Regional Amateur: Juventud Unida fue más efectivo en los penales y pasó a la final.

El conjunto de Gualeguaychú venció 5-3 a Atlético Paraná en los penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y jugará por el título en la Región Litoral Sur.

Atlético Paraná estuvo a un paso de dar el golpe en Gualeguaychú, pero la ilusión se terminó en la definición por penales. En una serie pareja, que tuvo momentos de tensión y un desarrollo condicionado por la expulsión de Facundo Cima, el equipo de la capital entrerriana igualó 1-1 frente a Juventud Unida y cayó 5-3 desde los doce pasos. De esta manera, el conjunto del sur provincial se quedó con el pasaje a la final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur, mientras que el Gato se despidió de la competencia.

El encuentro disputado en el estadio De los Eucaliptus tuvo un comienzo equilibrado. Juventud Unida, empujado por su gente y con la obligación de hacerse fuerte en condición de local, intentó tomar la iniciativa y construir sus ataques desde el fondo. Sin embargo, le costó encontrar espacios y en varios pasajes terminó recurriendo al juego directo.

Atlético Paraná, por su parte, se mostró paciente, esperó su oportunidad y buscó lastimar con transiciones rápidas. Los primeros 20 minutos transcurrieron con mucha disputa en la mitad de la cancha, interrupciones y faltas que le quitaron continuidad al juego. Ninguno conseguía imponer condiciones, hasta que el equipo paranaense encontró el camino para abrir el marcador.

A los 25 minutos, el Gato aprovechó una defensa local adelantada y encontró espacios para golpear. La pelota quedó en poder de Francisco Giaccio, quien lanzó una corrida en profundidad, ingresó al área y le ganó el duelo físico a Dante Verón. El mediocampista llegó hasta el fondo y asistió hacia el medio para la aparición de Leandro Ilari, que solamente tuvo que empujarla ante la salida de Francisco Peralta. Atlético Paraná se puso 1-0 y alimentó sus esperanzas de avanzar.

Pero la alegría duró poco. Cuatro minutos después, el conjunto visitante sufrió un golpe que modificó por completo el desarrollo. Facundo Cima fue expulsado con roja directa por una infracción sobre Joaquín Acevedo. El futbolista de Juventud Unida le mostró al árbitro la marca que le había quedado en la espalda producto del golpe. La decisión generó protestas y una extensa demora, ya que el jugador de Atlético Paraná se resistía a abandonar el campo de juego. La situación requirió incluso la intervención policial para que pudiera retirarse.

Con un hombre menos y más de una hora por delante, Nicolás Suárez tuvo que reorganizar el equipo. El entrenador dispuso dos modificaciones de carácter defensivo: Nicolás Mendoza y Nahuel Franco ingresaron por Francisco Giaccio y Leandro Ilari. El Gato resignó presencia ofensiva y se preparó para resistir los avances del local.

Juventud Unida se adueñó de la pelota, pero no encontró la manera de traducir esa superioridad numérica en situaciones claras. Atlético Paraná se replegó con orden, cerró los espacios y logró sostener la ventaja hasta el descanso. Los cinco minutos adicionados no modificaron el resultado.

Regional Amateur: Juventud Unida fue más efectivo en los penales y pasó a la final

Regional Amateur: Juventud Unida fue más efectivo en los penales y pasó a la final.

El complemento mostró a Juventud Unida con mayor protagonismo, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. El local buscó por distintos sectores, pero chocó con una defensa paranaense que, pese a la inferioridad numérica, se mantuvo firme. Incluso Atlético tuvo una oportunidad desde afuera del área que Peralta controló en dos tiempos.

El Decano insistió y encontró la igualdad a los 17 minutos del segundo tiempo. La jugada nació de una pelota parada que no terminó de resolverse. El remate de Martín Pizarro quedó corto, pero el propio futbolista recuperó el rebote, amagó en dos oportunidades y, desde el borde del área, metió un centro rasante. Agustín Benedetti no logró controlar la pelota y Joaquín Acevedo apareció para rematar de primera y establecer el 1-1.

Con el empate, Juventud Unida se lanzó definitivamente en busca de la clasificación. El equipo local tuvo espacios y situaciones para intentar resolver la serie durante el tiempo reglamentario, pero falló en la definición. Atlético Paraná, con mucho esfuerzo, sostuvo el resultado y apostó a llevar la definición a los penales. El árbitro adicionó siete minutos y, aunque la Juve buscó hasta el final, no pudo quebrar nuevamente la resistencia visitante.

El empate en Gualeguaychú, sumado al 0-0 registrado en el partido de ida en el estadio Pedro Mutio, llevó la definición directamente a los doce pasos. Allí, Juventud Unida fue más efectivo y no dejó escapar la oportunidad de avanzar.

Federico López abrió la serie para el local, mientras que Francisco Peralta se convirtió en protagonista al contener el remate de Mateo Hernández, con la ayuda del palo. Aramis Serafini amplió la ventaja con una gran ejecución y Raúl Albornoz descontó para Atlético Paraná. Después, Damián De Hoyos puso el 3-1 y Nahuel Franco mantuvo con vida al Gato.

Jorge Labaroni convirtió el cuarto de Juventud Unida y Agustín Albano volvió a descontar para el conjunto paranaense. La responsabilidad quedó entonces en los pies de Agustín Benedetti, quien no falló y selló el 5-3 definitivo. El festejo se desató en el estadio De los Eucaliptus: Juventud Unida consiguió el pasaje a la final de la Región Litoral Sur y dejó en el camino a Atlético Paraná.

Colón de San Justo también está en la final

En la otra semifinal, Colón de San Justo derrotó 2-1 a Ben Hur de Rafaela y cerró la serie con un resultado global de 4-1. El equipo dirigido por Mauricio Chimentín se convirtió así en el otro finalista de la Región Litoral Sur y disputará la definición frente a Juventud Unida de Gualeguaychú.