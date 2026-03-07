SMN: persisten condiciones de inestabilidad y altas temperaturas

Las temperaturas se mantendrán cercanas a los 30 grados, o superiores. El SMN indica una semana con jornadas inestables con algunas lluvias aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica, en su pronóstico extendido, jornadas inestables con algunas lluvias aisladas y mejoramientos alternativos de las condiciones climáticas. Las temperaturas se mantendrán cercanas a los 30 grados, o superiores.

Para este sábado se pronosticó cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas promedio de entre 18 grados de mínima y 27 grados de máxima y vientos del sector este rotando al sudeste.

Para mañana domingo se espera cielo mayormente nublado durante la mañana, tormentas aisladas por la tarde y chaparrones por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 19 y los 29 grados y los vientos predominarán del sector este en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

El lunes persistirán los chaparrones por la mañana y el cielo permanecerá mayormente nublado durante la tarde y la noche. Habrá un leve aumento de temperaturas con mínimas de 19 y máxima de 30. Los vientos soplarán del sector este en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Para el martes, el cielo permanece parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas promedio de entre 19 y 30 grados y vientos del sector este.

El miércoles las temperaturas se ubicarán entre los 18 y los 30 grados y el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde. Los vientos soplarán del sector noreste.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 20 y 32 grados, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del norte.

El viernes persistirán las temperaturas altas con 20 grados de mínima y 32 grados de máxima. El cielo se presentará parcialmente nublado durante todo el día y los vientos soplarán del noreste.