o superiores. El SMN indica una semana con jornadas inestables con algunas lluvias aisladas

7 de marzo 2026 · 07:15hs
Las temperaturas se mantendrán cercanas a los 30 grados

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica, en su pronóstico extendido, jornadas inestables con algunas lluvias aisladas y mejoramientos alternativos de las condiciones climáticas. Las temperaturas se mantendrán cercanas a los 30 grados, o superiores.

Para este sábado se pronosticó cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas promedio de entre 18 grados de mínima y 27 grados de máxima y vientos del sector este rotando al sudeste.

Se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos. 

SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Desde el área de Defensa Civil de la provincia instaron a la población a tomar los recaudos necesarios por el alerta amarilla por tormentas del SMN

SMN lanzó alerta amarilla por tormentas para este martes

Para mañana domingo se espera cielo mayormente nublado durante la mañana, tormentas aisladas por la tarde y chaparrones por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 19 y los 29 grados y los vientos predominarán del sector este en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

El lunes persistirán los chaparrones por la mañana y el cielo permanecerá mayormente nublado durante la tarde y la noche. Habrá un leve aumento de temperaturas con mínimas de 19 y máxima de 30. Los vientos soplarán del sector este en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Para el martes, el cielo permanece parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas promedio de entre 19 y 30 grados y vientos del sector este.

El miércoles las temperaturas se ubicarán entre los 18 y los 30 grados y el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde. Los vientos soplarán del sector noreste.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 20 y 32 grados, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del norte.

El viernes persistirán las temperaturas altas con 20 grados de mínima y 32 grados de máxima. El cielo se presentará parcialmente nublado durante todo el día y los vientos soplarán del noreste.

SMN temperaturas lluvias Servicio Meteorológico Nacional
