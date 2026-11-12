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El horóscopo para este jueves 12 de noviembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

12 de noviembre 2026 · 08:10hs
El horóscopo para este jueves 12 de noviembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Aparece una oportunidad ideal para animarte a un proyecto que venías postergando. En el plano personal, una cuestión familiar que te preocupaba comienza a encontrar solución.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las emociones ganan intensidad y te llevan a revisar una situación que creías resuelta. Una responsabilidad inesperada podría modificar tus planes del día.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La jornada favorece los encuentros sociales, las ideas compartidas y las iniciativas tanto laborales como personales. Una charla con alguien experimentado te dará una nueva perspectiva sobre un proyecto.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Tenés el impulso necesario para avanzar con una meta personal y demostrar de qué sos capaz. En el amor, surge una buena ocasión para recuperar la confianza en un vínculo que se había enfriado.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La armonía lunar con Marte y Júpiter en tu signo te llena de suerte, iniciativa y ganas de disfrutar. Es un excelente día para cerrar ciclos del pasado, resolver gestiones pendientes y asumir riesgos calculados en el trabajo.

LEER MÁS: El horóscopo para este miércoles 11 de noviembre de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Necesitás tomar un poco de distancia de ciertos conflictos para entender qué te está movilizando. Un compañero o persona cercana te pedirá opinión sobre un asunto delicado.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Las ganas de compartir proyectos y reencontrarte con personas que te entusiasman marcan el ritmo del día. Una situación imprevista pondrá a prueba tu capacidad de improvisación.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sentís una fuerte necesidad de avanzar y obtener reconocimiento por tu esfuerzo. En lo económico, conviene evitar decisiones impulsivas y evaluar una nueva forma de organizar tus finanzas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Con la Luna en tu signo, sentís un fuerte impulso para moverte, explorar y recuperar la confianza en vos mismo. Se abren puertas inesperadas que favorecen un cambio positivo en tu suerte.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sentís el deseo de retomar algo que venías aplazando. Es un buen momento para ordenar prioridades.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Te espera un día de mucha actividad en el que lograrás resolver asuntos pendientes con paciencia y tenacidad. El panorama es muy favorable para cuestiones de dinero y resultados materiales.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La energía del día invita a soltar el control y prestar atención a tu bienestar emocional. Es una jornada propicia para descansar, ordenar ideas y enfocarte en lo que te transmite calma.

Horóscopo Signo noviembre
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