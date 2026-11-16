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SMN: la semana continúa con tiempo inestable y tormentas

Hasta el viernes el SMN pronosticó tiempo inestable, con tormentas de diversa intensidad, lluvias y chaparrones y temperaturas elevadas. Pronostico extendido

16 de noviembre 2026 · 08:44hs
Hasta el viernes el SMN pronosticó tiempo inestable

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Hasta el viernes el SMN pronosticó tiempo inestable, con tormentas de diversa intensidad, lluvias y chaparrones y temperaturas elevadas. Pronostico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes temperaturas promedio de entre 20 grados de mínima y 30 grados de máxima. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana, nublado durante la tarde y mayormente nublado durante la noche. Los vientos soplarán del noreste rotando al este.

Mañana martes se esperan tormentas durante la madrugada, tormentas aisladas durante la mañana y chaparrones durante la tarde. Para la noche el cielo estará parcialmente nublado. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 19 y los 29 grados y el viento soplará desde el sudoeste.

Para el miércoles se esperan chaparrones durante la mañana y cielo mayormente nublado durante la tarde y noche con temperaturas que irán de los 19 grados a los 29 grados. El viento soplará del sector sur rotando al sudoeste.

El jueves se esperan temperaturas de entre 17 y 29 grados con cielo mayormente nublado durante la mañana y lluvias aisladas durante la tarde, y vientos del sudeste.

El viernes se esperan chaparrones por la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde. Las temperaturas marcarán entre 18 y 28 grados, con vientos del sector este.

El sábado el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada con temperaturas entre 19 y 29 grados y vientos del noroeste rotando al sector norte.

El domingo se esperan temperaturas de entre 18 y 29 grados con cielo algo nublado durante la mañana parcialmente nublado durante la tarde y noche y vientos del sector norte rotando al sudeste.

SMN tormentas temperaturas
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