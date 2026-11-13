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El horóscopo para este viernes 13 de noviembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

13 de noviembre 2026 · 08:32hs
El horóscopo para este viernes 13 de noviembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Júpiter te acompaña y la suerte camina a tu lado; es un buen día de energía alta y de evaluar proyectos propios sin descuidar tu empleo actual.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Momento de ser honesto, aceptar críticas constructivas en el trabajo y no exigirte de más con tu pareja para evitar discusiones innecesarias.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Con Venus favoreciéndote, las relaciones se fortalecen. Acepta planes sociales o reuniones de amigos; te vendrán muy bien para desconectar.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Es momento de cerrar las puertas del pasado para abrir otras nuevas. La suerte te acompaña, pero evita cargarte con los problemas ajenos.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Vivís un día muy afortunado gracias al influjo de Júpiter. Mantén la calma, cuida tus palabras y aprovecha las oportunidades laborales que se presentan.

LEER MÁS: El horóscopo para este jueves 12 de noviembre de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Toma las riendas de tu vida y organiza tus prioridades. Una situación complicada empieza a resolverse si no analizas cada detalle en exceso.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Con Venus retomando su movimiento directo en tu signo, se despejan dudas sentimentales y se fortalecen los vínculos afectivos.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

¡Felicidades! Recibirás buenas noticias inesperadas sobre dinero o asuntos materiales a través de un amigo o socio.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La Luna creciendo te transmite fuerza y seguridad. Buen momento para conectar con amigos y replantearte lo que no funciona.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Con la Luna en tu signo, hay un enfoque muy pragmático para ordenar proyectos en equipo. Suelta las cargas laborales al terminar el día.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Mercurio directo te da claridad mental para entender asuntos emocionales o financieros. Buen momento para construir bases sólidas en tus proyectos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Venus directo favorece el romance y las asociaciones positivas, ayudándote a dejar atrás viejas rencillas y abrirte a intercambios honestos.

Horóscopo Signo noviembre
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