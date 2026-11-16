Horóscopo del lunes 16 de noviembre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 16 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 16 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 16 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Confirmarás que elegiste el camino profesional correcto y podrías recibir una propuesta interesante. En el plano afectivo, mantén la empatía y evita dejarte llevar por opiniones ajenas sobre tu pareja.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La carga laboral será alta, por lo que conviene dividir tus tareas en etapas y hacer pausas. En lo económico, evita compras impulsivas y mantén una postura realista en el amor.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La influencia de Marte y Júpiter te aporta seguridad, inteligencia y buenas oportunidades laborales. En el plano sentimental, actúa con prudencia y confía en tu intuición ante personas que acabas de conocer.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Podrías encontrarte en medio de desacuerdos laborales o dilemas entre distintos compromisos personales. Prioriza tu tranquilidad con un trato diplomático y evita preocuparte en exceso por el dinero.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Tendrás una jornada productiva y creativa en el trabajo, con especial suerte en asuntos vinculados al exterior. Procura equilibrar tus responsabilidades laborales con gestos de cariño hacia tus seres queridos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Inicias un período muy favorable para las finanzas y los logros materiales grac

ias a tu constancia. Una administración inteligente de tus recursos te permitirá consolidar proyectos.

Horóscopo

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Marte y Júpiter activan tu vida social, facilitando el inicio de proyectos grupales y nuevos contactos. Con Venus directo en tu signo, se renueva el interés por el romance y la diversión.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Comienzas una semana destacada en el trabajo y la economía, con posibles noticias favorables respecto a un gasto previsto. En el amor, la complicidad con tu pareja se verá fortalecida si evitas discusiones menores.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Contarás con una gran agilidad mental para resolver asuntos pendientes. Cuida tus palabras y ten paciencia en tus vínculos afectivos y profesionales para evitar tensiones innecesarias.

Horóscopo

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Es probable que debas brindar apoyo a alguien cercano para resolver un problema. En el ámbito laboral, avanza con responsabilidad pero evita tomar decisiones extremas al cerrar acuerdos.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Mostrarás una actitud determinada y analítica, ideal para liderar ideas y nuevos planes. Mantén la apertura a propuestas creativas y actúa con prudencia en el terreno sentimental.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se presentan oportunidades de reconocimiento profesional y ayudas externas que impulsarán cambios positivos. Aunque el camino requiera esfuerzo, contarás con buen equilibrio en el amor y las finanzas.